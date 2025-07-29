科技園「一條龍」助創科發展　本年海內外實習生及初創畢業逾千人

香港科技園公司日前首次舉辦創科盛會「Rhythm of Innovation」，雲集海內外創科青年人才、畢業初創企業代表及業界領袖，共同探索創新科技趨勢。多位實習生及初創創辦人分享在科學園工作的實戰經驗，有實習生在耳濡目染下，受啟發萌生創業念頭；亦有初創企業在科技園的「一條龍」支援下，由本地研發成功走向國際。財政司司長陳茂波致辭時表示，特區政府已將創科列為政策重點，香港對有意投身創科的青年人來說，才是理想的發展平台。

攝影：陳葦慈



創科各界齊聚 共寫創科新篇章

科技園公司的「Rhythm of Innovation」創科盛會，匯聚創科生態圈的不同持份者，將實習計劃中的大學生與培育計劃的畢業初創齊集一堂，激發更多創新意念。財政司司長陳茂波致辭時強調，特區政府積極吸引全球頂尖企業和人才來港，「本港的創科旗艦，包括香港科學園和數碼港等，不僅提供空間、基礎設施、創業指導、資源與人脈網絡，還設有各類發展計劃，助力創新者成長和圓夢。對有意投身創科的青年人才來說，香港是理想的發展平台。」

財政司司長陳茂波認為對有意投身創科的青年人才來說，香港是理想的發展平台。

香港科技園公司主席查毅超博士亦表示，今年在科學園實習的青年人才及畢業初創合共超過1,000人，成績令人鼓舞，「而今次Rhythm of Innovation正正彰顯香港創科界蓬勃發展的節奏與活力，成功匯聚本地和國際創科精英，共同激發薪火相傳的創新火花。」他續表示，科技園公司將繼續推動各項人才發展計劃，吸引更多新血加入創科行業，同時亦加強完善初創培育計劃，支援不同階段的科技創新，助力香港創科邁向國際舞台，為本港多元經濟創造新機遇。

香港科技園公司主席查毅超博士表示，科技園公司將繼續推動各項人才發展計劃，並加強完善初創培育計劃。

完善配套吸引全球尖子雲集

人才是推動創科發展的核心引擎，而科技園致力締造蓬勃的人才生態圈，單是今年的實習計劃便打破歷年紀錄，收到逾5,000份來自全球的申請，最終錄取約450名年輕人才，當中三分之二的實習生更是來自全球排名前50的頂尖學府，包括史丹佛大學、牛津大學及倫敦帝國學院等。

香港科技園公司首席人才總監王秀麗強調，科技園公司的人才策略著重於吸納，而非搶人才，「透過打造優質的品牌、提供寶貴的實戰經驗、清晰的產業發展路徑，以及完善配套，自然能吸引全球人才。」她特別提到，目前園區對人工智能（AI）、微電子、金融科技（FinTech）及生命健康科技等領域的人才需求最為殷切。

香港科技園公司首席人才總監王秀麗強調，科技園公司的策略著重於「吸納」，而非「搶人才」。

香港大學食物及營養學系應屆畢業生陳雪穎正是被科技園公司的實習計劃啟發的其中一員，她憶述：「當初我只為尋找與主修科相關的實習機會，對初創並無太多概念，但在實習期間，科技園提供的各式工作坊和培訓，加上公司老闆的鼓勵和經驗分享，讓我深受啟發。在那個時候開始，我覺得創業很有趣。」在創科氛圍的薰陶下，陳雪穎將自己的創業點子付諸實行，申請了科技園的「Ideation」計劃。她認為，實習經驗不僅讓她獲得專業知識，更為她打開了通往創業世界的大門，萌生了將理念實踐的決心。

香港大學食物及營養學系畢業生陳雪穎完成實習計劃後，決定將自己的創業點子付諸實行，申請了科技園的「Ideation」計劃。

助初創「由零到一」 攻海外市場

除了吸納人才，支援初創企業「由零到一」，再邁向國際，同樣是科技園的任務之一。香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤指出：「科技園提供一條龍支援，涵蓋構思、孵化、市場拓展以至融資等不同階段，今年已協助來自18個經濟體、共570支團隊完成培育計劃。」

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤透露，今年已協助來自18個經濟體、共570支團隊完成培育計劃。

eSIX Limited行政總裁陳前（Kinson）便是成功例子之一，其公司專注研發工業級5G及多網聚合技術方案，為智慧城市、港口、海洋經濟及企業提供高效、安全、可擴展的連接服務。他坦言：「若非得到科技園的支援，公司在疫情期間難以生存。在為期三年的『Incubation』計劃中，eSIX成功將產品由概念化為現實，並已在全球六大港口，包括香港、上海及新加坡等地成功落地。」他續表示，科技園的幫助除了資金支持，更重要的還有國際人脈和商機的對接：「我們在科技園的帶領下前往新加坡，接觸到當地港口，才知道他們有不同的挑戰，而我們正好能提供協助，這些機會絕非單靠初創自身力量所能觸及。」

eSIX Limited行政總裁陳前表示，科技園的幫助除了資金支持，更重要的還有國際人脈和商機的對接。

面對環球政經環境的挑戰，粘清澤保持樂觀，他認為只要創科企業能專注於自身研發實力及創新能力，便能克服外在環境的困難，「今年科技園協助初創出海的成績更勝去年，證明香港創科生態圈的韌性，亦是對創業者最大的鼓舞！」

（資料及相片由客戶提供）