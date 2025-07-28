胡鴻烈逝世李家超哀悼　讚揚為專上教育付龐大個人心血　立德樹人

香港樹仁大學校監胡鴻烈逝世，享年105歲。行政長官李家超今日（28）對胡鴻烈辭世表示哀悼。李家超指，胡鴻烈與妻子鍾期榮一同創辦樹仁書院，增加香港青年接受專上教育的機會，並始終堅持「敦仁博物」的教育理念，不遺餘力推動樹仁成為樹仁學院和香港首所私立大學、香港樹仁大學。



李家超指，胡鴻烈為樹仁大學親力親為，直至離世前一直擔任校監兼校長，深受師生和校友敬重及愛戴，形容故為香港專上教育發展付出龐大財政資源和個人心血，春風化雨，為香港立德樹人，並一直積極參與公共事務，貢獻卓著。



樹仁大學校監胡鴻烈在2021年2月26日，即農曆正月十五元宵節，度過他101歲生日。樹仁大學教職員、校友及胡校監的好友，分別親身或透過Zoom向胡校監祝壽。 （樹仁大學網站圖片）

樹仁大學校監胡鴻烈（右一）2021年101歲壽辰。胡的次子副校監胡懷中（右二）、胡懷中博士妻子（左一）、學術副校長孫天倫（中）、協理副校長（學生事務）葉秀燕（左二）一同與他慶祝。 （樹仁大學網站圖片）

校監胡鴻烈(前)與次子常務副校監胡懷中（右1）、學術副校長孫天倫（右2）、協理副校長（學生事務）葉秀燕（左2）和註冊主任（質素保證）朱慧合照。（樹仁大學網站圖片）

1971年，胡鴻烈放棄原本衣食無憂的生活，用盡70萬元積蓄購入跑馬地一棟三層小洋房，與夫人鍾期榮創辦樹仁書院，即現在的樹仁大學。（資料圖片）

胡鴻烈與太太鍾期榮十分恩愛，二人節衣縮食，把樹仁辦好。（學校刊物圖片）

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈。（香港大學圖片)

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈（右），由港大副校監李國寶（左）頒授。（香港大學圖片)

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈（右二），時任港大副校監李國寶（左一）、校長馬斐森及校委會主席梁智鴻一同祝賀。（香港大學圖片)