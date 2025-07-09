2025學校體育推廣計劃頒獎典禮暨嘉年華　嘉許師生推動體育發展

為鼓勵學生積極參與體育運動，康樂及文化事務署 (康文署)「學校體育推廣計劃」多年來致力在校園內推廣運動文化，讓學生從小培養恆常運動習慣。康文署已於6月27日在石硤尾公園體育館舉行2025學校體育推廣計劃頒獎典禮暨嘉年華，表揚積極參與體育活動的學校與學生，活動吸引約700位學生、教師及家長參與，並透過頒發獎項、運動示範及同樂等，鼓勵學生持續參與體育活動，建立健康活躍的生活模式。



多項獎勵嘉許學校與師生的努力

當日典禮上頒發多個獎項，除了「動起來‧運動計劃」及「我智Fit」健體計劃下的「學校積極參與大獎」及「學生傑出表現大獎」外、亦頒發「sportACT活力校園獎」、「sportEXCEL運動卓越獎」、「2024/25學校積極參與獎」等，嘉許及肯定學校與師生在不同運動項目中的積極參與和進步。

嘉賓頒發獎項予各得獎者，表揚本學年積極參與體育活動的學校及學生。

典禮邀得學生體育活動統籌小組委員會召集人容樹恒教授、衞生署健康促進處主任蘇佩嫦醫生、教育局總課程發展主任（體育）王慶宜和康文署助理署長（康樂事務）李嘉美擔任主禮嘉賓，向得獎學生及學校代表頒發獎項。容教授致辭時表示，期望學生能透過參加「學校體育推廣計劃」，建立恆常運動的生活習慣，從而促進身心健康的發展。此外，適逢第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將於11月9日至21日及12月8日至15日舉行，香港更首次承辦部份比賽項目，意義重大。容教授呼籲學生和老師一起支持港隊運動員，為他們打氣。

容樹恒教授呼籲學生和老師一起支持出戰全運會的港隊運動員。

前中國香港公路及場地單車運動員仇多明分享比賽經驗和心得。

現場舉行2025/26年度「學校體育推廣計劃」開展儀式，為新一年度的計劃揭開序幕。

響應全運會 運動激情融入嘉年華

為響應即將由廣東、香港及澳門三地首次承辦的十五運會及殘特奧會，現場設有多個運動示範及同樂活動，涵蓋籃球、單車、高爾夫球、手球、七人制橄欖球、鐵人三項、保齡球等多個十五運會（香港賽區）項目，亦包括殘特奧會項目如硬地滾球及乒乓球，讓學生透過同樂活動加深對全運會運動項目的認識和體驗各項運動。十五運會及殘特奧會的吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」更於活動當日到場與學生互動，提升學生對全運會的關注，為嘉年華增添活力。

「學校體育推廣計劃」推行至今24年

「學校體育推廣計劃」在配合學校的日常運作下進行，讓全港中、小學及特殊學校的學生在課餘時間參加多元化的體育活動，以推廣校園體育文化。計劃一直得到學校的踴躍支持和參與，2024/25年度的參與學校共936間，舉辦的活動數目超過8000，學生參加人數逾61萬人。計劃共涵蓋50項運動，並附有七個附屬計劃，包括運動教育計劃、簡易運動計劃、外展教練計劃、聯校專項訓練計劃、運動章別獎勵計劃、運動獎勵計劃及運動領袖計劃。

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