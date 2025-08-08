專訪│肩負萬人企業AI改革使命　大昌行以數碼轉型再創高峰

擁有超過75年歷史的本地老牌企業大昌行集團，業務遍及汽車、食品、電器、醫療保健及物流等多個領域，是香港人最熟悉的名字之一。 然而，在瞬息萬變的數碼時代，這家傳統巨擘並未故步自封，反而以前所未有的決心與魄力，掀起一場深刻的數碼轉型革命。 從引入AI人工智能助理、建立企業數據平台，到榮獲ISO國際安全認證及業界大獎，大昌行正以科技為舵，成功駛向一片全新的藍海。



大昌行集團數字及創新總監鍾傑麟先生（Alan Chung）作為這場數位化轉型的舵手，親自解構了集團如何透過科技賦能，為這家歷史悠久的企業注入源源不絕的創新活力，重塑其在亞洲市場的領導地位。

轉型核心在「人」 AI小昌賦能每位員工

「數碼轉型最大的挑戰往往不在技術，而在於『人』和『企業文化』。」Alan一語道破了變革的核心。為了培養員工的數碼思維，大昌行採取了「由上而下，全面覆蓋」的策略，先為管理層推出「Technology Accelerator Program」，並鼓勵各級員工透過「試點計劃」親身體驗數碼新工具。

其中，集團於2024年7月推出的人工智能助理「AI小昌」，正是這種賦能文化的最佳體現。AI小昌目前能即時回答員工關於人力資源和資訊科技的查詢，大大減輕了相關部門的壓力。Alan對此有更長遠的願景：「我們的目標並非用AI取代員工，而是用AI幫助每一位員工。我們希望未來每位同事都能擁有一位『虛擬助理』，協助他們處理日常工作，讓他們能專注於更具創造力的工作。」

大昌行集團數字及創新總監鍾傑麟先生 （Alan Chung）表示希望將集團數據治理的成功經驗延伸至更多海外業務，提升全球營運的透明度與協同效應，推動集團邁向更高層次的智能營運。

三大願景啟動全面轉型

回溯大昌行在2021年正式啟動了全面的數碼轉型，Alan坦言集團的決心並非僅為追趕潮流，而是源於一個核心信念。他表示：「大昌行作為一間擁有超過75年歷史的公司，我們當初設定的整體策略願景，主要建立在一個核心信念之上：即利用最新和有效的科技來推動業務轉型，以更好地滿足客戶及持份者，包括我們員工的需求。」

這個宏大的願景，主要循三大方向推進：

• 提升營運效率與持份者體驗：透過數位化流程與系統整合，優化服務，同時提升上下游客戶和員工的體驗。

• 增強業務利用數據和智能決策的能力：大昌行銳意建立了企業數據平台（Enterprise Data Platform, EDP），以AI能力快速地預測市場趨勢，幫助業務作出即時決策和改變。

• 推動業務創新與多元化：利用科技創新開拓新市場與服務模式，特別是在汽車、食品及消費品領域。

「這一切都建立在一個穩固的基礎之上，那就是健全的數據管理與資訊安全系統底座。」Alan補充道。展望未來，AI將繼續成為驅動集團發展的核心引擎。企業數據平台將在AI的加持下，從「數據倉庫」升級為「智慧大腦」。Alan進一步表示：「AI可以幫助我們在海量的數據中自動發掘人類難以察覺的模式和趨勢，管理層甚至可以直接用自然語言向系統提問，AI就能自動生成分析報告，大大縮短了從數據到決策的時間。」

鞏固數碼根基 數據安全與管理並行

瞻前創新固然重要，但團隊深明穩固的後台基礎設施是成功的關鍵，Alan指出：「數據管理和資訊安全系統底座是我們數位化中兩個極其重要的基石，兩者相輔相成。」

為此，集團於2024年3月建立了安全營運中心（SOC），將遍佈全球13個市場的IT資產納入7x24小時的集中化監控體系，實現由被動防禦到主動防護的轉變。 同年5月，數據管理委員會亦告成立，專責建立統一的數據標準，並確保數據隱私與合規。

這些努力的成果，體現在集團於2024年10月成功獲得ISO27001資訊安全管理認證。Alan表示：「獲得這項認證是一個長期且系統性的過程，我們為此準備了將近三年。它要求我們通過獨立的第三方審核，客觀地證明我們的風險管理與安全控制措施達到了國際最高標準，這代表了我們對資訊安全持續的承諾。這張證書亦大大地提升了我們的市場形象與客戶信任。」

從電商到維修 科技全面革新客戶體驗

在鞏固了技術基礎並革新了內部文化後，大昌行將這股轉型的力量全面投射到客戶體驗之上。集團近年陸續推出多個數位化平台，徹底改變了傳統的服務模式。

其中，DCH Living大昌行生活電商平台是集團從傳統B2B業務，邁向直面消費者（B2C）的關鍵一步。Alan指出：「它打破了時間和地域的限制，讓客戶可以24小時隨時隨地購買大昌行的優質食品、電器等產品，大大增強了客戶的購物便利性與體驗。」與此同時，DCH ToolBox電器維修中心則徹底革新了售後服務。Alan分享道：「這個平台讓客戶不再需要透過傳統電話或親臨門市，只需透過平台就能輕鬆查詢產品資訊、保用期，甚至直接預約維修師傅。透過平台數據，我們能更準確地預測維修所需零件，讓師傅上門一次就能解決問題，整體流程更快捷、服務更有溫度。」

Alan補充大昌行商業創科不僅為大昌行自身的轉型提供了強大的技術推動力，也幫助集團重塑市場定位，不單止是傳統的貿易公司，亦是具備提供創新商業服務能力的企業。

從內部引擎到構建未來創新生態圈

隨著數碼轉型越見深入，大昌行更成立了大昌行商業創科（DCH Business Innovations），扮演著雙重戰略角色。Alan解釋：「大昌行商業創科既是集團內部的創新引擎，專注於提供最前沿的數位解決方案；同時也代表著一個新業務方向，我們希望將積累的能力與經驗，賦能給我們業務的合作夥伴，共同建立一個數位轉型生態圈。」 大昌行商業創科客戶關係主管雷家傑（Mark Lui）進一步闡述了大昌行商業創科的具體運作模式。他形容大昌行商業創科為集團的「數位創新先行者與推動者」，其核心任務是將最新的科技概念，轉化為能夠解決實際業務問題的可行商業策略。Mark分享道：「我們採用敏捷開發（Agile Method）的方法，強調團隊合作與快速迭代，並積極與外部的科技公司、初創企業及大學建立合作夥伴關係，以確保所有創新最終都能落實到可量化的業務指標上，例如提升營運效率及客戶滿意度。」這種由內而外的協作模式，正正呼應了Alan構建大昌行創新生態圈的願景。

Mark稱在集團拓展像DCH Living大昌行生活這樣的面向消費者（Direct-to-Consumer）業務時，大昌行商業創科提供了點到點的全方位支持，從策略規劃到技術實現，確保新業務能夠在市場上站穩陣腳。

這場深刻的轉型已為大昌行帶來了豐碩的成果，集團憑藉不同的數碼轉型項目獲得不同業界獎項，例如早前就榮獲「2024年度數智化最佳實踐獎——企業上雲」，足證其在數碼化領域的卓越成就。

從70多年的歷史沉澱，到如今引領AI與數碼創新，大昌行集團的歷程證明了，任何企業只要勇於求變，擁抱科技，便能跨越時代的挑戰，將會開創下一個輝煌的篇章。

（資料由客戶提供）