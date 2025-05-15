未來都會對話．人才戰略｜政商學界共謀產業升級與社會流動新路向

5月10日，非牟利組織「未來都會願景」（Future City Vision，FCV）聯同亞太區青年發展基金（AYF）、民智行動設計智庫（CADL）及香港人才企業家協會，於香港大學合辦「青年×專業人士對話會」，聚焦人才、人口政策與經濟三大議題，特邀立法會議員洪雯、資深金融獵頭顧問李思發、香港人才企業家協會創會會長劉暢及香港大學經管學院助理教授王柏林組成圓桌陣容，分別從政策制定、產業轉型、人才落地與社會流動性等維度，就香港發展瓶頸提出系統性的建議方案。



非牟利組織「未來都會願景」（Future City Vision，FCV）聯同亞太區青年發展基金（AYF）、民智行動設計智庫（CADL）及香港人才企業家協會，於香港大學合辦「青年×專業人士對話會」。（主辦方提供）

未來都會願景始創主席黃偉信致歡迎辭時表示，該組織自2023年成立以來，致力推動跨專業界別的實質性對話，透過系統性研究為社會、環境與經濟層面的可持續發展提供專業建議：「我們堅信，解決香港複雜的結構性問題，需要突破傳統的部門思維，建立『跨界專業政策生態系統』。」

香港人才服務辦公室副總監歐雪雯致開幕辭指，為應對人口老化及勞動力短缺的挑戰，政府自2022年底推出「高端人才通行證計劃」等「搶人才」措施，合共收到超過46萬宗申請，逾20萬名人才先後攜同接近19萬名家眷抵港，緩解本地不同產業的人手短缺問題，為本港經濟注入發展動能。為配合推動「八大中心」發展，人才辦會針對香港未來出現人力缺口的選定產業，更新對外宣傳及招攬人才策略，並為來港人才提供一站式支援服務。

在圓桌對話中，立法會議員洪雯開宗明義回應最近「千萬人口」爭議：「增加人才和人口是每個城市提高競爭力的必要條件，但社會過度聚焦人口規模，卻忽視香港勞動人口參與率（Labour Force Participation Rate，LFPR）僅56.9%的歷史新低以及結構性危機。這數據比新加坡低12個百分點，甚至低於老齡化的日本7個百分點。」她直言，與其盲目擴充人口，更應優先釋放現有勞動潛力，「政府政策應該將重心放在如何調整其人才和人口政策以提升 LFPR，遠勝單純增加人口數量。」

香港大學經管學院助理教授王柏林則指：「搶人才、留人才，都必須解決人才的住宿需求。很多新來港人才因住房成本太高而卻步，不少本地青年人也因此考慮移民。這反映房屋短缺成為香港未來經濟發展的短板。如果香港不解決住房問題，人才政策很難成功。」

香港新方向總召集人、香港人才企業家協會創會會長劉暢以「高才通」實踐經驗剖析痛點：「許多人才視簽證獲批為終點，實則這只是與香港建立連結的起點。香港提供了一個難得的選擇機會，但這個機會需要高才們主動去探索和把握。」他強調，人才不僅要為自身職業發展考量，更需為家人長遠福祉深耕香港，「與其猶豫不決、坐失良機，不如勇敢跨出第一步，用兩年時間在這片熱土上耕耘，將『機會』轉化為『家』的歸屬感。」

劉暢進一步提出具體政策建議：「讓『高才通』真正落地生根，不僅需要頂層設計，更需細緻服務。政府應從『申請制』轉向『服務制』，建立一站式創業支援平台，整合各類資助計劃，將繁瑣的申請流程簡化至14個工作日內，並提供線上即時諮詢，幫助企業精準匹配資源。」對於有意就業的高才，他呼籲政府完善產業配套：「需充分挖掘高才的國際背景與資源，例如引導金融科技人才對接北部都會區的跨境項目，讓其專長帶動新興產業發展，為本地經濟注入持續動力。」

王柏林指出制度矛盾：「公屋住戶獲大幅度津貼，中產卻背負私人市場高昂的居住成本，就是變相懲罰力爭上游的青年。政府現在不斷興建公屋，忽視居屋短缺，其實削弱整個城市的發展動力。」他倡議重設置業階梯，重新設計公共房屋政策，以鼓勵更多年青人向上流動，從而提高整體香港經濟及生產力。

資深金融獵頭顧問李思發從國際視野剖析香港未來產業發展定位：「國家明確支持香港鞏固其國際金融中心地位，這既是制度優勢，更是長遠承諾。雖然環球經濟疲軟、地緣博弈加劇，短期內令青年就業挑戰倍增，但香港人歷來擅長逆境求存。」他強調人工智能的發展正為新一代開闢『金融+科技』的創新賽道，「只要保持靈活應變，香港青年必能突破困局，前景依然光明。」

洪雯總結時重申核心邏輯：「產業是人才政策的根基。只有培育戰略產業，才能為青年提供向上流動的空間，同時增強香港對國際人才的吸附力。」

最後，黃偉信寄語：「人才戰略絕非孤立工程，需與人口、產業、住房、福利、教育政策等形成共振。我們期待將跨界智慧轉化為可操作的政策模組，為香港開闢可持續發展新路徑。」