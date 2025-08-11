母發現女兒與男同學親近　掌摑扯頭髮　官勸冷靜免有樣學樣判感化

母親疑因不滿12歲女兒與男同學過從甚密，因緊張女兒而掌摑和扯她頭髮。母親早前承認1項虐兒罪，她今（11日）用孭帶孭著幼子到沙田裁判法院出庭應訊，辯方求情指，被告18歲便誕下女兒，不想女兒同蹈覆轍。裁判官施祖堯指，被告管教時「有少少失控」，但現今社會法律不容體罰，子女成大後或會有樣學樣，喻被告：「要學識點樣保持冷靜。」判她12個月感化令。



女被告LSY（33 歲，售貨員），承認於2023年11月5日故意襲擊12歲的X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

女被告LSY在沙田法院承虐兒，被判感化一年。（資料圖片)

報告不建議判感化

被告今用嬰兒孭帶帶同幼子上庭。法庭早前為被告索取感化令報告，辯方表示報告正面，不建議判感化令。此外，被告初犯，她受童年經歷影響，用錯方法關心女兒，她希望與子女早日和好如初，冀求判非監禁刑罰。

被告稱不想女兒重蹈覆轍

施官判刑前引述感化報告指，被告在18歲誕下女兒，前夫有婚外情後離開家庭。施官稱，他明白被告緊張女兒的交往對象，不想女兒重蹈覆轍，施官向被告稱，現今社會不容體罰，要學識保持冷靜。

打兩份工並要照顧幼子

施官續指，雖然感化官不建議判感化令，但考慮到被告現時打兩份工，也要照顧19個月的幼子，認為社會服務令和罰款均不適合，遂判處12個月感化令，讓感化官跟進被告個案，給予被告與兒女相處的建議。

繼父見X與男同學一起對質

案情指，女被告與前夫在2013年結婚，育有女兒X及兒子，二人於2019年分居。被告其後認識現任男友（繼父），一家住在涉案大埔單位。事發時，繼父見她與男同學過從甚密而與X對質，被告掌摑X和扯她的頭髮。

X向社工稱與繼父發生性行為

X在2023年12月向社工透露她曾與繼父發生性行為，社工報警處理，繼而揭發X另遭被告襲擊。據悉，繼父亦有在另案有被控。

案件編號：STCC 2188/2024