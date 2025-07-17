Gen Z書展攻略 |不只賣學術書？城大攤位與你同行 開創文化新旅程

打卡送精品、盲盒、AI職涯講座

對書展的印象仍停留在傳統的圖書展銷？今年，城大出版社的攤位 (1D-B26) 將顛覆你的想像，成為Gen Z與大學生探索新知的焦點。攤位以「城創啟程」為主題，融合趣味互動、文創精品與知識啟發的綜合體驗空間。不論你是在為未來綢繆的大學生，抑或是鍾情於搜羅別緻文創的朋友，都能滿足你的期待，發掘書展好玩又貼地的一面！

「城創啟程」4大區域尋找驚喜

當你步入城大出版社的攤位 (1D-B26)，這裡劃分成「文化社區」、「獨家文創」、「新書匯聚」及「學術專角」的四大主題，邀請你展開一場知識探險。

你的任務就在入場時，領取限量版「城創啟程日誌」。只要成功探索四大區域，集齊所有特色印章，就能啟動最終的獎勵關卡——轉動「創新轉轉」遊戲，隨時送你電子優惠券或精美文創紀念品！「城創啟程日誌」其實是一本閱讀日記，旨在記錄你一年來的閱讀書單及感想。出版社希望能鼓勵讀者不僅在書展期間閱讀，而是將閱讀變成習慣，吸收各種不同類型的知識。

攤位物料積極響應環保，展現可持續發展的理念

今年城大出版社攤位以環保板、環保蜂巢板物料打造，展現城大出版社致力推廣可持續發展的社會責任，讓展板及宣傳物品都能重複再用，旨在傳遞閱讀的綠色理念。

全新原創角色InnoMates登場！盲盒、錢包等你收藏

今年城大出版社帶來全新原創角色系列「InnoMates」，靈感來自在深海中為同伴引路的燈籠魚，四位「閱讀小夥伴」顏色鮮明，充滿活力，寓意在知識的海洋中為你導航。創意無限的隊長「小城」、溫柔體貼的療癒系擔當「心心」、調皮機靈的點子王「閃閃」以及冷靜理性的分析家「泡泡」。這些可愛角色以及網上宣傳漫畫，都是由城大學生與出版社共同創作，展現城大學生的無限創意！

除了角色本身，一系列精緻又實用的周邊商品亦同步登場，包括可以隨身攜帶的毛絨錢包、能夠鎖住美好時光的搖搖相框，以及使粉絲趨之若鶩的神秘徽章盲盒！想集齊一套，絕對要來攤位碰碰運氣。此外，只要參加InnoQuiz趣味問答小遊戲，找到你的專屬閱讀小夥伴，並追蹤城大出版社的社交媒體，就能即時獲贈一個InnoMates書夾，粉絲必儲！

Gen Z精選 CEO親身分享成功之道 AI如何影響你未來

對未來感到迷惘？今年重磅推出的「城商系列」（CityUHK Global CEO Series)）新書，專訪了多位國際知名企業的CEO。想知道他們是如何一步步站上職業巔峰？書中滿載他們的實戰經驗、管理心得和對未來的洞見，對於正在規劃職涯的大學生來說，簡直就是一本「職場通關秘笈」。

入手心水書籍前，當然要睇清折扣優惠。城大攤位中文書籍八折、英文書籍七折，特價書更低至一折！購物滿港幣$388，即可免費影「創新快拍」一次，與朋友或InnoMates一同留下鬼馬回憶！買滿港幣$888，即可獲贈型格實用的輕巧小袋或灰色毛毯袋一個。

此外，城大出版社特別舉辦「AI X Gen Z 思考你未來的『職涯與人生』圖譜」座談會，請來多位重量級嘉賓，與大家一同探索AI與Z世代如何重新定義我們的職業規劃，揭示未來職場的趨勢與機遇。聽聽前輩們的人生旅程，或許能為你的下一步帶來啟發。

• 日期： 2025年7月17日 (四)

• 時間： 5:30-7:00 PM

• 地點： 會議展覽中心S226-227室

• 嘉賓： 劉焱女士、辛葆璉女士、焦揚女士、楊廣業先生、葛展榮教授

• 報名：https://bit.ly/4lQFHSS

新書《前世今生九龍仔》不只是一本地區歷史書，它透過居民的口述故事、舊照片和城市規劃的變遷，承載了整個社區的回憶與溫度。如果你也對香港的舊情懷有獨鍾，不妨來聽聽作者與嘉賓分享他們與九龍仔的深厚連結。

• 主題： 前世與今生：我們的九龍仔

• 日期： 2025年7月19日 (六)

• 時間： 7:30-8:30 PM

• 地點： 會議展覽中心S226室

• 嘉賓：梁觀誠先生、鄭泳舜議員、文灼非先生

• 登記：https://shorturl.at/vLiPY

(資料及相片由客戶提供)