STEAM學習｜煤氣綠火焰STEAM達人夏令營 點燃未來科學家之夢

面對AI世代，裝備孩子創造未來，關鍵在於從「學知識」轉化為「用知識」。STEAM教育就透過動手實踐，培養孩子解決問題、大膽創造的思維與好奇心。為了培養下一代對可持續發展及能源行業的認識，煤氣公司不時為全港學校及學生提供相關STEAM活動，甚至提供費用資助，將學習變成一場有趣的探索之旅。早前圓滿舉行的「煤氣綠火焰STEAM達人夏令營」，便有約200名高小學生獲得全額補助，免費參與各式互動學習,親身體驗科學的魅力，輕鬆點燃對環保與科技的熱情。



一連四日的夏令營於香港真光書院舉行，現場設有遊戲攤位及互動展板，以深入淺出的方式向學生介紹煤氣公司的新能源發展。

三大活動模式 點燃學習熱情

煤氣公司聯同B.Duck 小黃鴨，在今年8月初首次舉辦一連四日的「煤氣綠火焰STEAM達人夏令營」。四天行程，以四大專業為主題，從工程師到生態學家，再從發明家到科學家，每一天都充滿了新奇的挑戰與發現。夏令營打破傳統課堂的框架，透過三大核心活動模式——工作坊、實地參觀以及與專家對談，為小學員們提供全方位的STEAM學習體驗。

趣味工作坊：動手做 玩住學 激發無限創意

理論知識，只有親手實踐才能融會貫通。夏令營設有一系列精心設計的工作坊，讓孩子化身不同專家，活用STEAM知識：親手組裝氫能模型車及聲控遙控車，化身能源工程師；製作「太陽能荷蘭風車屋」，了解可再生能源的運作原理！還有分子料理實驗和《森林的法則》桌上遊戲，讓孩子感受科學及生態學的奇妙。

氫能模型車競賽。

太陽能荷蘭風車屋工作坊。

聲控遙控車工作坊。

實地考察：走出課室 開拓視野

學習不應僅限於課室之內。參與夏令營的學員，分別有機會到不同地方參觀考察：

• 走進煤氣公司北角總部，到訪「煤氣創新館」及「未來能源館」，了解煤氣公司如何持續創新，帶領香港進行綠色能源轉型，改善大眾日常生活；

• 參觀機電工程署的「機電創科專區」，透過互動展品感受物聯網、人工智能等科技如何改變世界。；

• 到香港仔郊野公園進生態考察，在生態專家團隊指導下，以五感探索及觀察本港森林的生命力；

• 參觀低碳水耕農莊，認識不受天氣影響的水耕種植技術，體會到科技創新如何保障未來的糧食安全。

學生參觀煤氣公司的北角總部。

在機電工程署的機電創科專區了解科技如何改變世界。

與專家對談：聆聽真實STEAM故事 開啟未來想像

今次夏令營最難得的環節，莫過於能與各行各業的精英近距離接觸，聆聽他們親述不為人知的工作軼事及追夢的經歷。

活動請到「大埔煤氣廠廠長」、煤氣公司燃氣生產總監伍杏偉分享，平日在煤氣廠工作，實時監察用戶燃氣用量，發現世界盃期間球迷熬夜煮食，或冬至、農曆新年家人團聚烹飪，都會帶動燃氣需求大增，這些特別日子特別令他感受到，燃氣工程師的工作與香港人生活息息相關，同呼同吸。

煤氣公司燃氣生產總監伍杏偉工程師。

在發明家主題日，創冷科技聯合創始人及行政總裁朱毅豪博士與學員們分享了他研發「零耗能」製冷塗料的過程。他透露，技術靈感是來自能在酷熱的撒哈拉沙漠中下生存的「銀蟻」。團隊透過模仿銀蟻獨特的毛髮結構，成功研發出能高效反射陽光、驅散熱能的專利塗料，為應對全球暖化提供了創新方案。

創冷科技聯合創始人及行政總裁朱毅豪博士。

在生態學家主題日，活動請來香港戶外生態教育協會創辦人及教育總監馬昀祺博士分享他對大自然的熱愛。作為一位身體力行的素食者，他曾花費數年時間，每週數天留在大埔滘研究香港的森林生態，更遠赴世界各地考察。

香港戶外生態教育協會創辦人及教育總監馬昀祺博士。

最後，法醫人類學家李衍蒨分享了在戰區、災難現場甚至亂葬崗從事骸骨鑑證工作的經歷，講述如何透過遺骸辨識死者身份，以顯示對生命的最終尊重。她提到，有時需透過土壤顏色及水份等細微的環境線索來定位遺體，引發學員思考科學與生命的價值。

法醫人類學家李衍蒨。

綠火焰能源科學家培育計劃 吸引逾8,000人參與

煤氣公司過去多年持續推出不同富教育意義活動，並在2023年成立「綠火焰教育組」，推出「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」，讓具備專業工程或ESG知識的煤氣公司員工，到學校為學生講解未來能源、氣候變化等課題。學校亦會獲贈由煤氣公司出版、以能源為主題的學習卡及桌上遊戲，作輔助教材之用。計劃受到校長及老師的廣泛支持，首兩個學年已經累計超過8,000名學生參與活動。

煤氣公司助理總經理 - 集團環境、社會及管治黃俊璋在夏令營結業禮致歡迎辭，表示作為綠色智慧能源企業，煤氣公司樂於啟發年輕一代對科學與創新的熱誠。

