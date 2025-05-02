黑工疑遭棄屍街頭　三人獲撤阻止埋葬罪　內地漢認違逗留條件判囚

一名疑是黑工的內地漢去年11月被發現倒臥深水埗街頭，其後不治。被指為黑工老闆的六旬漢、老闆女友和另一名內地黑工，涉以客貨車把黑工載至上址棄置，被控阻止埋葬屍體等罪。案件今（2日）於西九龍法院再訊，控方撤回3人的阻止埋葬屍體罪，而內地黑工則承認2項違反逗留條件罪，求情稱為了賺額外金錢犯案，在大埔一個工地工作，被判監15個月。被指為老闆的被告，其案件則押後至6月12日再訊。



被告為羅桂坤（67歲）、女子侯晓琳（60歲）及苏习战（53歲）。首兩人持香港身份證，第三被告持中國身份證。3人被控於2024年11月26日，在深水埗長沙灣道126號德祥大樓地下，阻止埋葬男子张长有的屍體。

深水埗揭發命案，一名男子昏迷被棄於長沙灣道街頭，由救護員送院，其間需以自動心外壓機急救，惟事主送院後證實不治。

羅桂坤另被控僱用不可合法受僱的人為僱員，指他同日在大埔梅樹坑路1號大埔花園某座工程工地，僱用男子苏习战為僱員。苏习战另被控兩項違反逗留條件罪。控罪指他於2024年11月26日，在上址違反逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作；以及於2024年2月5日違反逗留條件，即獲准以訪客身份在港逗留直至2024年2月5日，而他在該日期後仍留在香港。

控方今申請撤回3人的阻止埋葬屍體罪，獲署理主任裁判官鄭念慈批准。53歲被告苏习战則承認2項違反逗留條件罪，辯方求情指被告來自河南，育有一對子女，他此前在內地任地盤工，月入約4000元，他今次犯案是為了賺額外金錢養家，鄭官就兩罪判監15個月。

案件編號：WKCC 5226/2024