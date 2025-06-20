BIO 2025｜16港企參展頂尖國際生物科技大會　展示本地研發硬實力

2025國際生物科技大會（BIO 2025）是生命健康科技界的「風向標」，大會規模居世界之冠，猶如消費電子界的CES展，是全球生物醫藥界的創新及商業合作的重要展覽。BIO 2025匯聚超過二萬名全球業界領袖，幾乎涵蓋整個生物科技生態圈。為提升香港在全球生命健康科技領域的影響力，香港科技園公司與投資推廣署（InvestHK），聯同香港大學李嘉誠醫學院及香港中文大學醫學院組成代表團，帶領16間園區企業，早前遠赴美國波士頓參加全球頂尖的BIO 2025，以發掘潛在客戶、爭取合作及投資機會。這場國際盛會是香港展示其科研突破與創新實力的重要舞台。



全球矚目生物科技盛會 香港科企搶佔買家目光

「國際生物科技大會」被譽為全球生物科技領域最具影響力的年度盛會，會議旨在通過學術交流、技術展示及商業合作，推動生物科技的創新與商業化，引領全球生物科技的發展方向。在BIO 2025的香港展館中，16間園區企業展示了涵蓋創新藥物開發、診斷技術、醫療創新等多元化領域的尖端技術與產品。這些展品充分體現了香港在生命健康科技領域的研發創新實力。展覽首日，香港展館即吸引了全球業界領袖、企業合作夥伴及創投基金的廣泛關注，展現了香港科研的國際競爭力。

科技園公司與投資推廣署（InvestHK），首次聯同香港大學李嘉誠醫學院及香港中文大學醫學院組成代表團，率領16家優秀園區企業赴美國波士頓參與2025國際生物科技大會。

科技園公司行政總裁黃克強表示：「今次遠赴波士頓參展如『打世界盃』，科技公司若要在美國市場取得成功，必須了解當地醫療體系的運作，並有效向投資者傳達其研發能力的獨特價值。此行目標不止尋求投資結果，而是開發潛在客戶，並向全球展示香港在生命健康科技領域的科研突破與創新實力。」

BIO 2025是香港展示其科研突破與創新實力的重要舞台。

在 BIO 期間，科技園及園區公司與海外的創科生態圈夥伴宣佈合作，成功開拓新市場機遇。其中，園區企業醫克生物宣布與美國PharmaJet公司達成合作，探索將其與港大醫學院合作研製的愛滋病治療性核酸疫苗ICVAX應用於無針注射技術。這合作不僅加速ICVAX的全球商業化進程，也彰顯香港企業在創新醫療解決方案上的潛力。同時，科技園與英國DLRC公司簽署合作協議，為全球成員提供臨床試驗、認證等法律諮詢服務，促進國際生態圈的協作與發展。

醫克生物宣布與美國PharmaJet公司達成合作。

拓展國際網絡 促進交流合作

在BIO 2025開展前，香港代表團參加了由波士頓投資協會（BCIC）主辦、香港科技園公司協辦的「2025 Biomedical Pitch Competition」。這項賽事旨在為全球生命科技初創企業搭建與投資者及業務加速資源對接的平台。在超過100間參賽企業中，香港的三間企業：ARBELE、GenEditBio及Cogsmart成功晉級總決賽。其中，ARBELE更憑藉其創新的技術方案一舉奪得冠軍，為香港科研界贏得了國際讚譽。這一成就不僅提振了香港科研團隊的信心，也向全球展示了香港在生命科技領域的創新實力。

港初創ARBELE於2025 Biomedical Pitch Competition奪得冠軍，彰顯香港企業的科研實力。

為了充分利用此次國際盛會的機會，香港代表團積極參與多項交流活動，與全球頂尖科研機構和企業建立聯繫。代表團到訪了麻省理工學院（MIT），與被譽為「生物醫學界愛迪生」的Robert Langer教授進行深入交流，探討生物科技的未來發展方向。此外，代表團還參觀了Harvard Innovation Labs及Cambridge Innovation Center，進一步了解國際創新生態系統的運作模式。

這些交流活動不但讓國際同行更深入了解香港在科研、政策及市場環境方面的獨特優勢，也為吸引國際企業和頂尖人才落戶香港奠定了基礎。通過與全球領先機構的對話，香港代表團展示了本地生命科技產業的發展潛力，並積極尋求合作機會，推動產業的全球化進程。

科技園與英國DLRC公司簽署合作協議，為全球成員提供臨床試驗、認證等法律諮詢服務。

（資料及相片由客戶提供）