煤氣公司拓展合作網絡　推動氫能應用及創新　助力邁向碳中和

全球正加快能源轉型以應對氣候變化，而高效、潔淨的氫能將發揮重要作用。隨着特區政府去年公布《香港氫能發展策略》，業界陸續推出氫能試驗項目，包括煤氣公司推動以氫能發電機為工地提供臨時電力、使用氫能驅動電動車充電樁系統等，公司亦正開展全港首個「綠氫」生產項目。煤氣公司希望透過創新氫能項目，加強與業界合作，同時展現氫能應用範圍廣泛的好處，令大眾加深認識氫能，助力本港建構氫能生態圈。



有別傳統化石燃料，氫氣燃燒時只產生水，沒有二氧化碳排放，屬潔淨能源新選擇。煤氣公司在香港發展氫能擁有獨特優勢，源於其生產的人工煤氣有一半成分為氫氣，可透過「變壓吸附技術」，從煤氣提取純度高達99.97%的氫氣，供氫燃料電池產電。煤氣公司現已透過遍布全港、長達3,700公里的管道網絡，向客戶提供氫氣。這種「即開即有」、無間斷供應的模式，不僅確保氫氣供應穩定、安全，更能避免以路面運送氫氣引致的碳排放。

大埔煤氣廠設置氫氣提取裝置，把煤氣內的氫氣抽出，再利用氫燃料電池產生電力。

夥拍業界開拓應用場景 發揮氫能多樣性

煤氣公司正積極推進多項合作和創新項目，進一步拓展氫能應用場景，包括為工地供電。煤氣公司與志成（香港）集團旗下志成新能源科技有限公司在今年1月簽署合作備忘錄，攜手開拓氫能發電業務。煤氣公司營運總裁—香港業務鄭曉光指，現時建築地盤很多時候以柴油發電機提供臨時電力，若工地轉用氫能發電，將有助減少碳排放。

志成（香港）集團總經理郝桂良表示：「今次開發的氫能發電機，參考了現有KCG系列的柴油發電機設計，完全符合香港地盤的應用，亦可以做到建築工地零排放，實現綠色地盤、綠色工地。」

煤氣公司與志成（香港）集團旗下的志成新能源科技有限公司簽署合作備忘錄，共同開發低碳能源和可再生能源利用的技術合作。

建築工地轉用氫能發電機可減少碳排放，推動香港綠色地盤、綠色樓宇發展。

氫能的潛力不僅限於建築行業，亦可用於驅動電動車充電樁系統。煤氣公司在西貢一個板式網球場開展氫燃料電池發電試驗項目，為場地建設燃氣管網和提取氫氣設施，供電動車充電。此項目展示氫能技術在實際應用的可行性與高效性，作為未來廣泛應用氫能的示範試點，並體現煤氣公司在創新能源技術的投入。

煤氣公司為西貢一個板式網球場建設提取氫氣設施，供電動車充電之用。

除了推動氫能應用，煤氣公司在香港亦積極研製「綠氫」。公司正與威立雅合作，於將軍澳新界東南堆填區擴建部分開展全港首個綠氫生產項目，利用生物沼氣生產綠色氫氣。項目預計今年內完工並開始調試，每天將可生產約330公斤氫氣，有望推動未來氫能產業發展，支持本港邁向氫能經濟。

煤氣公司與威立雅合作的「綠氫」生產項目在2024年開展，利用生物沼氣生產綠色氫氣，實現轉廢為能。

全港首個「綠氫」生產項目位於新界東南堆填區擴建部分，項目預計今年內完工並開始調試。圖為產氫設施模擬圖。

加強教育公眾 推動氫能普及化

政府正積極推動氫能技術及應用的普及，透過多元活動加深社會對氫能的認識，包括機電工程署舉辦的「國際氫能發展論壇2025」，邀請本港、內地及國際專家探討氫能技術發展趨勢和應用方向。煤氣公司全力響應有關活動，希望與業界合作，共同探索創新氫能應用方案。此外，公司也參與署方的「氫能零碳STEAM嘉年華」，以展覽及遊戲攤位吸引學生參與，讓他們了解氫能的優點。

煤氣公司支持機電工程署舉辦的「國際氫能發展論壇2025」，與本港、內地及海外專家一同探討氫能技術及應用發展趨勢。

煤氣公司營運總裁—香港業務鄭曉光向論壇參加者介紹煤氣公司在港供氫優勢。

鄭曉光表示，隨着業界的氫能技術日趨成熟，推出愈來愈多氫能相關產品，而香港匯聚內地及海外供應商，使本港氫能生態圈逐漸成形。他續指，在現有政策支持，加上煤氣公司技術實力及日益完善的配套措施，相信氫能在香港將有巨大發展潛力。他希望煤氣公司的氫能項目能起示範作用，讓市民加深認識氫能，繼而推動氫能發展，盼相關項目日後能以商業模式運作，令氫能在本港得以廣泛應用。

煤氣公司參與機電工程署的「氫能零碳STEAM嘉年華」，向公眾介紹氫能技術及應用場景。

參加者透過嘉年華的攤位遊戲，認識從煤氣抽取氫氣的技術。

(資料由Towngas提供)