ESG融入社會服務　基督教家庭服務中心引領社福界可持續發展

ESG（環境、社會及企業管治）已成為全球可持續發展的核心，香港社福界又如何應對這一挑戰？在香港，基督教家庭服務中心（CFSC）一直走在社福界的前線，積極推動ESG理念融入社會服務。最近，CFSC與香港樹仁大學合辦「共創未來：推動ESG與社會效益的可持續發展」研討會，匯聚社福界、學界及商界代表，共同探討如何以ESG提升社會福祉，推動公平與可持續發展。



CFSC以實際行動實踐ESG理念 深耕社區福祉

基督教家庭服務中心總幹事梁少玲稱，透過ESG實踐，不單可以提升社會福祉，更能推動公平與可持續發展。

CFSC對ESG的承擔並非始於今日。在環境方面，早於2012年在九龍灣推行「都市綠洲」計劃，結合綠化、休憩空間與園藝治療，打造全港首個社區花園。2015年起，CFSC獲環保署委託營運全港首間「綠在區區」回收站，至今已推動14個項目，積極實踐綠色生活。

在社會層面，CFSC深耕東九龍，多元化服務涵蓋基層家庭、兒童及青少年、長者、殘疾人士及照顧者等。早於1993年成立「盈力僱員服務顧問」，推動企業關注員工的身心健康；並透過「共創行善」企業合作計劃，攜手建立社商協作平台，回應職業訓練、多元共融、青年發展等需要，展現社福機構推動社會影響力的新思維。

在企業管治方面，CFSC總部大樓於2021年榮獲BEAM Plus鉑金級認證，成為綠色建築典範。機構亦制定「可持續發展政策」，在能源、水資源及廢物管理等方面落實具體措施，鼓勵員工與服務使用者共同實踐環保，履行企業公民責任。

(左起) 香港樹仁大學社會工作學系系主任方富輝博士，行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生，無止橋慈善基金主席、前環境局局長黃錦星教授，以及基督教家庭服務中心總幹事梁少玲女士，一起為研討會掀起序幕。

雲集重量級嘉賓，分享在社福界及商界推動ESG的共贏方案。

跨界共創、共建 推動ESG與社會改變

研討會以三個階段展開：首先由「從ESG到社會影響」及「從社會工作到ESG」兩場主題演講引導思考，最後以「共同創造、推動改變」為專題討論，凝聚跨界別的實踐方向。多位嘉賓強調社會需要「建立平台」與「跨界合作」，並「由下而上」、服務使用者的需要出發，才可發揮社福界推動「人和社區改變」的角色。

行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生表示，社福界在推動共融、綠色生活方面貢獻重大，應以訂立碳中和目標，攜手邁向2050年碳中和的願景。無止橋慈善基金主席、前環境局局長黃錦星教授呼籲社福界從能源使用、交通運輸及減廢回收等方面著手，配合身心靈健康與綠色生活，實現多贏局面。

香港樹仁大學社會工作學系系主任方富輝博士則指出，ESG的核心在於促進社會發展與市民福祉，尤其是支援弱勢社群，強調「民間力量」與「由下而上」的參與模式。他認為，社工角色不再局限於服務提供者，更能連結商界、社企與社區，推動「共創、共建、共贏」，為可持續發展貢獻力量。

無止橋慈善基金主席、前環境局局長黃錦星稱，實行綠色生活，配合身心靈健康，達致多方共贏。

行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財表示，各界應以訂立碳中和目標，攜手邁向2050年碳中和的願景。

五大元素引領方向 研討會凝聚共識 推動ESG落地實踐

研討會中，CFSC與業界共同提出五大元素，包括：跨界 (Cross-sectoral)、共創 (Co-creation)、行動 (Action)、改變 (Change) 和社會效益 (Social Impact)，作為未來推動ESG的核心方向。CFSC深信，這場研討會不僅是一個交流平台，更是一項「行動號召」，呼籲社會各界攜手合作，推動ESG成為社會改變的動力。展望未來，CFSC將積極推動ESG發展，與各界建立合作平台，共同探索創新模式，回應社會的多元需要和可持續發展。

基督教家庭服務中心助理總幹事賴君豪，呼籲各界攜手，推動ESG，為社會帶來正向改變。

（資料及相片由客戶提供）