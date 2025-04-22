濕疹護理｜濕疹或與基因變異有關 一文了解Filaggrin聚角蛋白微絲
春夏交接，天氣變化莫測，時濕時乾，令不少濕敏患者的皮膚受苦。香港有不人受濕疹困擾，經常受皮膚痕癢、乾燥及發炎影響，情況反覆難癒，甚至影響生活質素，就算試過無數方法，症狀卻始終未見改善。濕疹的成因不單止皮膚表層缺水，更是皮膚屏障受損，而近年醫學界有突破發現，指出皮膚屏障受損的主因，是皮膚內缺乏一種重要蛋白質——Filaggrin（聚角蛋白微絲），即時同你了解Filaggrin（聚角蛋白微絲），如何保障肌膚健康，從根本改善濕疹問題。
濕疹反覆難斷尾 背後或是基因變異
很多人誤以為濕疹是皮膚乾燥缺水，只要勤力塗潤膚霜就能改善。但相信不少人無論用了多少護膚品、止痕藥膏、甚至使用類固醇，仍然難以斷尾。近年多項研究顯示，濕疹成因複雜，除了環境因素外，亦與先天基因有密切關係。研究發現，約三至五成濕疹患者體內的Filaggrin（聚角蛋白微絲）相關基因出現缺陷或變異，令皮膚無法產生足夠的Filaggrin（聚角蛋白微絲），導致皮膚屏障受損，無法有效鎖住水份。皮膚屏障受損容易被外界刺激物及細菌入侵皮膚，引致發炎、痕癢情況惡化，這正是濕疹反覆發作的重要原因之一。
Filaggrin（聚角蛋白微絲）是天然存在於人體皮膚角質層的重要蛋白質，負責令角質層細胞緊密貼合，形成健康穩固的皮膚屏障。這層屏障就如隱形保護罩一樣，有效防止水分流失之餘，同時阻隔細菌、致敏原、污染物等外來刺激入侵皮膚。此外，Filaggrin（聚角蛋白微絲）在皮膚代謝後會分解成「天然保濕因子」（NMF），有助皮膚鎖緊水份，維持皮膚濕潤，並保持皮膚表面的微酸性環境，防止細菌過度生長。
皮膚屏障受損形成微細傷口 金黃葡萄球菌乘機入侵成惡性循環
當人體因先天Filaggrin（聚角蛋白微絲）基因缺陷或變異，導致皮膚內的Filaggrin（聚角蛋白微絲）含量不足，皮膚細胞之間的連結便會鬆散，令皮膚屏障受損，繼而形成肉眼看不到的微細缺口。皮膚內裡的水份會從微細缺口大量散失，同時外在的致敏原及細菌亦容易入侵皮膚，導致發炎、痕癢及濕疹反覆出現。
另外，皮膚屏障受損亦會導致皮膚表面酸鹼值失衡，細菌容易滋生於皮膚表面。研究指出，超過七成濕疹患者皮膚上會有大量「金黃葡萄球菌」繁殖。這種細菌能透過因屏障受損而形成的微細缺口入侵皮膚，並釋放致敏毒素及炎症物質，令皮膚加劇痕癢、發炎，患者不自覺地抓搔皮膚，造成濕疹惡性循環。
皮膚屏障修復成份迷思Ceramide （神經醯胺）VS Filaggrin（聚角蛋白微絲）
近年來護膚品常見以 Ceramide（神經醯胺）為主打成份，強調其修復皮膚屏障的功效。Ceramide是一種脂質分子，主要分布於角質細胞之間，填補皮膚細胞之間的間隙，減少水份流失。而Filaggrin（聚角蛋白微絲）是一種蛋白質，存在於皮膚的角質層中，負責促進角蛋白的聚集及穩定，進而形成皮膚屏障；它更負責協助細胞排列，並分解成天然保濕因子，同時亦影響脂質的組成。
簡單來說，Ceramide是皮膚細胞之間的「水泥」，而Filaggrin（聚角蛋白微絲）是皮膚的「內部水庫」。如果要緩解濕疹症狀，它們需求相互依存。換句話說，Ceramide並不能單獨發揮改善濕疹的作用，而是在Filaggrin（聚角蛋白微絲）所建立的生理環境下才能穩定存在，並舒緩濕疹不適。若Filaggrin（聚角蛋白微絲）的功能減弱，即使外敷Ceramide，皮膚屏障的修復效果亦可能大打折扣。因此，真正有效的濕疹皮膚保養，應從支持Filaggrin（聚角蛋白微絲）著手，從源頭維持角質層的整體健康，才能讓Ceramide發揮其保濕作用。
日常護理謹記CTMP™ 四步驟 市售唯一含有Filaggrin非處方護膚系列
敏感肌護理品牌Cetaphil舒特膚，與頂尖皮膚科醫生共同研發出，獨有的全面護膚概念「CTMP™」，向大眾推廣所有膚質，包括痤瘡、玫瑰痤瘡和濕疹等患者，在日常護理皮膚時，應遵循以下四個護膚步驟：包括「潔淨」（Cleanse）、「針對性護理」（Treat）、「保濕滋潤」（Moisturize）以及「保護」（Protect）。每一步都需要以溫和為原則，避免對皮膚造成進一步刺激。
濕疹患者要有效改善濕疹帶來的不適，並鞏固肌膚屏障、減少復發，需要使用針對濕疹傾向肌膚的護理產品。全球No.1濕疹護理品牌 Cetaphil 舒特膚推出「倍加護醫學濕疹配方系列」，是目前香港市面上唯一含有Filaggrin聚角蛋白微絲降解物的非處方護膚系列。產品零香料、零藥性、零類固醇，可以安心使用，當中包括專為嬰幼兒及成人設計的潔膚露與潤膚霜，再配合 CTMP™ 全面護膚概念，由潔淨至保濕，層層守護濕疹肌膚。
謹記CTMP™全面護膚概念四個字，就能好好護理皮膚。
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（資料及相片由客戶提供）