篩查一類地中海貧血患者揭40%有肝病 助及早治療　瑪嘉烈醫生獲獎

2011年加入醫管局的瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生陳家樂現正領導九龍西醫院聯網地中海貧血服務團隊。他以臨床研究的方式，為非輸血依賴型地中海貧血（NTDT）患者進行併發症篩查，發現NTDT患者的併發症比率不低，中度至嚴重肝臟積鐵的比率達到30%，而嚴重肝纖維化或肝硬化的比率達到11%，成功幫助病人在較早階段完成手術，現時已成為九龍西醫院聯網正規臨床服務一部分。他表示對篩查發現病症並成功救助患者感到興奮。



陳家樂為「醫管局2025優秀青年獎」得獎醫生之一。他指在公立醫院服務「好光榮」，為病人治療途中，啟發他站在病人角度思考，來將更體恤病人，獲取信任，成為一個可依靠的專業人士。



瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生陳家樂（左）及雅麗氏何妙齡那打素醫院的矯型及創傷科副顧問醫生林欣婷（右）早前獲醫管局頒發2025年度優秀青年獎。（梁曉煒攝）

本港5%至8%人為地中海貧血病基因攜帶者

瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生陳家樂指出，地中海貧血屬於隱形基因遺傳病，目前有約5%至8%人為基因攜帶者。如父母均為基因攜帶者時，後代便有可能是嚴重患者。該病分為兩類，一類是輸血依賴型的地中海貧血（TDT），本港大約有300至400名患者，一般在幼年時期染病，但擁有完善的治療指引。

另一類病人為非輸血依賴型的地中海貧血（NTDT），病發時間有較大差異，病徵可在幼年至成年，甚至老年時期才出現。縱使病人的病情可能較輕，但研究指其生活質素比TDT患者更受影響，主要因為遲發現或者沒有長期接受輸血的原因。

陳家樂醫生以臨床研究的方式進行非輸血依賴型的地中海貧血（NTDT）患者的併發症篩查，當中發現NTDT患者的併發症比率不低。（醫管局）

NTDT患者併發性篩查成正規臨床服務

在2017年進行專科培訓時，陳醫生以臨床研究的方式進行NTDT患者的併發症篩查。後團隊和放射科、心臟科和腸胃科等部門合作，當中發現NTDT患者的併發症比率不低，中度至嚴重肝臟積鐵的比率達到30%，而嚴重肝纖維化或肝硬化的比率達到11%，其中患有糖尿病的患者併發症比率亦都比正常人高出兩倍。

現時併發症篩查已在九龍西醫院聯網成為正規的臨床服務的一部分，目前約服務200名病人。陳醫生指，本港大部分肝腫瘤的病人均因乙型肝炎或B型肝炎的細菌和病毒感染而引致的，而篩查發現有地中海貧血症患者亦會引至併發症，患上早期肝腫瘤。幸好最後成功幫助病人在較早階段完成手術。他表示，對篩查發現病症並成功救助患者感到興奮。

陳家樂醫生後和團隊，包括護士、藥劑師和資訊科技部開發了電子化化療點單系統ECOS，將化療藥單上載到系統並傳至藥房減少遺漏。（醫管局）

開發電子化化療點單系統傳送化療藥單

2023年前，化療藥並不包括在處方系統中，血液及腫瘤科醫生需使用傳真機和傳單機將化療藥單送至藥房，而藥房未必可第一時間處理，亦可能出現延遲或遺漏。陳家樂醫生後和團隊，包括護士、藥劑師和資訊科技部開發了電子化化療點單系統ECOS，將化療藥單上載到系統並傳至藥房減少遺漏。藥單如果有錯或者有漏，藥劑師可透過系統通知病房並作出改善。

陳家樂醫生（左一）稱醫管局的資料庫為「寶庫」，包括地中海貧血的併發症篩查，均是靠系統做臨床分析，從而令病案輸血量大大減少。（醫管局）

研究中心幫助推進臨床服務

陳醫生現正於九龍西醫院聯網臨床研究中心的研究者小組擔任組長，他指其主管曾說：「如果你有一個醫學上的問題解決不到，最好的方法就是去找一個臨床研究去解決。」又稱醫管局的資料庫為「寶庫」，包括地中海貧血的併發症篩查，均是靠系統做臨床分析，從而令病案輸血量大大減少。同時，他亦有機會和大學或機構科研者進行討論，刺激進行臨床研究的思維。在九龍西醫院聯網舉辦的活動也增進了研究的知識，幫助推進臨床服務。

陳家樂醫生表示在未來更加體恤病人，並在為其治療旅程上，成為一個可依靠的專業人士。（醫管局）

稱在公營醫院工作感光榮 將更體恤病人

陳家樂醫生指可在公營醫院服務是「一種非常之光榮嘅事情」，病人數量相較私營醫療市場多，當中也有不同需要，有助增進知識。同時，他亦對獲獎感到驚訝，但同時認為獎項肯定了他的團隊「熱血聯盟」之付出。

陳醫生憶述最難忘的是未能拯救的病人，因他們給予團隊啟發性如何改進醫學，從而幫助更多病人。他曾嘗試治療一位患有骨髓衰竭的年輕患者，但不幸地，在等候骨髓移植期間，病人感染併發症後不幸離世。彌留之際，他仍感謝團隊對其支援，令他感到暖心。他指因服務的病人量多，醫護人員「做事可能會公式化」，但站在病人的角度卻視他們為「重要夥伴」，啟發他在未來更加體恤病人，並在為其治療旅程上，成為一個可依靠的專業人士。