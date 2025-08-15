鄧紫棋演唱會｜啟德體育園：禁帶攝影器材平板電腦發光支持牌入場

歌手G.E.M.鄧紫棋今( 15日）起在啟德體育園主場館舉行「 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」香港站。園方提醒觀眾，為確保順利入場，記得提前於快達票指定地點領取實體門票，並注意攜帶入場物品的限制，包括不可帶攝影器材、平板電腦、任何尺寸的發光支持牌、長傘、以及超過600毫升容量的塑料或硅膠水瓶／杯等。



歌手鄧紫棋將於今日至17日和19及20日在啟德主場館舉行5場演唱會。（啟德體育園提供圖片）

歌手鄧紫棋將於今日至17日和19及20日在啟德主場館舉行5場演唱會。（啟德體育園提供圖片）

歌手鄧紫棋將於今日至17日和19及20日在啟德主場館舉行5場演唱會。（啟德體育園提供圖片）

鄧紫棋將於今日至17日和19及20日在啟德主場館舉行5場演唱會。啟德體育園表示，將於下午4時開始安檢，並於下午5時開放入場，提醒觀眾提前規劃行程，體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車；過境旅客要留意計劃乘坐的交通工具的尾班車時間和注意各口岸的服務時間，提前做好離場安排。

歌手鄧紫棋將於今日至17日和19及20日在啟德主場館舉行5場演唱會。（啟德體育園提供圖片）

啟德體育園交通

園方提醒觀眾預留足夠時間進行驗票及安檢，提前於快達票指定地點領取實體門票。廣州及深圳的指定地點，超過 20 個自助取票機，領取實體門票；若觀眾需於演唱會當日在啟德體育園領取實體票，務必提早到場領取，以預留足夠時間入場。

啟德體育園提醒觀眾提前於快達票指定地點領取實體門票。（啟德體育園提供圖片）

園方提醒入場人士留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，它們不得附有瓶／杯蓋及任何液體；攝影器材、平板電腦、任何尺寸的發光支持牌以及長傘亦不可帶入場內，長傘也不可帶入場內。

啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，於活動當日下午3時至晚上11時30分開放供活動參加者使用。使用者須自行將行李帶往分別位於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外（近安檢站）及啟德主場館跨境巴士上落客區的寄存處辦理手續。