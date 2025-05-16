【港人齊參與】共建香港美好未來　徵文比賽贏總獎金高達10萬

香港的未來，由你我執筆！香港未來藍圖徵集啟動，北京港澳學人研究中心10周年舉辦徵文比賽，《香港01》獲邀擔任策略夥伴，徵文比賽即日起廣納八方智慧，送出總獎金高達港幣$100,000元！只要對香港發展有灼見，一字一句皆可化作城市養分，讓我們以筆尖凝聚獅子山精神，為香港改革破局、探索新發展路徑提出見解，共同勾勒香港下一個璀璨篇章！



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比賽總獎金高達$100,000元

冠軍：獎金為港幣 $50,000元（名額1個）

優秀獎：每位獎金港幣 $10,000元（名額3個）

入圍發表獎：經評審委員會審定可獲入圍，每位獎金港幣 $1,000元（名額20個）



比賽時間表

參賽截止日期：即日起至2025年6月30日

結果公布日期：2025年7月下旬

參賽詳情

參加資格：所有關心港澳事務、有意建言的香港居民

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自選8大議題 為香港寫下幸福新篇章

是次徵文比賽襄括多個社會議題，鼓勵一眾有意攜手建設香港未來的港人提出意見，共同推動香港全方位發展；參賽者可揀選下列8個議題，如果您對不同議題感興趣，撰寫內容可涵蓋多於一個議題。

徵文題目（與以下八個議題相關 ）

- 發展與經濟轉型

- 粵港澳大灣區合作

- 良政善治

- 房屋與土地發展

- 人才發展

- 社會凝聚力與身份認同

- 優化民生服務

- 環境保護與可持續發展

比賽作品要求

作品指定格式

第一部分：簡單介紹問題背景；

第二部分：分析相關問題之原因與影響；

第三部分：提出具體建議與解決方案，以推動香港的改革和發展

字數篇幅：3000 - 8000字（標點符號不計算在內）

文字語言: 繁體或簡體

報名步驟

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步驟1：參賽者須於「報名表格」填寫指定資料

步驟2：參賽者請把參賽作品填寫至下方位置，字數篇幅為3000 - 8000字（標點符號不計算在內）。

步驟3：參賽者「提交」報名表格

步驟4：成功投稿的參賽者將收到確認電郵

*活動受條款及細則約束，請按此。

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比賽評審方法及準則

第一階段：所有參賽作品將會交由北京港澳學人研究中心對所有提交的作品進行初步篩選。此階段主要針對作品的資格要求進行檢查，包括格式是否符合規定、是否存在錯誤等問題。為了確保評審的公平性，此階段不會因作品內容的優劣而做出任何決定。

第二階段：將由活動評審委員會進行評審。該委員會由本次活動的專家組成，負責對通過第一回合篩選的作品進行深入評估。評審委員會將會進行匿名盲審，並根據各作品的質量，選出最具代表性和優秀的作品。

參賽者資格限制：

（一）北京港澳學人研究中心同仁，不得參加。

（二）作品必須未在任何一地報刊、雜誌、網站、部落格等公開媒體發表；

（三）已參加比賽得獎、已獲文學補助之作品、或已輯印成書者，不得參選。

（四）作品不能同時參加其他徵文活動或文學補助申請案。

（五）參賽者需聲明自己為作品的原創者，且不得使用ChatGPT或AI生成的文章作為參賽作品。

（六）違反上述規定者，將撤銷得獎資格，並追回獎金及獎座或入圍證書。

（七）北京港澳學人研究中心保留最終決定權。

（八）詳細內容可以參考北京港澳學人研究中心網站，請按此。

*活動受條款及細則約束，請按此。

評審委員會名單如下（排名不分先後）：

內地、香港政界人士

- 李慧琼女士（全國人民代表大會常務委員會委員）

- 雷海秋先生（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室研究部部長）

- 奚俊堅先生（全國港澳研究會副會長兼秘書長）

- 楊鑫先生（國務院發展研究中心港澳研究所秘書長）

- 狄志遠議員（香港特別行政區立法會議員）

- 鄧飛議員（香港特別行政區立法會議員）

- 黃元山博士（香港特別行政區特首政策組組長）

內地院校著名學者

香港院校著名學者