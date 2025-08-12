一諾中學遭令停辦　有疑似內地家長到場問20萬建校費　校長未現身

一諾中學（九龍塘）捲懷疑有學生持「雙重學籍」指控，教育局另因該校管理及財政狀况不令人滿意，拒絕為學校註冊，並發停辦通知。今午（12日）至少兩名操普通話、聲稱其子女就讀該校的家長，分別到一諾中學紅磡校舍了解，其中一人稱與校長相約今午12時見面，惟校長沒有現身；另一家長則稱已付20萬元「建校費」，未知校方何時會退款，對狀況感到擔憂。



一諾中學紅磡校舍大門今日鎖上，未見有任何人在內，但校舍未有被清空情況出現，而周一有在校舍公開受訪的校長祁文迪至中午未有現身，《香港01》今早曾致電祈文迪，他接電話後便掛線。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

《香港01》8月12日早上到訪一諾中學位於紅磡結好中心校舍，未見任何人士在內。（董素琛攝）

《香港01》8月12日早上到訪一諾中學位於紅磡結好中心校舍，未見任何人士在內。（董素琛攝）

一諾中學紅磡校舍8月12日大門鎖上，未見有任何人在內，但校舍未見有被清空情況。（董素琛攝）

今早10時許，一諾中學位於紅磡結好中心校舍大門鎖上，未見有任何人士在內，但校舍未有被清空的情況出現。直至下午2時，一共有兩對操普通話、聲稱其子女就讀該校的家長到場了解狀況。

一諾中學校長祁文迪8月11日曾於紅磡結好中心新校舍接受訪問，而他今日至下午未見重返校舍。（資料圖片/夏家朗攝）

有子女在一諾已就讀一年的家長稱相約校長祁文迪見面 但未見其現身

其中一名家長稱，其小朋友已在該校就讀一年，對學校現時狀況不了解，又稱，已與校長祁文迪相約在今午12時見面，惟最終未見校長出現便已離去。現場所見，直至下午2時，該校校長未有出現在校舍及附近範圍。

一諾中學紅磡校舍8月12日大門鎖上，未見有任何人在內，但校舍未見有被清空情況。（董素琛攝）

一諾中學紅磡校舍8月12日大門鎖上，未見有任何人在內，但校舍未見有被清空情況。（董素琛攝）

一諾中學紅磡校舍8月12日大門鎖上，未見有任何人在內，但校舍未見有被清空情況。（董素琛攝）

一諾中學紅磡校舍8月12日大門鎖上，未見有任何人在內，但校舍未見有被清空情況。（董素琛攝）

有家長稱對一諾情況感擔心

另有家長稱，其小朋友於該校就讀year 9，並會在下學年升讀year 10。他稱已向學校繳付20萬元的建校費，而校方未有告知他們何時會還款。他說對學校現時情況感到擔心，並有意讓小朋友於新學年轉到內地學校讀書。