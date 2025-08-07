鐵騎士天水圍撞斃過路老婦　稱事後對駕駛感恐懼　囚16月停牌5年

中年鐵騎士在天水圍銀座輕鐵站撞到一對正過馬路的老婦，81歲婦人頭部重創，翌日傷重不治。鐵騎士早前承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，求情稱他一家對事都感到悲痛，並向事主家人道歉，現對駕駛亦感到恐懼。法官陳廣池判刑時稱，確信被告對事件深感內疚，相信他會痛定思痛，為了家人和自己，不會再行差踏錯，決定從輕發落，考慮被告認罪及求情，判他入獄16個月及停牌5年。



被告陳家禧（38歲，吊機操作員）承認危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年2月15日，在天水圍銀座輕鐵站外危險駕駛，引致一名盧姓老婦死亡。

被告陳家禧在天水圍駕電單車撞斃一名81歲老婦，老婦女兒等家人當時亦在現場。（讀者提供）

老婦送院搶救後翌日死亡。（讀者提供）

救護員將傷者送院。（讀者提供）

涉案電單車停留在現場。（讀者提供）

求情稱錯判形勢導致意外

辯方早前求情指，被告現年38歲，育有一兒一女，對事件感到悔疚及難過，當時是錯判形勢，才會導致意外發生。事件被告承受沉重的精神壓力，對駕駛感到恐懼。

被告稱一家都對事件感到悲痛

辯方續呈上由被告親自撰寫的求情信，指他們一家均對事件感到沉重和悲痛，望對事主道歉，其家人亦可以早日走出傷痛。自6月還押以來，被告深受牢獄之苦，已經知錯，其子亦因父親入獄，致學業成績變差。

官稱綠燈也非可罔顧安全地駕駛

法官陳廣池判刑時指出，事件是沒有人想看到的悲劇，事故在一刹那奪去老婦的生命，他確信被告深感內疚，惟文件顯示，事故並不單如被告所說，他在響號才看到盧婦走出馬路，在此前其實亦已有不少人過馬路，交通燈號變綠亦不代表被告可罔顧安全地駕駛到行人過路處，盧婦與家人亦早已在馬路上出現，但被告沒有減速，而地上亦沒有刹車的痕跡。

被告12年前曾有危駕紀錄

陳續指，確信被告對事件深感內疚，相信他為了家人和自己，會痛定思痛，不會再行差踏錯。因此決定從輕發落，考慮被告認罪及求情，遂判其入獄16個月。就被告在此前的1次危險駕駛的定罪紀錄，因與今已相隔12年，故當作首次定罪計算，判被告停牌5年。

案件編號：DCCC 1047/2024