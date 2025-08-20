社區偵探召集！走進時光隧道 解鎖街市、商場的「變身」秘密

每天買餸的街市，何時擺脫了濕滑暗淡的印象，變得乾淨明亮？還記得屋邨樓下那個色彩繽紛的籃球場，以前是什麼模樣？這些習以為常的社區風景，背後其實藏著許多「變身」的秘密。

這個暑假，不如和孩子化身社區偵探，親臨樂富廣場的「領展可持續未來館」，參觀領展 20周年特展「人城共生：宜居空間的創與造」。透過互動遊戲與展覽裝置，一起探索社區的成長故事，了解構成宜居生活的重要元素。



走進270度環迴屏幕 預演你的理想生活

踏入展館，首先會被一個巨大的270度環迴屏幕所震撼。當影像亮起，你和孩子成為了電影主角，走進一幕幕日常場景：爸爸媽媽下班後順路買餸、孩子們在遊樂場追逐嬉戲、少年在天台籃球場揮灑汗水、還有週末和朋友玩音樂的多元文化等。正是這些看似微小卻實在的「小確幸」，成就了宜居生活的美好。



走進未來街市 解開乾淨整潔的秘密

今晚食乜餸﹖展覽中竟然出現海鮮檔、蔬果檔！「街市大變身」區域設有一個超精緻的鮮活街市微縮模型，小朋友可以像巨人般俯瞰整個街市的佈局。大家可以透過擴增實境（AR）濾鏡，解開領展多年來成功改造街市的秘密，例如「乾濕分離」的攤檔設計、隱藏的排水系統等。大家還可以跟虛擬檔主「強哥」和「蓮姐」聊天，體驗新舊街市的風情，趣味滿分！

挑戰動感遊戲 見證社區新舊對比

活潑好動的小朋友可挑戰館內「新舊大比拼」互動遊戲，在限時內完成拼圖，見證商場翻新前後的變化，彷彿進行一場社區時光旅行。旁邊的「誰是神射手」更是「放電」首選，參加者可以在巨型屏幕前，模擬在色彩繽紛的屋邨籃球場上投籃，隨著難度升級，背景還會轉換不同場景，好玩又刺激。

VR時空穿梭 探索「15分鐘生活圈」

透過虛擬實境（VR）技術，就能瞬間「飛」到香港不同社區，進行「活化社區尋寶」。當社區設施逐漸老化，影響居民的生活質素之際，領展透過「資產提升」，改善空間配置、翻新設施等，為市民帶來更方便、優質的生活環境。大家可以在這個展區體驗多個重點商場，如T.O.P This is Our Place、黃大仙中心等，如何連結地區特色，一步步構建成便利的「15分鐘生活圈」。VR體驗讓大家可以重溫社區的變遷，小朋友則能以全新視角認識自己生活的城市。

化身科技達人 窺探綠色智慧生活

原來如此舒適的商場環境，藏著了不少「高科技」。在「節能科技體驗區」，大家會發現物聯網（IoT）、人工智能（AI）等技術如何聰明地調節室內溫度、監測水浸風險，甚至管理全港最大型的私營電動車充電網絡。大眾可藉此認識創新科技如何為我們帶來更環保、更舒適的低碳生活。

欣賞完各種互動裝置，不妨走進畫廊區，靜心觀賞英國藝術家Emily Allchurch的數碼拼貼作品《Link: 20 Years Together》。藝術家將過千張在香港各區拍攝的照片，融合成一幅「山城」景觀。家長可以和孩子一起玩「小彩蛋大發現」遊戲，考考眼力，看看能找出多少個熟悉的場景！欣賞過藝術家的作品後，更可以到「畫好未來」專區，拿起紙筆，盡情發揮你的創意，共同創造屬於我們的理想社區。

領展可持續未來館是全港首個紮根社區、位處市區商場中心的可持續發展教育及協作平台。自 2023 年 4 月開館至今反應熱烈，已有超過40 萬人次到場參觀。全新主題「人城共生：宜居空間的創與造」，呈現社區空間與設施的改造歷程。今年適逢領展房託上市 20 周年，展覽透過趣味科普與冷知識，探索理想宜居空間的構建理念，記錄領展與大眾過去20年共同努力的印記。

領展可持續未來館

地址 : 九龍橫頭磡聯合道 198 號樂富廣場 A 區 3 樓（港鐵樂富站 A 出口）

開放時間 : 每日上午 10 時至下午 6 時 30 分（最後入場時間下午 6 時）

網址 : http://www.linkreit.com/tc/sustainability/sustainability-lab

(資料及相片由客戶提供)