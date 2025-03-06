女教師駕Tesla剷行人路撞傷5歲女童　官稱責無旁貸　判囚10月

小學女教師駕Tesla私家車載其夫時涉「衝黃燈」，惟汽車失控剷上行人路令4人受傷，其中一名5歲女童重傷，女教師今(6日)在荃灣法院(暫代區域法院)承認危駕等罪名。區院暫委法官韋漢熙指被告丈夫曾叫她停車，但被告沒有理會，還說：「過埋啦。」被告因此責無旁貸，但他感受到被告的悔意，判她入獄10個月，停牌兩年及需修讀駕駛改進課程。



女被告姚雨恩（30歲、教師），承認危險駕駛，及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪，指她於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界附近，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致周姓女童及楊姓女子身體受嚴重傷害。

涉事Tesla被拖走調查。

涉事Tesla被拖走調查。

涉事Tesla。（網民 Fai Yim 圖片）

網上影片截圖顯示，涉事黑色Tesla高速過彎時疑收掣不及，繼而失控直剷上行人路，猶如打保齡球般撞向站在路的行人。（網上影片截圖）

女被告姚雨恩案發時駕駛Tesla路經觀塘時發生意外（Pan Lo / 馬路的事 (即時交通資訊台) 圖片）

女被告姚雨恩當時駕著Tesla載其丈夫。（Pan Lo / 馬路的事 (即時交通資訊台) 圖片）

官指被告案發時明顯要衝黃燈

韋官稱，被告於2021年已取得車牌，但其駕駛經驗不足，這是意外成因之一，但不減輕其罪責。韋官又指，案發時被告的丈夫亦在車上，他曾叫被告停車，但被告未有理會，還說：「過埋啦。」韋官指被告當時加速，明顯要「衝黃燈」，惟高速轉彎後猛烈撞向事發地點。

案發地點為過路處令罪責加重

韋官又指，現場車速為每小時50公里，但因無法測出被告當時的準確車速，遂以對她最有利方式估計，料為每小時47公里，故不算超速，但事發地點為行人過路處，令被告罪責加重。

近行人過路線無減速

案情指，被告當日下午約4時50分駛經案發地點時，近行人過路線時沒減速反而加速，並剷上行人路上，撞到4名途人。被告在與警方的會面錄影稱，她當時她駕車載着丈夫，轉彎時其車失控撞向行人路欄杆，她發現有人倒地後報警。

辯方求情稱，被告有做義工協助有特殊教育需要的兒童，她就造成意外已深切反省，其夫亦對當天無自行駕駛感到自責。

案件編號：DCCC951/2024