的士強制裝車Cam及電子支付　陳恒鑌料有「陣痛」　惟保費或回落

政府修訂規例規定所有的士必須安裝「三寶」，即車廂攝錄機、行車記錄儀、全球衛星導航系統，並引入電子支付系統，條例今日（18日）刊憲。立法會交通事務委員會委員陳恒鑌今早在電台節目中形容，「三寶」是「千呼萬喚始出來」，而且在有懷疑拒載、「兜路」等發生時，錄影可作為證據，司機及乘客不用「口同鼻拗」。他又指有關系統需要會加密，司機不可在市面上隨便購買硬件；有「三寶」後，相信的士保費亦會回落。



政府修訂規例規定所有的士必須安裝「三寶」，即須安裝可在的士車廂內進行帶有錄音的錄影，並須可透過全球衞星導航系統收集有關的士位置的數據，條例今日（18日）刊憲。（資料圖片）

陳恒鑌今早在港台節目《千禧年代》中表示，「三寶」是「千呼萬喚始出來」，現時的士如發生交通意外，或被投訴時，都沒有一個官方指定系統可以提供證據，有時候司機亦會覺得冤枉；有了「三寶」後，司機及乘客便不用在拒載或懷疑「兜路」的情況下「口同鼻拗」，對雙方都有保障。

他又指，早前立法會曾邀請不同硬件供應商展示產品，他們了解到有關硬件有不同品牌，各有特質，價格由3000元至5000多元不等，相信日後價格會回落，亦會在司機或車主的可負擔的範圍內。而且該筆款項是「一筆過」，又是必要措施，陳恒鑌認為是「值得使」。

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌（資料圖片/黃浩謙攝）

不過，他補充道坊間可購買到的硬件與政府要求的在本質上有分別，政府將會開設中央平台，有關的士的錄像等資料會加密，亦要容許有關當局進行遠距離操作，因此在市面上不會隨便買到。此外，系統規格要求有關鏡頭不可被遮擋及干擾，重要性與咪錶一樣，司機「要搞總有辦法」，但如司機刻意干擾便會違法，及需負上刑責。他建議有關部門需不時截查或調查。

他續稱數前曾與保險業監管局及香港保險業聯會商議過，有業界人士反映的士發生意外，及提出申訴的情況較其他車輛多，政府修訂規例後，預計對的士保費有幫助，保費亦有回落空間，因為系統可提供有法定工具及證據，可防止有的士司機刻意「搏攞車手獎」。

立法會交通事務委員會委員陸頌雄（資料圖片/黃浩謙攝）

另一名委員陸頌雄在同一節目中表示，在的士安裝攝錄鏡頭可減少司機和乘客的爭拗，亦可嚴打拒載、「劏客」等行為，對乘客有保障。他又指，系統要求只有執法人員可以翻閱錄影片段，可保障乘客私隱，不會發生外流情況。

陸頌雄又說，司機可能要為現有的硬件升級，或整個更換，相信成本不會對司機帶來負擔，日後亦可吸引更多市民選擇乘坐的士，減少選擇白牌車。至於鏡頭角度可否移動，他指在車外的鏡頭分別有兩個，一個在前方，一個在後方，政府初期並沒有要求後方設鏡頭，現時增加後可防止「的士老鼠呃保險」。

政府修訂規例規定所有的士司機必須接受乘客以電子繳付媒介繳付車費，所有的士司機必須提供最少兩種電子支付方式。（資料圖片）

至於車廂內的鏡頭位置，則暫時未有說明，他認為政府需就車廂內鏡頭是從後車廂拍攝司機，還是從前座拍攝乘客要有清晰指示，但不論在哪個位置，都應確保拍攝到司機，才可知道司機有沒有做出拒載等行為。

政府同時修訂規例規定所有的士司機必須接受乘客以電子繳付媒介繳付車費，所有的士司機必須提供最少兩種電子支付方式，參考現時車隊運作模式，建議同時涵蓋二維碼及非二維碼，規定將於明年4月1日生效。

陳恒鑌表示，的士業界對提供電子支付要求意見不一，因有司機指不懂得如何使用有關系統，亦擔心會產生額外支出，但他認為有關要求可方便遊客，尤其是當他們剛入境香港時，未必有現金，相信條例實施初時的士業界會有「陣痛」，但可令的士更多人選擇。陸頌雄則認為的士司機要有適當培訓，畢竟有些司機年紀大，需要時間要適應，但措施對遊客帶來方便，可有助推廣「無處不旅遊」。