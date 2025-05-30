提子五歲啦!防騙急口令Challenge+生日派對 贏限量提子盲盒紀念品

提子五歲生日啦！最近發現網上有個新熱潮，人人都在玩這個急口令！「全城防騙你至叻，識搵提子做老 best，用埋防騙視伏 App，趕絕騙案 go ahead！」立即挑戰，睇吓邊個最快完成！由香港警務處推出的防騙吉祥物「提子」，今年5歲啦，因此特別推出「提子」5歲防騙急口令Challenge同提子5歲防騙生日派對，齊齊將騙徒趕絕！提子提防騙子！



急口令 Challenge 講得出色 贏提子盲盒紀念品

「提子」精心為大家設計一條防騙急口令，挑戰大家口齒伶俐度！急口令內容貼地又押韻：「全城防騙你至叻，識搵提子做老 best，用埋防騙視伏 App，趕絕騙案 go ahead！」讀多幾次即琅琅上口。大家只要拍片於4秒內流暢朗讀急口令，上傳社交平台並標記至少5位朋友，並將短片截圖及連結私訊至警隊IG，即可在6月8日於金鐘夏慤花園「提子公園」舉行的五周年慶典，現場換取提子盲盒紀念品！

參加步驟：

1. 追蹤 @香港警察IG

2. 將挑戰截圖及連結私訊至 @香港警察IG

3. ⁠6月8日(星期日)下午2至4時，於金鐘夏慤花園「提子5歲防騙生日派對」上，換取精美提子盲盒紀念品，數量有限，先到先得。

「提子5歲防騙生日派對」 齊聚金鐘 玩轉防騙宇宙

金鐘夏慤花園「提子公園」將於6 月 8 日舉行「提子5歲防騙生日派對」，絕對是親子好去處！現場設26組「提子藝術裝置」，限定版提子打卡裝置及「提子」人偶快閃出現，與市民驚喜相遇。更準備了多個互動環節，最矚目嘅莫過於「提子急口令擂台」，街坊可以即場挑戰急口令，講得最流利嘅參加者更有機會贏走限量版紀念品。另一焦點「提子」提防騙子遊戲，參加者可透過完成防騙任務，贏取多款限量版提子紀念品，好玩之餘又能學習實用防騙知識。

記得約齊家人朋友，一齊參加「提子」五周年活動，玩遊戲、贏獎品之餘，學識更多防騙絕招。記住，遇可疑情況時，即打24小時熱線「防騙易18222」或用「防騙視伏 App」，讓「提子」成為你的防騙老 best，齊齊趕絕騙案，共建安全社區！

「提子5歲防騙生日派對」

日期及時間︰6月8日（星期日）下午2時至4時

地點︰金鐘夏慤花園「提子公園」

了解更多：https://www.police.gov.hk/ppp_tc/03_police_message/grape/2505.html

(資料及相片由客戶提供)