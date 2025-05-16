「ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會」匯聚領袖改變未來

非洲旱災、美國山火、澳洲洪水、韓國野火……毀滅性的天災造成人命傷亡，相信大家仍記憶猶新。為應對氣候變化，世界各地近年積極推動可持續金融發展。在綠色經濟新時代下，香港作為領先的可持續金融中心，致力帶領業界把ESG融入企業，讓各行各業不同規模的企業面對氣候挑戰時都能發揮韌性。世界綠色組織（WGO）今年繼續舉辦「ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會」，廣邀全球逾2500名政商領袖及專家學者出席，共同深入探討ESG及氣候相關風險策略、可持續供應鏈管理、碳交易市場的機遇與挑戰、節能減碳最新科技，以及AI人工智能如何推動ESG等熱門綠色議題。是次國際峰會在5月6日至7日於香港會議展覽中心舉行，有助各方配合聯合國可持續發展目標，利用人工智能推動經濟轉型，創科與環境保護結合，為人類下一代締造更美好的未來。

世界綠色組織的年度盛事「ESG氣候行動國際峰會」自2019年起舉行，多年來均獲得一眾國際及本地的專家、學者及企業領袖的大力支持。今年的規模更見鼎盛，匯聚政府部門、監管機構、金融機構、專家協會、商會組織、上市公司、中小企業、初創公司及學術團體等不同界別的翹楚，以專業的知識及深刻獨到的見解。本屆峰會很高興邀請聯合國駐密克羅西亞聯邦國家工作隊駐地協調員辦公室、香港交易所、香港金融發展局及數碼港作為合作夥伴。我們也非常榮幸邀請財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP 、環境及生態局副局長黃淑嫻女士, JP 、聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（UNESCAP）技術與創新處主任Jonathan Tsuen Yip Wong先生、聯合國駐密克羅西亞聯邦國家工作隊駐地協調員辦公室經濟學家Dr Masato Abe及歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉先生擔任主禮嘉賓，與世界綠色組織董事會主席張建生先生、創會會長汪振富先生及行政總裁余遠騁博士一同主持開幕典禮，為一連兩天的國際峰會揭開序幕。

世界綠色組織行政總裁余遠騁博士致辭

香港特別行政區財經事務及庫務局多年來積極支持此國際峰會，主禮嘉賓之一副局長陳浩濂，JP表示：「截至去年12月底，香港經監管機構認可的ESG（環境、社會及管治）基金已超過220隻，管理資產規模約達1.2萬億元。陳副局長強調，基金數量較三年前增加了136%，資產管理規模增幅達15%，這些成果進一步鞏固了香港作為亞洲可持續金融樞紐的地位，並鼓勵各界積極把握綠色金融的發展機遇。」

香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂，JP擔任主禮嘉賓

環境及生態局副局長黃淑嫻則指出：「近年香港在環境保護與減碳方面已取得顯著進展，包括2014年已達到碳排放峰值，而2023年的碳排放量較2014年下降約25%，人均碳排放量更降至4.58噸，創下1990年以來最低水平。她強調，政府將全力推動建設綠色城市，並持續支援業界實現低碳轉型，特別針對發電、交通及廢物等三大碳排放來源加強減排工作。」

環境及生態局副局長黃淑嫻致辭

全球ESG標準前瞻

是次國際峰會內容豐富，以「可持續發展、ESG與碳中和」為主題，涵蓋主題演講、專題論壇、小組討論及商務洽談等環節。值得關注的是，聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）首度擔任支持機構，更有來自國際可持續準則理事會（ISSB）、自然相關財務揭露工作小組（TNFD）、全球報告倡議組織（GRI）等國際權威機構的重量級講者，分享全球ESG披露標準最新動態、監管趨勢及戰略前瞻，助力企業把握先機。除商界視角的ESG探討外，峰會特設青年氣候領導論壇及全球碳中和校園論壇（Carbon Neutrality Campus），匯聚日本、泰國、印尼和馬來西亞頂尖大學的碳中和領袖，從學術角度深入探討低碳轉型及校園可持續發展策略的實踐經驗與真知灼見。

科技與創新展區

今次峰會另一矚目焦點在於「科技與創新展區」。去年首度舉辦的「ESG初創企業創新科技演示日」及碳中和技術展覽獲得業界高度評價，今年再接再厲，吸引逾50間來自內地及香港的綠色初創企業積極參與。參展企業橫跨建築業、物業管理、紡織業及海洋環境監測等多個領域，透過展示碳中和技術、AI環保應用、智慧城市方案及綠色供應鏈創新解決方案，以科技創新帶動社會影響力（Social Impact），不僅為本港綠色初創企業提供重要發展平台，更為業界開創龐大商機。

出海與商機對接平台

今次峰會著重企業國際化發展需求，精心打造「企業出海」專題論壇，重點協助企業應對全球主要市場日益嚴格的ESG監管要求。為此，特別邀請來自巴林、阿聯酋、馬來西亞、澳洲等國家的產業領袖及投資推廣機構代表，透過一系列深度專題演講及實務工作坊，詳細解讀歐洲各國差異化的ESG政策法規、產業標準及市場趨勢，讓與會企業能夠精準掌握歐洲ESG發展的最新動態。

ESG x AI 主題演講

在科技日新月異的時代，ESG與AI已形成深度互依的生態系統。前瞻企業正運用AI、區塊鏈等技術實踐ESG，在提升營運效率的同時創造商業價值。值得注意的是，在「ESG倫理與AI」的討論中，我們必須正視一個深刻議題：AI技術若缺乏適當的ESG倫理框架規範，可能帶來取代甚至威脅人類社會的風險。本屆峰會特別強調建立負責任的AI發展原則，確保科技進步與人類福祉並行不悖。

全新標誌 全新承諾

「世界綠色組織」推出全新標誌，顯示對可持續發展的堅定承諾。新標誌以圓形、綠葉、魚和花柱為主要元素，象徵自然、繁榮、創新與連結，體現了組織致力於環境保育、社會責任、經濟可持續性及全球合作的核心價值。這不僅標誌著WGO邁向新時代的重要里程碑，更彰顯其持續推動綠色經濟、社區參與和教育推廣的使命，攜手各界為未來創造更和諧與可持續的世界。

世界綠色組織「ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會」

世界綠色組織「ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會」

世界綠色組織「ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會」