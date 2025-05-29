麵包皮西蘭花莖再製變宴會美食　美心港燈辦「惜食」創意料理大賽

雞皮、牛舌邊角、牛肉邊角、海綿蛋糕皮、麵包皮、蛋卷碎、紅茶茶葉渣、芒果皮、西蘭花莖、冬瓜囊、三文魚邊角、魷魚片等等的「下欄」、食之無味剩餘食材，加點心思，可以變成上得宴會美食，或是鮮有脆卜卜辣椒油。



美心集團與香港電燈合辦創意料理大賽，鼓勵發揮創意，在烹煮過程中充分利用食材及將剩餘食材轉化為美味又新穎的菜式，推動社區的「惜食」文化及源頭減廢。比賽由即日（5月29日）起至7月24日接受公眾報名參加。



美心邀請旗下各廚師研發充分利用剩餘食材，烹調成「零浪費」美食。（美心提供圖片）

美心與港燈合辦「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽啟動儀式，由環境及生態局副局長黃淑嫻（中）、美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威（左起第三）、港燈董事總經理鄭祖瀛（右起第四）及一眾評審團成員主持。（美心提供圖片）

美心與港燈今日舉行的活動啟動儀式及學界交流午宴，由環境及生態局副局長黃淑嫻任主禮嘉賓，本地教育、餐飲及環保業界人士出席，品嚐由美心以剩餘食材入饌菜式。

美心表示，自今年2月起，邀請旗下各廚師研發充分利用剩餘食材的新食譜，烹調成為「零浪費」美食。此次內部大募集在香港及內地收到近50道創新食譜，經評審團嚴格評核後，其中13道菜式經廚師優化食譜後，將於集團旗下中、西、日菜餐廳、以及美心西餅等推出。

其中「脆卜卜雞油辣椒油」快將推出。此產品將剩餘麵包發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，配上以薑蔥炒香的雞油、大紅尖椒、紅指天椒及花椒等製成。

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美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威（左）及美心集團廠房營運高級總監鄔國樑展示由美心食品廠團隊精心打造添加了以剩餘麵包發酵和烘烤製成香脆麵包粒的「脆卜卜雞油辣椒油」。（美心提供圖片）

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威展示由麵包皮製成的「煙肉碎蛋塔」。（美心提供圖片）

「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽設有四個組別，包括親子組、中學組、大專組及公開組，鼓勵運用無限創意，設計原創食譜，鼓勵充分利用食材及賦予剩食第二生命。評審團將根據食譜的原創性、菜式的味道和賣相，以及減少廚餘的效益等標準進行評分。獲獎者可獲得飲食和購物禮券，其作品更有機會被收錄於創意料理電子烹飪書中。

「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽資料。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，美心多年來致力推廣珍惜食材及資源循環，積極將「惜」食文化落實在集團的日常營運中，使未被盡用的食材變成餐盤上的佳餚。

港燈董事總經理鄭祖瀛說，港燈一直積極支持特區政府在2050年前達至碳中和的願景，除將天然氣發電比例增至約7成，也全方位推動客戶和社區減碳，呼籲更多市民在日常生活中支持碳中和。

比賽評審之一、星級評判梁雅琳說，食材充滿無限可能，同一款食物可以演化出千百種菜式，期望各參賽者使出無限想像，設計出色香味、營養及環保價值俱備的菜式。