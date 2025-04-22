濕疹護理｜濕疹或與基因變異有關 一文了解Filaggrin聚角蛋白微絲

春夏交接，天氣變化莫測，時濕時乾，令不少濕敏患者的皮膚受苦。香港有不人受濕疹困擾，經常受皮膚痕癢、乾燥及發炎影響，情況反覆難癒，甚至影響生活質素，就算試過無數方法，症狀卻始終未見改善。濕疹的成因不單止皮膚表層缺水，更是皮膚屏障受損，而近年醫學界有突破發現，指出皮膚屏障受損的主因，是皮膚內缺乏一種重要蛋白質——Filaggrin（聚角蛋白微絲），即時同你了解Filaggrin（聚角蛋白微絲），如何保障肌膚健康，從根本改善濕疹問題。



濕疹反覆難斷尾 背後或是基因變異

很多人誤以為濕疹是皮膚乾燥缺水，只要勤力塗潤膚霜就能改善。但相信不少人無論用了多少護膚品、止痕藥膏、甚至使用類固醇，仍然難以斷尾。近年多項研究顯示，濕疹成因複雜，除了環境因素外，亦與先天基因有密切關係。研究發現，約三至五成濕疹患者體內的Filaggrin（聚角蛋白微絲）相關基因出現缺陷或變異，令皮膚無法產生足夠的Filaggrin（聚角蛋白微絲），導致皮膚屏障受損，無法有效鎖住水份。皮膚屏障受損容易被外界刺激物及細菌入侵皮膚，引致發炎、痕癢情況惡化，這正是濕疹反覆發作的重要原因之一。

Filaggrin（聚角蛋白微絲）是天然存在於人體皮膚角質層的重要蛋白質，負責令角質層細胞緊密貼合，形成健康穩固的皮膚屏障。這層屏障就如隱形保護罩一樣，有效防止水分流失之餘，同時阻隔細菌、致敏原、污染物等外來刺激入侵皮膚。此外，Filaggrin（聚角蛋白微絲）在皮膚代謝後會分解成「天然保濕因子」（NMF），有助皮膚鎖緊水份，維持皮膚濕潤，並保持皮膚表面的微酸性環境，防止細菌過度生長。

皮膚屏障受損形成微細傷口 金黃葡萄球菌乘機入侵成惡性循環

當人體因先天Filaggrin（聚角蛋白微絲）基因缺陷或變異，導致皮膚內的Filaggrin（聚角蛋白微絲）含量不足，皮膚細胞之間的連結便會鬆散，令皮膚屏障受損，繼而形成肉眼看不到的微細缺口。皮膚內裡的水份會從微細缺口大量散失，同時外在的致敏原及細菌亦容易入侵皮膚，導致發炎、痕癢及濕疹反覆出現。

另外，皮膚屏障受損亦會導致皮膚表面酸鹼值失衡，細菌容易滋生於皮膚表面。研究指出，超過七成濕疹患者皮膚上會有大量「金黃葡萄球菌」繁殖。這種細菌能透過因屏障受損而形成的微細缺口入侵皮膚，並釋放致敏毒素及炎症物質，令皮膚加劇痕癢、發炎，患者不自覺地抓搔皮膚，造成濕疹惡性循環。

皮膚屏障修復成份迷思Ceramide （神經醯胺）VS Filaggrin（聚角蛋白微絲）

近年來護膚品常見以 Ceramide（神經醯胺）為主打成份，強調其修復皮膚屏障的功效。Ceramide是一種脂質分子，主要分布於角質細胞之間，填補皮膚細胞之間的間隙，減少水份流失。而Filaggrin（聚角蛋白微絲）是一種蛋白質，存在於皮膚的角質層中，負責促進角蛋白的聚集及穩定，進而形成皮膚屏障；它更負責協助細胞排列，並分解成天然保濕因子，同時亦影響脂質的組成。

簡單來說，Ceramide是皮膚細胞之間的「水泥」，而Filaggrin（聚角蛋白微絲）是皮膚的「內部水庫」。如果要緩解濕疹症狀，它們需求相互依存。換句話說，Ceramide並不能單獨發揮改善濕疹的作用，而是在Filaggrin（聚角蛋白微絲）所建立的生理環境下才能穩定存在，並舒緩濕疹不適。若Filaggrin（聚角蛋白微絲）的功能減弱，即使外敷Ceramide，皮膚屏障的修復效果亦可能大打折扣。因此，真正有效的濕疹皮膚保養，應從支持Filaggrin（聚角蛋白微絲）著手，從源頭維持角質層的整體健康，才能讓Ceramide發揮其保濕作用。

