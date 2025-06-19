香港交易所25周年「金鑼巡禮」！野生捕捉金鑼打卡有機會贏獎

平時在新聞所見企業上市的畫面，大多離不開公司代表敲響金鑼，象徵企業正式進入資本市場。這一幕大家可能看過無數次，但有沒有想過，有一天可以親眼目睹這面極具歷史意義的金鑼，甚至有機會穿上紅背心，模擬昔日「紅衫仔」，在交易場內穿梭的情景？為慶祝香港交易所（HKEX）成立25周年，今個初夏特別舉辦期間限定活動「金鑼巡禮」。平時置於香港金融大會堂的金鑼，將於6月20日至7月3日期間首次登上「金鑼巡遊號」流動展覽車，巡迴港九新界，讓市民近距離打卡、並了解香港金融界及香港交易所的歷史。此外，更可體驗紅衫仔的角色，感受一下昔日交易場內的熱鬧氣氛，並有機會贏取限量獎品！



「金鑼巡遊號」首次啟航 遍訪港九新界九個地點！

過去25年，香港交易所成為眾多香港、內地及國際企業的上市首選地，目前已有超過2,600間上市公司，總市值約40萬億港元。市民可能只知道「上市敲鑼」，但未必了解這面金鑼其實已敲響超過千次，見證過無數企業的成長與轉型。「金鑼巡遊號」上亦會展示歷年經典照片與短片，讓大家認識香港交易所的發展歷程，從1980年代四大交易所合併，到2014年互聯互通機制的開通，去年更實施了「打風開市」安排，每一個時刻都與香港經濟發展息息相關。

香港交易所於2000年上市當日盛況。

由6月20日至7月3日，「金鑼巡遊號」將會穿梭港九新界九個地點，包括中環（香港摩天輪）、西九文化區、鰂魚涌、沙田、將軍澳、灣仔（金紫荊廣場）、啟德體育園、葵涌廣場，以及尖沙咀天星碼頭。金鑼將在「金鑼巡遊號」中亮相，讓市民可以近距離欣賞，與金鑼合影留念。同場還設有昔日交易員造型體驗區，市民可以穿上經典紅背心，模擬「紅衫仔」在交易場內奔跑落盤的情景。

市民可以穿上紅背心，Cos「紅衫仔」打卡。

由四鑼同響到人形機械人登場 金鑼背後趣事多

金鑼敲響的一刻，對企業來說意義非凡，當中亦有不少趣味細節。最早的敲鑼儀式始於2011年，當時香港交易所引入這個象徵「新開始」的儀式，從此敲金鑼亦成為每間新股上市的指定動作！2018年其中一場敲鑼儀式中，四面金鑼齊響為八間公司慶祝上市的盛況，至今仍被業界傳為佳話。到了進入數碼時代，2023年一場上市儀式中，更出現機械人一同敲鑼，標誌著香港隨時代變遷迎來更多元化的上市公司。至於那支裹著紅布的鑼槌，則是象徵好運與喜氣，和中國傳統的「開鑼」文化一脈相承。還有其他與香港交易所和香港金融市場有關的故事都會在展覽中一一向觀眾介紹。

2024年一場上市儀式中，首次出現機械人一同敲鑼，標誌著香港隨時代變遷迎來更多元化的上市公司。

在電子化交易盛行之前，香港交易所的交易大堂曾經熱鬧非常。身穿紅色背心的「紅衫仔」在場內來回穿梭，畫面充滿節奏感與活力。這些場景雖然已成歷史，但背後其實承載着香港金融市場不斷進化的軌跡。在香港交易所營運科任職 25 年的 Lotus回憶：「我認為最顯而易見的變化是技術的進步。過去二十年來，世界經歷了巨大的轉變，交易所也不例外。我還記得剛加入時，交易系統比較簡單，很多工序都要求人手處理，例如上市公司需要在每個交易日早上將披露文件以磁碟（Floppy）交給交易所，然後由我們逐份文件上載至系統以作公告。此外，上市發行人還需要在一份中文報章及一份英文報章刊登該公告。不久之後，我們開發了上市公司電子呈交系統，讓發行人自行透過互聯網發佈文件。隨著上市規則的修訂，在披露易（HKEXnews）發佈發行人文件已成為強制規定，而在報章刊登的要求則被取消。如今難以想像當年的情況 —— 一切都已大幅進步，並正朝著無紙化方向發展！」

昔日「紅衫仔」在交易大堂來回穿梭的狀況。

影相打卡玩遊戲 隨時贏走25周年珍藏紀念品

除了可以親身接觸金鑼、化身紅衫仔，今次「金鑼巡禮」期間亦設有攝影比賽。只要到場參與活動，在「金鑼巡遊號」現場拍下創意打卡照，並上載至指定社交媒體，就有機會贏取香港交易所25周年珍藏紀念品套裝，只送不賣，絕對是收藏級精品。

有關比賽詳情，請瀏覽香港交易所25周年「金鑼巡禮」官方網站。

香港交易所25周年珍藏紀念品套裝，只送不賣，極具紀念價值。

活動詳情如下：

活動日期：2025年6月20日至7月3日

地點：

📍中環｜香港摩天輪

📍西九文化區

📍鰂魚涌

📍沙田

📍將軍澳

📍灣仔｜金紫荊廣場

📍啟德體育園

📍葵涌廣場

📍尖沙咀天星碼頭

費用：免費入場

詳情：請瀏覽活動專屬網站（網址將稍後公布）

https://www.hkexgroup.com/group/static/gongtour/index.htm

（資料及相片由客戶提供）