療癒經濟持續升溫 心靈消費成新藍海！立即解讀「療癒經濟」密碼

全球經濟下行壓力持續，但一個新興市場卻逆勢上揚，展現出強勁的增長潛力——這就是「療癒經濟」。從舒緩身心的香薰蠟燭，到遠離塵囂的療癒之旅，人們越來越重視精神層面的滿足，並願意投入資源追求內心的平靜與幸福。更有專家預測，未來幾年，「療癒經濟」的市場規模將持續擴大，有望達到千億級別，成為推動經濟發展的新引擎！但是什麼因素驅動了「療癒經濟」的蓬勃發展？它又將如何重塑我們的消費理念和生活方式？以下立即為大家解構！



從物質到心靈 消費理念轉變催生療癒經濟

據經濟合作與發展組織（OECD）2025 年《全球經濟展望報告》指出，通脹壓力、就業市場波動、裁員潮等因素加劇了民眾的焦慮感和對未來的迷茫。而根據 2025 年國際勞工組織發布的數據，全球主要經濟體季度裁員規模較 2020 年同期大幅增長 45%，僅科技行業單季裁員人數便超過 120 萬人，就業市場的劇烈波動直接衝擊民眾對未來的穩定預期。同時，氣候變化、自然災害、公共衛生事件等也加劇了社會的集體不安全感，讓人們更加渴望穩定和安全感。此外，社交媒體帶來的焦慮感、信息爆炸造成的精神壓力等，都促使大眾更加關注自身的精神健康。

在這種大環境下，人們不再單純追求物質的滿足，而是更加注重精神層面的需求和內在的成長。從物質消費到心靈消費，消費理念的轉變催生了「療癒經濟」的崛起，也預示著一個更注重身心健康的時代正在來臨。以香港為例，根據 AC Nielsen 調查，有超過七成受訪者表示疫情後更關注情緒與心靈健康，相關療癒服務及產品的需求亦持續上升，反映本地療癒經濟正穩步成長*。

今時今日的女性，在追求高品質產品的同時，也更加重視療癒和專屬體驗，成為「療癒經濟」蓬勃發展的重要推動力。

「療癒」滲透日常生活 各行業紛紛搶灘新藍海

「療癒」如今正迅速融入日常生活，成為新的生活方式和消費趨勢。 從旅遊、餐飲到科技、零售、健身等各行各業，都積極探索「療癒」的商機，推陳出新，不斷豐富相關產品和服務，並廣受消費者歡迎。

• 療癒之旅：對比舊有的食買玩旅行模式，港人現在去旅行不再是單純的觀光行程，而是更加注重身心的放鬆和精神的旅程。到北歐、泰國、日本或台灣等地，不再是一味食買玩，而是進行靜修、冥想、森林浴、瑜伽等逃離都市喧囂的療癒活動，例如，一些高端度假村推出結合自然療法、身心靈課程的療癒套餐，都紛紛受到消費者的歡迎。

• 療癒餐飲：不僅關注食物的美味，更注重其對情緒和健康的影響。功能性飲品，例如玫瑰花茶、洋甘菊茶、薄荷茶等有助調整情緒的草本茶等都越來越受到歡迎，超市亦能輕易買到一系列草本養生茶包，甚至樽裝飲品。一些餐廳也開始推出情緒療癒菜單，用食材的天然能量舒緩壓力為賣點。

• 療癒零售：提供觸手可及的療癒小物，例如近期大熱的Jellycat、Labubu公仔、香薰、精油、解壓玩具、助眠燈、水晶等，隨時隨地緩解壓力，提升幸福感。一些零售品牌如珠寶品牌也開始與推出具有心靈療癒設計的產品。

療癒經濟潛力與趨勢顯現 珠寶業以文化設計回應精神需求

業內人士指出，療癒經濟的興起並非曇花一現，而是基於深刻的社會需求和消費趨勢。隨著人們生活水平的提高和對精神健康的日益重視，療癒經濟的市場規模將持續擴大，未來發展潛力巨大。預計未來療癒經濟將更加注重個性化、定制化和科技化，並與其他產業深度融合，例如醫療、教育、文化等，形成更加多元化的療癒生態。香港不少行業敏銳捕捉到這一趨勢並搶佔先機，其中，珠寶品牌周生生更積極探索，將「療癒」概念融入產品設計。以其最新推出的黃金曼陀羅頸鏈為例，品牌通過將象徵平衡與圓滿的文化內涵融入設計，展現了對市場趨勢的精准洞察，在消費者對精神需求日漸增長的當下，該產品不僅是飾品，更成為滿足心靈訴求的載體，體現了療癒經濟從宏觀趨勢到微觀實踐的落地路徑。

周生生黃金曼陀羅頸鏈，具有圓滿及和諧的寓意。

*NielsenIQ. (2023). APAC Health & Wellness Report: Evolving Priorities in a Post-Pandemic Era. NielsenIQ Insights.

（資料及圖片由客戶提供）