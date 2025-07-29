黑雨．重災區多圖｜雨量分佈一覽　港島3區達標　新界2區「無雨」

【黑雨／天文台／暴雨／水浸／雨量分佈】天文台日前預告本港將一連9日下雨，今早（29日）天氣惡劣多區暴雨，天文台9時10分發出今年首個黑色暴雨警告信號，約兩小時後取消，期間港島東區及南區錄得大暴雨，柴灣多處水浸重災。



翻查黑雨生效期間的一個小時各區雨量，東區、南區及灣仔區已達黑雨水平，前兩區的每小時雨量更接近100豪米。惟由於雨帶一直在本港東南部發展，同一時間新區兩區的雨量僅錄得0至1毫米。下文將提供各區雨量一覽。



天文台各區雨量分佈數據圖。（天文台圖片）

天文台︰受廣闊低壓槽相關的大驟雨影響

本港今早天氣不穩，天文台9時10分發出黑色暴雨警告，直至11時05分，才改發紅色暴雨警告信號，即持續近兩小時。天文台指，受廣闊低壓槽相關的大驟雨影響廣東沿岸，本港東南部持續受大雨影響，多區錄得超過70毫米雨量。

2025年7月29日早上9時45分至10時45分期間，港島東區、南區及灣仔區達到黑雨水平。（廖雁雄攝）

2025年7月29日黑色暴雨警告生效期間，柴灣環翠停車場水浸。（廖雁雄攝）

港島三區每小時雨量達到黑雨水平 東區最高48至99豪米

根據天文台各區雨量分佈數據，今早9時45分至10時45分期間，港島東區、南區及灣仔區達到黑雨水平，即每小時錄得超過70豪米，三區分別錄得48至99豪米、6至94豪米，以及50至72豪米。

2025年7月29日黑色暴雨警告生效期間，柴灣道迴旋處水浸。（廖雁雄攝）

網傳多段港島水浸片段 柴灣道迴旋處車輛涉水而行

社交平台流傳多段港島水浸的片段，例如大量黃泥水沿著筲箕灣耀興道山邊護土牆的水渠傾瀉而下、柴灣道迴旋處車輛涉水而行、大潭道及石澳道馬路如激流、有屋苑停車場水浸等。

2025年7月29日黑色暴雨警告生效期間，港鐵站受到影響。（廖雁雄攝）

中西區每小時雨量屬紅雨水平 觀塘及西貢區屬黃雨水平

同樣位於港島的中西區每小時雨量達19至50豪米，屬於紅雨水平。至於觀塘及西貢區則分別錄得19至50豪米及1至46豪米，屬於黃雨水平。

▼7月29日 黑雨期間天文台雷達圖變化▼



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九龍多區每小時雨量未達黃雨水平 葵青區及北區接近無雨

雖然九龍多區也受到雨帶影響，包括黃大仙區、九龍城區及油尖旺區等，但雨量未達到黃雨水平。至於新界多區不受暴雨影響，大部份僅10豪米以下，其中葵青區及北區接近沒有下雨，只錄得0至1豪米。

▼7月29日 黑雨期間天文台雷達圖變化▼



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雷達顯示雨區一直在本港東南部發展

根據天文台雷達圖顯示，從早上9時起，雨區一直在本港東南部發展，主要覆蓋在港島、西貢及部份南面離島，九龍剛剛避過雨量最高的範圍，只對新界及大嶼山的影響不大，與天文台的雨量分佈數據相符。