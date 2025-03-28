兒科醫生分享｜嬰兒皮膚敏感點算好？奶粉原來有影響？！

BB肌膚嬌嫩，最怕見到皮膚泛紅、痕癢甚至脫屑，不但影響寶寶情緒和睡眠，媽媽睇到更心痛到不得了！究竟是什麼原因令BB皮膚出現敏感問題？今次請來兒科醫生吳子霙醫生（Dr. Chantel Ng） 為大家解答，深入講解濕疹與皮膚敏感的分別，仲會從揀奶粉的角度分享如何幫助BB減低過敏機會，提升腸道健康，增強免疫力，腸道健康皮膚好，寶寶就可以快樂成長！



兒科醫生吳子霙醫生。

濕疹 vs 皮膚敏感 大不同

濕疹是最常見的皮膚過敏問題，在BB出生後幾個月內就可能會出現，典型症狀包括皮膚發紅、乾燥、痕癢，反覆發作令人困擾。吳子霙醫生 表示︰「濕疹、哮喘、鼻敏感等過敏性疾病都是慢性疾病，與免疫系統問題有關，同時也受基因和環境因素影響。溫度、濕度改變，或者病毒細菌感染，都可能令濕疹惡化。」她續指，「皮膚過敏反應則通常由由外來物質引起，例如昆蟲叮咬、植物花粉、動物毛髮、塵蟎或食物等，導致皮膚紅腫、出疹，嚴重甚至會氣喘、休克，是急性問題亦需及時處理。」

有機嚴控 減少致敏風險

媽媽們可能聽過，純母乳餵哺可以幫BB降低患上過敏性疾病風險，因為母乳含有抗體同多種營養成分，對免疫系統有好大幫助。不過，因奶水不足或其他原因未能餵哺母乳的母親亦不用過分擔心，選擇合適的配方奶粉都可以幫到手。

有機飲食在懷孕媽媽和嬰幼兒的健康成長中扮演著重要角色，特別是對於敏感體質的寶寶來說，選擇有機產品能有效減少接觸化學物質和農藥的機會。家長們在選擇奶粉時，應該以科學依據為基礎，而不是輕信傳言。選擇有機奶粉，不僅是對寶寶健康的承諾，也是保障他們健康成長的關鍵之一。

揀奶粉時，吳子霙醫生建議媽媽要留意成分表，盡量選擇成分簡單、接近母乳，且不含多餘添加劑的產品，例如防腐劑、激素等，這些物質有機會引到BB出現敏感、皮膚發炎或腸胃不適。「如果嬰兒食用一 種奶粉後出現皮膚問題或懷疑敏感，家長可以嘗試更換奶粉，盡量選擇沒有防腐劑及添加劑的奶粉，然後觀察情況是否有改善。」

市面上的奶粉千百種，「有機」猶如多一重保障，其實奶粉中含有多種成分，任何一種都可能導致過敏或不適。有機產品受到歐盟有機更嚴格的監管，添加劑的使用也受到限制，能減少潛在過敏原。有些品牌會使用經過嚴格監控、獲歐盟有機認證的有機奶源，避免使用激素、基因改造成分和塑化劑，確保奶粉純天然、不含致癌物，減少致敏風險。有機奶粉在生產過程中要經過多重檢測，排除多於1,200種有害殘留物質，符合最高的安全標準和品質，選擇全球信譽及品質受認證的品牌，對於追求安全和健康的父母來說，是一個好選擇。

不少父母會擔心BB對食物過敏，於是避開牛奶、雞蛋、花生等「高危」食物，原來反而會適得其反，在幼兒期延遲接觸高危食物有可能阻礙BB在幼兒期的免疫系統建立耐受性！吳醫生提醒：「當寶寶開始添加輔食時，應該逐步分開引入多種食物，特別係容易引起過敏嘅食物，例如花生醬、蛋黃等以可從小份量開始給BB嘗試。不要無原因下避免呢啲食物，在一歲前接觸多種食物反而可以降低過敏風險。」

HMP母乳益生菌 改善腸道免疫力UP！

近年不少研究指出，腸道健康同免疫力密不可分。腸道益菌多，BB的免疫系統自然增強，減少腸胃感染和腹瀉的機會。講到揀含益生菌奶粉，有父母可能會糾結選擇邊種菌株比較好。其中，臨床實證，源自天然健康母乳的升級HMP母乳益生菌配方可強化上呼吸道免疫力72%^及腸道免疫力71%^^，是真正存在於母乳中，非基因改造，幫助BB建立健康腸道菌群，進一步提升免疫力，對有濕疹或敏感風險的BB特別有幫助。部分品牌會採用恆溫運輸技術，從德國恆溫專運直送到港，嚴格控制運輸過程中溫度及濕度確保奶粉，令母乳益生菌等重要成分保持最佳狀態，其他活性營養價值亦不會被破壞。

(資料及相片由客戶提供)