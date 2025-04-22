去年遊學團初中生洗澡遭偷拍　14歲男童遭警司警誡　裸照網上再傳

【遊學團】去年一名13歲初中生參加學校舉辦的遊學團活動時，在洗澡時被偷拍全裸片段，影片近日後再被上傳至IG群組。教育局今日（4月22日）表示，事件發生於去年3月，校方當時已就事件報警及按訓輔機制跟進個案。而警方葵青警區刑事調查隊第五隊接手案件，在去年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名14歲男童，他於同年5月22日接受警司警誡。



據《明報》報道，由於近日再有人將相關裸照上載至社交媒體，受害男童的家長日前再向警方報案，希望能協助將照片下架。



教育局表示，偷拍事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動，校方已就事件報警及按訓輔機制跟進個案。（資料圖片)

偷拍影片先在校內瘋傳 近日再被上載至IG群組

Facebook專頁「荃媒Tsuenwanlennon Daily」昨晚發布消息，指一名13歲男童參加遊學團時，在沖涼期間被人偷拍全裸片段，影片先在校內瘋傳，近日更被上載至IG群組 ，而受害男童是本港初中學生。

教育局表示十分關注事件，得悉後已立即向有關學校了解。據局方所知，事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動，學校已按機制即時嚴肅處理，包括啓動危機處理小組，為有關學生提供支援及輔導，並已就事件報警及按訓輔機制跟進個案，以及與持份者保持溝通，為其他有需要的學生提供適切的輔導。教育局表示，一直與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

葵青警區去年以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕14歲男童

警方表示，在去年3月接獲相關報案，葵青警區刑事調查隊第五隊接手案件。經調查後，在去年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名14歲男童，拍片男童於去年5月22日接受警司警誡。