浸大「校長傑出教研人員表現獎」 表揚卓越貢獻

香港浸會大學（浸大）以全人教育為核心，矢志推動卓越教學與前沿研究，培養具全球視野及社會責任感的領袖人才。浸大近年致力推動跨學科教育，多元化的課程涵蓋創意藝術、中醫藥、傳理、文學和社會科學、理學、工商管理，並開拓四大重點研究領域，包括創意媒體、健康與藥物研發、人文及文化，以及數據分析與人工智能。

浸大年度盛事「校長傑出教研人員表現獎」，正是表彰教研人員在教學、研究及服務領域的專業精神和傑出貢獻。今年9個得獎單位來自不同領域，攜手推動浸大教研並進。

撰文：謝德勤



2025年度「校長傑出教研人員表現獎」嘉許9個單位在教學、研究及服務領域的傑出貢獻。

傑出新晉教員教學表現獎：語言及文化學部助理教授Johnathan Harrington教授

Johnathan Harrington教授以創新的「虛擬敘事」教學法深受學生歡迎。他將數碼技術與故事創作結合，將視覺、音頻及文學元素融入編碼，讓學生透過編碼實踐創意敘事，協助學生掌握創新的知識和技能。他說：「我將教室視為開放的場所，提供各種途徑讓學生根據個人能力探索英語和文學。課堂上的互助氛圍有助鼓勵學生自由探索，他們可以毫無顧慮地享受學習的樂趣，將重點放在創意過程而非成績上。」為配合浸大發展跨學科教育，Harrington教授目前正參與設計結合數碼與人文的新學位課程，展現他對教學創新的熱情。

傑出教學表現獎：計算機科學系教授陳黎教授

陳黎教授於2009年加入浸大，至今設計了6個課程，並執教14個課程，內容涵蓋人機互動、推薦系統等前沿領域。她以學生為本，將教學結合研究、社會服務及業界合作，啟發學生創意，幫助他們結合理論與實踐，推動學術與產業接軌。此外，陳教授在「數據與媒體傳播專修課程」和「人工智能與數碼媒體」理學碩士等跨學科課程的設計上扮演重要角色。她強調：「以人為本的互動設計不僅是我研究領域的核心，亦是我的教學之道！」

傑出教學表現獎：語文中心一級講師陳美林博士

陳美林博士在「性別、語言與創造力」課程中，以真實語言案例引導討論，激發學生對性別議題的反思，並指導學生完成語言學研究項目。她分享道：「作為一名語料庫語言學家，我仔細觀察的不僅是語言文本，還有日常生活。學生常常會說『這很正常』，我希望讓他們意識到簡單如『這很正常』這一句話，正好顯示出很多根深蒂固的社會條件，而這個問題在人工智能時代變得更加重要。」

傑出團隊教學表現獎：中醫藥學院臨床部中醫婦科團隊

由張春玲教授、李曉光教授、王玉榮教授及錢穎儀博士組成的中醫婦科團隊，採用臨床主導的教學法，着眼培養學生未來臨床技能，創新引入「現場診斷與治療」模式，通過角色扮演模擬臨床場景，提升學生觀察、診斷及記錄能力。四名教授來自不同門派的婦產科，強調不同流派的學術互補，理論與實踐結合，再加上全人教育理念，旨在培育具社會責任感的中醫師。團隊隊長張春玲教授矢言：「中醫藥的發展，不僅需要傳承，更需要突破。我們期望通過多維度的團隊合作，成為推動中醫婦科發展的領航者。」

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傑出新晉研究學者獎：互動媒體系助理教授李鈺鵬教授

李鈺鵬教授的研究聚焦於可信賴的社會計算及人工智能系統安全，他開發的技術針對錯誤資訊及網絡安全威脅，為社交媒體及網絡系統提供可靠框架，促進人機協作及社會福祉。李教授的研究屢次在國際學術期刊及會議上發表，其貢獻獲國際肯定，包括獲得中國人工智能學會「社會計算青年學者新星」及微軟亞洲研究院鑄星學者榮譽。他說：「我期望人工智能與人類共同進化，在互相包容中一同進步。」

傑出新晉研究學者獎：中醫藥學院教學科研部助理教授許軍教授

許軍教授專注於中藥質量控制研究，他是最早發現硫磺熏蒸對中藥質量影響的學者之一，並開發新化學標誌物檢測方法，他的「色氨酸磺酸鹽：檢測硫處理食品的新化學標記」項目早前獲第四屆亞洲創新發明展金獎。他發現中藥多組分協同作用，確立多醣作為中藥品質控制標誌，獲業界廣泛採用。許教授發表逾70篇論文，H指數達29，並獲多項研究資助。其研究提升中藥安全與效能，為全球消費者帶來福祉。他說：「我希望我的研究成果能有效地應用在產業上。我們的最終目標是優化中藥品質控制體系，保障公眾健康，從而造福社會。」

傑出學術研究表現獎：物理系教授朱福榮教授

朱福榮教授在高效能有機電子裝置領域成就斐然，特別是有機光電探測器及近紅外線傳感技術。他開發的近紅外探測技術，能夠免可見光干擾，通過多模式、多頻段光探測技術，實現近紅外光及可見光選擇性探測，結合智能演算法與物聯網架構，可拓展至水果、食品和環境等多個領域。朱教授至今發表逾200篇具影響力的研究論文，並獲史丹福大學認可為全球頂尖2%學者。他說：「將學術研究轉化為日常科技，是化無形於有形的最佳例證。我們致力於知識轉移，為社會大眾創造一個更加光明和觸手可及的未來。」

傑出研究指導獎：管理、市場及資訊系統學系教授陳華教授

陳華教授在市場營銷領域享有盛譽，以其「CARE」指導模式（溝通、關懷、認可、鼓勵）培養學生。過去，陳教授有13名博士生獲多項國際獎項，包括2024年SERVSIG最佳論文獎。陳教授擔任商學院研究生課程總監，致力邀請全球頂尖學者交流，提升學生視野。她形容自己以關懷與激勵為基石，「研究工作容易讓人感到孤獨，來自不同背景的國際學生感受會更深，他們需要的不僅僅是知識，還有一座聯繫周遭世界的橋樑，我堅信每個時刻都是機會。」

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傑出服務表現獎：計算機科學系教授張國威教授

張國威教授在浸大服務25年，現時出任浸大協理副校長（跨學科教育）。他曾經領導4個跨學科學士學位課程的設計、推出HKBU Metaverse及採用「翻轉教室」教學模式在通識課程中試行加入人工智能素養課程。服務浸大四份一世紀後，張教授直言不但仍未疲倦，更是對未來有越多越多憧憬：「25年間我出任過不同崗位，每個崗位都是新的冒險旅程。我有幸認識到很多有心的同事，當遇到難關時互相扶持，我堅信這種不多計較的合作關係，必定可以為浸大的未來創造更多故事！」

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（資料及相片由客戶提供）