協興建築涉3致命工傷　上月始獲續牌　申請期間4授權簽署人遭除名

近年涉3宗致命地盤事故，遭屋宇署以14項控罪紀律處分的「協興建築」，其一般建築承建商註冊原定2023年屆滿，上月才獲准續期，4名獲授權簽署人被除名。屋宇署回覆確認，註冊委員會曾安排獲授權簽署人面試，未信納首四名面試者監督及安全管理能力，第五名獲授權簽署人和技術董事則通過面試，委員會認為有至少一人勝任，故建議批准續期。



「協興建築」近年涉3宗致命地盤事故，遭屋宇署以14項控罪紀律處分，圖為2022年啟德沐翠街致命地盤事故，一名工人不治。（資料圖片 / 翁鈺輝攝）

「協興建築」2020及2022年共涉3宗致命工傷，導致3名工人死亡。該公司被裁定違反職安健條例罰款35.7萬港元；屋宇署今年5月就有關個案以14項控罪處罰款該公司108.8萬港元。「協興建築」的一般建築承建商註冊原定2023年8月19日到期，並向屋宇署申請續期。有報道指，承建商名冊今年6月中旬時仍顯示協興註冊屆滿期為2023年8月19日。

一般建築承建商名冊最新顯示「協興」註冊屆滿期為2026年8月19日，續期後「協興」獲授權簽署人由10名減至7名，原有的4名獲授權簽署人被除名，並新增另一名獲授權簽署人。

屋宇署2022年加強面試安排

屋宇署回覆《香港01》表示，一般建築承建商註冊委員會2022年底時加強面試安排，首先面見負責協興相關發生意外工程的獲授權簽署人，再會見並非負責有關工程的獲授權簽署人，並因應面試表現決定向屋宇署建議續期否。

協興首四位獲授權簽署人未能通過面試

屋宇署指，協興首四位出席面試的獲授權簽署人未能令委員會信納其地盤監督及安全管理能力，故未能通過面試；第五位獲授權簽署人和首位技術董事則通過面試。委員會信服有至少一位獲授權簽署人及至少一位技術董事在專業方面可勝任並適宜代表協興行事，遂向屋宇署建議續期。

經考慮註冊委員會的意見，屋宇署於今年7月接納協興的續期申請，並於同月根據註冊委員會的意見將該公司4位被認為不再適任的獲授權簽署人除名。

屋宇署強調，在註冊委員會進行面試前，署方按既定做法曾向委員會提供協興涉及的地盤意外，以及紀律聆訊等相關資料。相關資料主要是讓委員會參考，讓委員對地盤意外發生的原因有一定掌握，協助他們在面試時提出針對性問題，評定獲授權簽署人的專業能力。