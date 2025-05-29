麵包皮西蘭花莖再製變宴會美食 美心港燈辦「惜食」創意料理大賽
雞皮、牛舌邊角、牛肉邊角、海綿蛋糕皮、麵包皮、蛋卷碎、紅茶茶葉渣、芒果皮、西蘭花莖、冬瓜囊、三文魚邊角、魷魚片等等的「下欄」、食之無味剩餘食材，加點心思，可以變成上得宴會美食，或是鮮有脆卜卜辣椒油。
美心集團與香港電燈合辦創意料理大賽，鼓勵發揮創意，在烹煮過程中充分利用食材及將剩餘食材轉化為美味又新穎的菜式，推動社區的「惜食」文化及源頭減廢。比賽由即日（5月29日）起至7月24日接受公眾報名參加。
美心與港燈今日舉行的活動啟動儀式及學界交流午宴，由環境及生態局副局長黃淑嫻任主禮嘉賓，本地教育、餐飲及環保業界人士出席，品嚐由美心以剩餘食材入饌菜式。
美心表示，自今年2月起，邀請旗下各廚師研發充分利用剩餘食材的新食譜，烹調成為「零浪費」美食。此次內部大募集在香港及內地收到近50道創新食譜，經評審團嚴格評核後，其中13道菜式經廚師優化食譜後，將於集團旗下中、西、日菜餐廳、以及美心西餅等推出。
其中「脆卜卜雞油辣椒油」快將推出。此產品將剩餘麵包發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，配上以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒等製成。
「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽設有四個組別，包括親子組、中學組、大專組及公開組，鼓勵運用無限創意，設計原創食譜，鼓勵充分利用食材及賦予剩食第二生命。評審團將根據食譜的原創性、菜式的味道和賣相，以及減少廚餘的效益等標準進行評分。獲獎者可獲得飲食和購物禮券，其作品更有機會被收錄於創意料理電子烹飪書中。
美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，美心多年來致力推廣珍惜食材及資源循環，積極將「惜」食文化落實在集團的日常營運中，使未被盡用的食材變成餐盤上的佳餚。
港燈董事總經理鄭祖瀛說，港燈一直積極支持特區政府在2050年前達至碳中和的願景，除將天然氣發電比例增至約7成，也全方位推動客戶和社區減碳，呼籲更多市民在日常生活中支持碳中和。
比賽評審之一、星級評判梁雅琳說，食材充滿無限可能，同一款食物可以演化出千百種菜式，期望各參賽者使出無限想像，設計出色香味、營養及環保價值俱備的菜式。