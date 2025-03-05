逾三千名跑手參與「救援在野2025」 眾志成城與無國界醫生同跑

無國界醫生（香港）舉辦的大型跑步比賽「救援在野2025」上周日（2日）圓滿結束。本年度賽事選址香港科學園，吸引超過三千名跑手，人潮擠滿「金蛋」廣場，場面墟冚。參賽者的陣容鼎盛，來自社會各界，亦不分男女老幼；選手的年齡介乎4歲至近80歲，彰顯行善精神橫跨七十載。



一眾嘉賓主持起跑禮， (左起)無國界醫生救援人員陳詩瓏、李芷殷、高志昌；無國界醫生(香港)總幹事霍彥祺；無國界醫生(香港)董事會主席趙卓邦；無國界醫生(香港)副總幹事關敏怡(前排)；無國界醫生救援人員朱景熙(後排)、李耀輝、李威儀；賽事同行伙伴Collyer Logistics董事Andy Russell及3位公司成員；本地跑手梁康翹；藝人江嘉敏。

今屆賽事一共設有3個項目：10公里、3公里跑步比賽，以及「救援GO！」定向體驗賽，其中10公里賽的選手由科學園出發，沿著白石角海濱長廊跑至大埔大王爺廟後，再沿路折返抵達終點。賽事吸引了一眾本地健兒，包括「香港四徑超級挑戰2025」的「生還者」梁康翹；藝人江嘉敏；8名無國界醫生前線救援人員，包括護士趙卓邦、唐頴思醫生、水利衞生專家朱景熙、高志昌醫生、陳詩瓏醫生、護士兼助產士李芷殷、電機工程師李耀輝及李威儀醫生。

無國界醫生（香港）董事會主席趙卓邦於起跑前感謝所有參賽者，稱眾人的支持讓救援人員有更多資源、更強的信念到世界各地提供緊急醫療援助。他表示：「參賽者跑的每一步，等同幫助我們走近病人多一步，讓身陷險境的傷病者更快得到急需的治療。救援人員抵達前線時，就是充滿這種為救人而傾盡全力的拼搏精神。」

「香港四徑超級挑戰2025」的「生還者」梁康翹今年首度參賽，她希望日後可以不同方式繼續支持人道救援工作。

首次參加「救援在野」10公里賽的梁康翹表示：「救援在野的氣氛熱烈，與越野跑的感覺不同。我從小便認爲無國界醫生的工作別具意義，很開心今次有機會為慈善出一分力，希望日後可以不同方式繼續支持人道救援工作。」

今屆選手的年齡由4歲橫跨至近80歲，不少小朋友與家長一同完成「救援GO！」定向體驗賽。

「救援在野2025」得以成功舉行有賴一眾團體支持，賽事的同行伙伴為Collyer Logistics，其董事Andy Russell先生表示：「Collyer Logistics支持『救援在野』賽事超過十年，非常高興今年能再次成為贊助機構，希望一眾跑手能藉賽事加深對國際救援的認識，繼續支持無國界醫生在全球各地向有需要的傷病者伸出援手。」

「救援GO！」定向體驗賽共設10項任務，過程鬥智鬥力，參賽者需接受平板支撐等體能挑戰。

除了10公里與3公里跑步比賽，無國界醫生（香港）聯乘本地插畫「PJai and Friends」和「癲噹」舉辦的「救援GO！」定向體驗賽亦是亮點之一。參賽者或隊伍於限時內在科學園鬥智鬥力，完成10個挑戰項目，包括接受平板支撐等體能挑戰。定向體驗賽適合親子同樂，當中七成的參賽者以家庭隊伍作賽，在競賽同時加深了解無國界醫生在全球的人道救援工作。

「救援在野」自2002年起在香港舉辦，最初以野外定向比賽的形式亮相，深受戶外運動愛好者的歡迎。本年度的賽事延續上屆跑步比賽的形式，讓參賽者體驗救援人員徒步千里到受影響社區提供醫療護理的挑戰。

（資料及相片由客戶提供）