日常護理謹記CTMP™ 四步驟 市售唯一含有Filaggrin非處方護膚系列

敏感肌護理品牌Cetaphil舒特膚，與頂尖皮膚科醫生共同研發出，獨有的全面護膚概念「CTMP™」，向大眾推廣所有膚質，包括痤瘡、玫瑰痤瘡和濕疹等患者，在日常護理皮膚時，應遵循以下四個護膚步驟：包括「潔淨」（Cleanse）、「針對性護理」（Treat）、「保濕滋潤」（Moisturize）以及「保護」（Protect）。每一步都需要以溫和為原則，避免對皮膚造成進一步刺激。

濕疹患者要有效改善濕疹帶來的不適，並鞏固肌膚屏障、減少復發，需要使用針對濕疹傾向肌膚的護理產品。全球No.1濕疹護理品牌 Cetaphil 舒特膚推出「倍加護醫學濕疹配方系列」，是目前香港市面上唯一含有Filaggrin聚角蛋白微絲降解物的非處方護膚系列。產品零香料、零藥性、零類固醇，可以安心使用，當中包括專為嬰幼兒及成人設計的潔膚露與潤膚霜，再配合 CTMP™ 全面護膚概念，由潔淨至保濕，層層守護濕疹肌膚。

謹記CTMP™全面護膚概念四個字，就能好好護理皮膚。

潔膚方面，舒特膚倍加護醫學濕疹配方潔膚露Cetaphil Pro AD Derma Skin Restoring Wash，以及嬰兒專用版本 舒特膚嬰兒倍加護醫學濕疹配方潔膚露Cetaphil Baby Pro AD Derma Skin Restoring Wash，專為乾燥、痕癢、敏感及濕疹傾向肌膚而設，適合6個月以上的嬰幼兒使用。產品採用 Miracare® 技術，能夠在潔淨同時釋放豐富保濕成份，泡沫綿密親膚，有效舒緩乾燥與痕癢不適。配方中特別加入專利技術萃取的 Filaggrin 聚角蛋白微絲降解物，能轉化為天然保濕因子，有助修復及重建肌膚屏障，提升皮膚鎖水能力。潔膚過程溫和不刺激，並配合多種保濕成分及維他命 E，潔膚同時滋潤，為後續護理打好基礎。

左）舒特膚嬰兒倍加護醫學濕疹配方– 潔膚露Cetaphil Baby Pro Ad Derma Skin Restoring Wash；右）舒特膚倍加護醫學濕疹配方– 潔膚露Cetaphil Pro Ad Derma Skin Restoring Wash

在保濕步驟方面，舒特膚倍加護醫學濕疹配方潤膚霜Cetaphil Pro AD Derma Skin Restoring Moisturizer，以及嬰兒專用版本 舒特膚嬰兒倍加護醫學濕疹配方潤膚霜Cetaphil Baby Pro AD Derma Skin Restoring Moisturizer，同樣適用於乾燥、痕癢、敏感及濕疹傾向肌膚。潤膚霜同樣蘊含 Filaggrin 聚角蛋白微絲降解物，能舒緩濕疹帶來的痕癢困擾，並進一步修復肌膚屏障。配方亦加入專利 Ad-Resyl™ 成份，有助平衡肌膚微生態，減少金黃葡萄球菌形成生物膜，同時降低肌膚釋出發炎因子，從源頭改善肌膚狀態。產品亦含 Ceramide NP，有效鎖水，強化屏障功能。質地清爽不油膩，容易吸收。產品更是零香料、零藥性、零類固醇，可以安心適時補塗，加強舒緩及修復效果。

左）舒特膚嬰兒倍加護醫學濕疹配方– 潤膚霜Cetaphil Baby Pro Ad Derma Skin Restoring Moisturizer；右）舒特膚倍加護醫學濕疹配方– 潤膚霜Cetaphil Pro Ad Derma Skin Restoring Moisturizer

趁四月全球舒特膚「肌膚關注月」重新認識皮膚健康、了解Filaggrin擔當的重要角色後，就入手Cetaphil 舒特膚「倍加護醫學濕疹配方系列」，告別濕疹困擾！

想知更多同入手即去 www.cetaphil.com.hk。

（資料及相片由客戶提供）