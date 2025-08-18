城大「城創」「城傳」系列榮獲出版獎　余皓媛冀知識傳承啟迪青年

在瞬息萬變的時代，年青人如何找到屬於自己的成功路？或許，前人的智慧與經驗就是最好的明燈。香港城市大學（城大）校董會成員余皓媛，MH，深信，「每個年青人都擁有追逐夢想的機會，值得被看見、被支持 」。本着這份信念，她不僅創立了「余皓媛青年發展基金」，更積極拓展合作——其後更與城市大學出版社合作出版，策劃「城傳系列」及「城創系列」叢書，將一代代企業家與創新者的真實故事與實戰經驗薪火相傳。最近，「城創系列」套裝榮獲第五屆「香港出版雙年獎」的商業及管理類最佳出版獎，「城傳系列」《查毅超：管理平衡》則獲頒商業及管理類出版獎，印證了這些真實故事的力量。余皓媛期望，這些書籍能成為年青人的人生指南，引領他們在國際舞台上自信前行，勇敢築夢。

從真實故事到獲獎叢書 冀成青年人生明燈

談及「城傳系列」和「城創系列」叢書榮獲「香港出版雙年獎」兩項殊榮的成功關鍵，余皓媛將其歸功於團隊的努力與社會各界的熱烈迴響。她分享道：「這份殊榮不僅是對我們團隊的莫大肯定，更印證了我們的出版理念與市場需求的高度契合。社會各界與讀者的支持，賦予我們持續深耕的動力，致力推出更多創新且富有價值和影響力的作品。」

「城創系列」套裝勇奪第五屆「香港出版雙年獎」的商業及管理類最佳出版獎。套裝深入訪談逾30位來自不同行業的創辦人及初創生態圈持份者，匯集第一手真實故事與專業洞見，為有志創業者提供實用指南，記錄香港初創生態，啟發新一代創業者。

這兩套叢書各有焦點：「城創系列」聚焦初創生態圈，套裝共三冊，包括為創業者解惑的《初創生態 101》、記錄六位資深創辦人經驗的《6+STARTUPS 創新態度》，以及訪問城大「HK Tech 300」初創企業與夥伴的《300+城大創新社群》 。「城傳系列」則深入刻畫與城大相關的卓越人士，分享他們迎難而上的奮鬥故事。余皓媛希望年青人能「以人為鏡」，她表示：「在籌備過程中，最令人動容的是受訪者坦誠分享他們的成長經歷，以及在職場困境中突圍的智慧。書中每一位主角並非從一開始就站在耀眼的高度，而是憑藉敢於嘗試的勇氣與堅持學習的毅力，逐步邁向卓越。這些寶貴的分享比任何理論都更能啟發年青世代。」

余皓媛女士（左一）偕同查毅超博士及夫人（左二、右二）親臨第五屆「香港出版雙年獎」頒獎典禮，特別到訪香港城市大學出版社於香港書展的展位，與社長陳家揚先生（右一）共同分享喜悅時刻。

為回應全球化趨勢及培養年青人的國際視野，城大出版社今年更推出「城商系列」，並將《初創生態 101》翻譯成英文版《Startup 101》。余皓媛解釋：「《Startup 101》旨在吸引海外人才與投資者關注香港及大灣區的初創生態；而『城商系列』則專訪國際企業領袖，分享他們的經營智慧與對未來營商環境的洞見。我希望這些書籍能成為年青人的人生指南，引領他們在全球化舞台上自信前行，勇敢築夢。」

與城大理念契合 創基金助青年發展

余皓媛女士投身兒童及青年事務逾二十年 ，她深信知識與機會能幫助年青人突破限制、實現潛能 ，這份信念是她持續服務社會的動力。

作為城大校董會成員，余皓媛深信城大在培育未來領袖上扮演着重要角色，這與她推動青年發展的使命不謀而合。她指出：「城大擁有豐富的資源與專業知識，能夠幫助青少年發掘潛能，促進他們在學術、品格與社會價值觀上的全面發展。」 她特別提到城大發表的《2025–30策略性發展計劃》，其以「創意無限‧邁向未來」為方針，強調創意與社會責任，正與她的理念完全契合。

為了將理念付諸實行，余皓媛創立了「余皓媛青年發展基金」。她分享其初衷：「基金旨在為青少年提供資源與機會，特別是來自弱勢社群的學生，期望讓每個年青人知道，他們都擁有追逐夢想的機會，值得被看見、被支持。」多年來，基金持續透過多元贊助推動青年發展，包括：與城大攜手舉辦「城．創未來」大學體驗活動，讓中學生提前感受校園生活；與香港國際航空學院合作推出「航行出狀元津港交流團」，引領學子探索航空業的多元職涯，更支持京、津、港三地學子交流，拓展青年國際視野，點燃求知熱忱。她認為：「這些合作不僅幫助年青人拓展國際視野，更讓他們親身體驗大學生活、接觸不同行業的發展機會，激發對知識的渴望與探索的勇氣。」

余皓媛女士（中）和城大副校長（社區聯繫及協作）陳志豪教授（右）代表接受由香港特別行政區立法會議員霍啟剛先生（左）頒發「香港出版雙年獎」殊榮。

繼承祖父「回饋社會」信念 熱心投身公共事務

余皓媛對兒童及青年事務的熱忱，源於祖父余達之先生的深遠啟發。她憶述：「我的祖父一生秉持『回饋社會』的信念，並視教育為改變兒童與青年未來的關鍵。」這份精神驅使她在二十多年前便投身社會責任領域，先後服務於扶貧委員會、關愛基金、兒童事務委員會、青年發展委員會、香港青年獎勵計劃、香港小童群益會等多個政府及非牟利組織，積累了寶貴經驗。

二十多年來，這份熱忱從未減退。她說：「我見證了許多年青人從迷茫到自信、從受助者到助人者的蛻變。這些故事不僅印證教育與支持能點燃希望，更推動我繼續支持年青人，幫助他們規劃人生、實現夢想。這成為我持續投身公益事業的動力。」 從出版記錄祖父生平的《余達之路》，到策劃「城創」、「城傳」及「城商」系列，對余皓媛而言，這都是實踐「知識改變命運」信念的方式。她堅信：「出版不僅是知識傳承的媒介，更是點燃希望、啟發未來的明燈。唯有不斷吸收知識，才能成為推動社會進步的動力。」

