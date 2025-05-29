天文台發出黃色暴雨警告信號　新界北一帶錄得10至40毫米雨量

【天氣預報／天文台／狂風雷暴】受低壓槽影響，香港以南水域持續有雨區發展，天文台今日(29日)下午4時08分再發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，並於4時25分發出黃色暴雨警告信號。



5月29日下午16:06雷達圖像顯示，雨區正覆蓋本港大部份地區。（天文台圖片)

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，維港下起大雨，遊客在雨中看海。（林遠航攝）

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，維港下起大雨，遊客在雨中看海。（林遠航攝）

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，維港大雨，在尖沙咀看不清對岸。（林遠航攝）

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，到約5時尖沙咀滂沱大雨，路人十分狼狽，雨傘作用有限。（林遠航攝）

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，到約5時尖沙咀滂沱大雨，路人十分狼狽。（林遠航攝）

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，到約5時尖沙咀滂沱大雨，路人十分狼狽，雨傘作用有限。（林遠航攝）

5月29日截至下午4時半的一個小時，大帽山以北的新界北一帶，錄得10至40毫米雨量。(天文台圖片)

天文台5月29日下午約4時半發出黃色暴雨警告信號，大埔雨勢滂沱。（大埔居民潘太提供圖片）

【16:55】大帽山以北的新界北一帶，一小時內錄得10至40毫米雨量。

5月28日整日天陰陰，間中有微雨，有遊客如常在尖沙咀海旁打卡看風景。（廖雁雄攝)

5月28日整日天陰陰，間中有微雨，有遊客如常在尖沙咀海旁打卡看風景。（廖雁雄攝)

本港5月28日有幾陣驟雨。(廖雁雄攝)

【16:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【16:08】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

圖為天文台於上午11時30分錄得過去一小時各區雨量紀錄，青衣、沙田，大埔較大雨。(天文台圖片)

5月29日早上9:42雷達圖顯示，與低壓槽相關的雨區預料會影響本港。（天文台圖片）

【10:45】特別天氣提示，天文台指未來一兩小時香港廣泛地區受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:00】特別天氣提示，天文台指受低壓槽影響，香港以南水域持續有雨區發展，並預料會在未來數小時影響本港。市民請留意天氣變化。

5月28日整日天陰陰，間中有微雨。（廖雁雄攝)

天文台表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東。同時，一股偏東氣流影響廣東東部沿岸。預測本港今日（5月29日）大致多雲，有幾陣驟雨。下午驟雨較為頻密及有幾陣雷暴，局部地區雨勢較大。最高氣溫約28度。吹和緩東至東南風，今晚漸轉吹清勁東風。

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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天文台展望，明日(30 日) 及端午節(31 日)仍有幾陣驟雨，風勢頗大。下周初部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。