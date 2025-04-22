天文台料未來兩日炎熱約30度　周末氣温稍下降　5.1勞動節有驟雨

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測本港地區今日(22日) 大致多雲。日間部份時間有陽光及炎熱。市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度，吹和緩偏南風，高地風勢清勁。



天文台展望: 明日部份時間有陽光，日間炎熱。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。根據天文台未來九天天氣預報，下周四(5月1日 )勞動節預料有一兩陣驟雨，短暫時間有陽光。最高氣温28度。



天文台預測本港今日(22日) 大致多雲，炎熱。市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。

周末期間氣溫稍為下降

天文台表示，一股偏南氣流明日會繼續為華南沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有一兩陣驟雨。預料一道低壓槽會在隨後一兩日影響華南並靠近沿岸地區，該區驟雨增多及有雷暴，部份地區雨勢頗大。

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月22日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周一均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）至下周一（28日）均大致多雲，有驟雨。明日日間部份時間有陽光及炎熱。明日及周四(24日) 氣温介乎26至30 度。周四有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

周五（25日）間中有驟雨及幾陣雷暴，吹南風，稍後轉吹東至東北風4至5級。氣温下跌至介乎24至27度。周六(26日)及下周日(27日) 均有幾陣驟雨，氣温再下跌，料最低23度，最高26度。下周日日間部份時間天色明朗。

圖為天文台4月22日預報未來九天最低及最高氣温圖。（天文台網頁圖片）

下周一（28日）氣温回升至介乎24至 28度。日間短暫時間有陽光。下周二(29 日) 及下周三(30 日)均部分時間有陽光，氣温介乎24至29度。下周三局部地區有驟雨。

下周四(5月1日) 為勞動節，預測當天大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。氣温介24至 28度。

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