渣打請您飲世界咖啡師冠軍特調咖啡 從性格品味 預見您的財富藍圖

從咖啡豆的風味、烘焙的火候，到萃取的溫度，一杯上乘咖啡的誕生，每一步都很考驗咖啡師的功力。這正如同一個專業的投資過程，渣打SC Invest智選投資就如一位細心的咖啡師，為您挑選最優質的投資產品；而專業的團隊則憑藉經驗與大數據，精準「萃取」出最適合您的個人化投資組合。SC Invest智選投資由渣打專業團隊支援，提供現金+、收益、均衡及增長共4個基礎投資組合︰

💰每個組合涵蓋超過20隻 ETF 及基金，以分散投資風險

💰年化派息率高達5.8%*

💰本金只需HK$100

💰買賣均無需手續費

今次，渣打更與世界咖啡師大賽冠軍首次跨界合作，將這份匠心精神昇華，帶來全港首創的「 Wealth Coffee Blend Atelier」 體驗。透過回答幾條簡單問題，探索專屬您的咖啡風味與理財人格：http://bit.ly/45SOVZC

大數據解構您的投資DNA

您人生中的每一個選擇，從日常消遣到事業路向，都反映著您獨特的內在性格。而您的性格，其實早已預示了您的投資風格。為了將這種抽象的理財人格具體化，渣打香港特別邀請了AI 科技教育初創企業Preface，運用大數據，整合並分析了過往30年、來自全球20多個國家超過100份的學術研究，剖析性格與投資風格的關係，最終演算出「務實型」、「開拓型」、「策略型」和「冒險型」四種不同的理財人格特質。

世界冠軍為您Blend出人生滋味

想知道您的人格特質，能否推算出您的專屬咖啡味道？這個答案，交由2024年世界咖啡師大賽冠軍，來自印尼的Mikael Jasin為您揭曉。他以超凡的技藝和創造力，為這四種截然不同的理財個性，精心設計出四款獨特的Wealth Coffee Blend，正如SC Invest智選投資一樣，將投資組合的每項資產成份都發揮出功用，相輔相成，令您嘆到的不只是味道，還有投資之道。

• 由一杯清爽易入口、對應「務實型」理財人格的 Cold Brew Honey，配對穩健與靈活兼備的SC Invest智選投資 - 現金+ 組合，強調的是踏實安全感；

• 再來是層次感十足、對應「開拓型」的Pandan Coconut Latte，配對SC Invest智選投資 - 收益組合，適合一些想於穩健基礎之上尋求額外價值的人；

• 接著是講求味道平衡、象徵「策略型」的Espresso Jasmine Sour，配對SC Invest智選投資 – 均衡組合，讓您可以靈活配置股票與債券，攻守兼備；

• 最後是辛香鮮明、呼應「冒險型」的 Spice and Sour，配對SC Invest智選投資 – 增長組合，適合一些敢於探索不同增長財富方案，會果斷和進取地出擊的人。

Mikael Jasin同時將自己的個人風格，注入每款咖啡當中，讓您能透過活動了解自己之餘，同時亦能認識這位咖啡匠人的個性。

想知道自己屬於哪種理財人格，哪一款專屬咖啡特調最適合您？方法十分簡單，由8月15日起至8月24日，現有渣打香港客戶親臨「Wealth Coffee Blend Atelier」期間限定咖啡店，回答「理財個性分析」幾條簡單問題，從而得出您的理財人格，更可以免費品嚐由世界級咖啡師為您打造的專屬咖啡特調，和了解更多有關SC Invest智選投資：https://bit.ly/4fH7js2。

投資涉及風險。活動受條款及細則約束。

*是指SC Invest 收益組合由2024年7月至2025年7月之一年年化派息率。派息不獲保證及可從股本中分派。

【渣打「Wealth Coffee Blend Atelier」期間限定咖啡店】

日期：2025年8月15至24日開放予現有渣打客戶

營業時間：每日08:30 – 19:00

地點：Preface Coffee & Wine HQ 銅鑼灣謝斐道535號Tower535地下G07號舖

