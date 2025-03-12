請外傭非靠彩數　專家教您配對貼士

據統計，2025年外傭數目已超過37萬，約佔本地勞動人口的十分之一。外傭不僅提供家居服務，更在雙職家庭中扮演照顧孩子的重要角色。隨著人口老化，預計她們在長者護理方面的需求將增加。



然而，許多僱主在聘請外傭時仍感到困惑。擁有十多年僱傭經驗的安樂窩僱傭中心執行董事王偉東（Daniel）指出，僱傭服務並非「一買一賣」的交易，我們必須先了解僱主的需求和家庭背景，才能配對合適的外傭。他強調，從心而發的服務，既能幫工人，幫僱主，最後幫同事，達成三贏的局面。

堅持親赴當地面試外傭 香港同事親自挑選

許多僱主常誤以為聘請外傭只是靠運氣，實際上前期篩選相當重要。Daniel表示，安樂窩團隊堅持飛往菲律賓和印尼，嚴格挑選外傭。並進行即場面試，評估她們的溝通能力和照顧經驗。親身面試有不少好處，經驗豐富的顧問除了會觀察外傭的儀容、外型及肢體語言，更重要是測試她們的即時反應。例如當問及她們是否願意與小孩同房、是否願意照顧長者等，她們的即時表情、猶疑都會暴露其真實想法。我們亦會要求她們運用道具進行實際示範，如為嬰兒洗澡、餵奶等，進一步考驗她們的照顧技巧，這都是一般視像面試做不到的。過程中，我們會從僱主的角度發問，強調外傭的優點和缺點，讓僱主一目了然。經過面談篩選的外傭在質素和能力上均更勝一籌，相較於以往只憑視像面試或履歷表，這樣的篩選方式更為可靠。此外，當地面試通常在市區進行，外傭需跨越長途並在眾多參加者中脫穎而出，充分展示出她們的決心和誠意，從而更珍惜來港工作機會。安樂窩還會在當地安排簡介會，幫助外傭了解工作內容及香港生活，以加快她們的適應過程。

了解僱主背景 用心配對合適外傭

僱主經常會問海外和現成外傭應如何選擇？有些僱主認為現成外傭更有經驗、申請時間短，但Daniel指出，這類外傭因已在港工作一段時間，可能會與前僱主對比，且已建立社交圈，熟悉勞工法例，容易學壞，管理上可能不如剛報到的海外外傭簡單。他又分享，在配對過程中，我們必須先了解僱主的性格和期望，才能維持長遠關係。有些僱主喜歡乖巧溫馴的外傭，而有些則偏好聰明、主動的外傭。相比之下，40歲出頭的外傭通常更穩定和忠誠，而年輕外傭雖有活力，但較易尋求新鮮感，容易貪玩和轉工。Daniel又提醒僱主，來自不同省份的外傭在性格、語言和飲食習慣上有所不同，例如City of Smiles的外傭通常較為開朗和包容。另外，僱主也可留意外傭的家庭背景，特別是其家人是否從事高收入職業，因家庭負擔輕的外傭較容易離職。我們深信真正長久的僱傭關係並不是選擇一位完美的外傭，因為僱主都明白沒有任何外傭是完美的。更重要的是，中介能夠幫助僱主建立合適的預期管理。

掌握僱主需要 分享第一手僱傭資訊

不少僱主與外傭之間存在矛盾，對僱傭條例也不夠了解。因此，Daniel將安樂窩品牌年輕化，透過Facebook、Instagram、YouTube 和小紅書等社交平台，以風趣幽默的方式發佈最新的僱傭資訊短片、烹飪食譜及小貼士，提升僱主對條例的認識。他指出，持續進修對僱主和外傭都很重要，因此安樂窩定期舉辦各類培訓班，如陪月班、BB急救班、長者護理班、烹飪班和廣東話班，以提高外傭的服務水平和質素。

(資料及相片由客戶提供)