打破教育界限　創「見」願景計劃活動：跨界協作激發創意！

現代教育早已是一場關於跨界協作的探索，大學近年都積極推廣跨學科教育。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、誇啦啦藝術集匯主辦的「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」更從小學開始大玩跨界協作，不僅將創意藝術放入校園，而是把學校放進大世界，特別是即將舉行的「知識交流 2025：共航創意未來」，跨入藝術、影視、出版、人工智能，甚至是人文醫學領域，看看創意在不同專業裡如何應用和蘊釀發酵。在5月舉行的「知識交流」，邀請本地及國際重量級創意產業團隊和教育專家，分享他們跨領域的協作和教育經驗，絕對不能錯過這場創意思維盛宴！



「創『見』願景」：教育與藝術界協作

誇啦啦藝術集匯（AFTEC）自2021年開展為期三年的「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」，為小學校園引入藝術與創意學習方法。吳美賢（Jenny）當年以副校長身份參加計劃，看到學生透過創作體驗，慢慢跳出背誦答案的應試學習模式，學懂表達自己，亦更主動參與課堂和思考，連帶同理心、協作和抗逆能力亦有顯著提升。

改變的不只有學生，Jenny和其他教師亦親歷了「叮一聲」的啟蒙時刻，「我們最初誤會藝術就是『美化』，讓一件東西變漂亮，來到校園的建築師卻說：『不是這樣！』然後引導我們從不同觀點欣賞一個空間，思考空間和人的關係。」之後世界變得不一樣，城市的建築和空間在他們眼中充滿趣味，Jenny的最大改變肯定是在退休前辭掉副校工作，去年加入AFTEC成為教與學總監，推動同樣由香港賽馬會慈善信託基金捐助、為期四年的延伸計劃「創『見』願景計劃」，為小學至大專策劃藝術創意課程，以及為老師和創意工作者設計相關專業培訓。

吳美賢（Jenny）從事教學工作三十年：「歷史上的名人都有一顆跨界的靈魂，現實生活也一樣，我們不能自我局限在一個領域內。」

「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」創意課堂

「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」文化日活動

學校應勇敢承受時代衝擊

「我們把前三年的活動看作先導計劃，主要集中在教育和藝術的互動，透過將藝術融入教育當中，讓教育發生更多可能。」Jenny表示新計劃由小學擴展至大專院校，跨界協作領域亦進一步延伸至不同創意工業，甚至是醫學專業。

身為「過來人」，Jenny坦言老師心力都花在追進度趕考試，做得久了，思維少不免會僵化。但時代發展愈來愈急速，學生身處這樣的世界當中，「學校需要改變，跨界就是找一班不同界別的人來衝擊大家，帶來新的碰撞、新的火花。」她強調：「學校應該放在大世界裡面。」

不過跨界不是部隊鍋，把不同材料共冶一爐便完成，「重點是四個字：創意思維。」AFTEC行政總裁邱歡智（Lynn）形容，跨界是跳出框框，認識並學習對方的思考模式。他們將在5月23及24日舉辦的「知識交流 2025：共航創意未來」，特別找來不同創意產業的專業人士，談談他們怎樣看創意，怎樣在業界培育具創意思維的新一代。

邱歡智（Lynn）指出：「現在的東西割裂得很厲害，你有你做，我有我做。跨學科教育就是透過共享、共設計、共教一起實踐，一起進步。」

「知識交流 2024」主題演講

「知識交流 2024」專題討論

創意產業世代對談 醫科生也要破地獄？

「知識交流」不困在教育領域裡鑽牛角尖，反而帶大家看看不同領域面對的困難和人才培訓上的轉向。他們邀請了尚在修讀藝術相關學科的學生，還有剛入行的新進創意工作者，以至將20年人生投放在相同領域的老行尊，來一場縱向的世代對談；新加坡國家藝術理事會（教育及人力發展）司長亦會來到現場，分享當地為藝術教育工作者擬定職業發展路向和技能架構的經驗，橫向參照不同地區的教育發展。

當然不只創意產業需要藝術創意思維，Lynn指出香港大學早在2012年便成立了人文醫學中心，除了探討疾病、健康與社會文化的關係，也和AFTEC等機構合作，為一、二年級醫科生提供戲劇、音樂、舞蹈等表演藝術教育。「我們將生死和倫理的討論轉化成劇本，故事中冷冰冰的醫生，經歷了年輕病人死亡和家屬的痛，最後在殮房中為死者做了一些事讓對方安息。」就像醫護版《破地獄》，學生透過代入角色的思考和掙扎當中，學習面對每天在職場循環發生的生與死。活動就請來視覺藝術專業出身的香港大學醫學倫理及人文學部講師Sinha博士，分享如何在醫學教育中應用藝術與創意思維教學。

Lynn（左）和Jenny在上一個藝術創意學習計劃中認識，一起目睹學生的改變，讓她們對「創『見』願景計劃」充滿信心。

「知識交流 2024」創意教室體驗活動

「知識交流 2024」創意教室體驗活動

英國建築團隊分享跨界挑戰 親子手作坊體驗創意學習

「知識交流」希望大家從不同行業借鏡，思考教育界以至其他產業的突破和制度盲點，反問自身：「我們有沒有回應這些東西？」2015年英國倫敦建築與設計團隊Assemble Studio憑一個街區的翻新房子，奪得英國視覺藝術界重量級獎項——透納獎（Turner Prize），就曾經擊起軒然大波，有藝術家將此視為透納獎的沒落，同時也激起「建築能否視為以社區為基礎的藝術作品」等討論。Lynn強調，跨界就像藝術一樣，「從來都是take risk，但如果不take risk，又怎會有進步？」

Assemble Studio團隊將會現身活動，分享當年身處風眼中的挑戰，肯定會為參加者帶來不少衝擊和反思。另外團隊也會主持「奇趣帽手作坊」，帶領大家將日常生活隨手可得的材料結合創意思維，創作一頂創意帽子，歡迎家長和子女親身體驗傳統的學習方式和創意學習方式的分別。

「知識交流 2025」

日期：5月23至24日

時間：上午10時至下午5時

地點：香港海事博物館

語言：英語／粵語（附英語、粵語及普通話即時傳譯）

詳情：https://creativefutures.aftec.hk/knowledge-exchange-zh/knowledge-exchange-2025-rundown-zh/

免費登記：https://art-mate.net/tc/doc/83211

（資料由客戶提供）