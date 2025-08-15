滙豐獎學金見證六十載學子回饋社會之路

一份獎學金的意義，又怎會只是僅在於紙上的金額？ 對於六十年來、超過7,500名的「滙豐學人」而言，滙豐獎學金不僅是學術上的肯定，更是一個點燃服務社會熱忱的火種，一道將個人抱負與貢獻香港緊密相連的橋樑。自1965年設立至今，獎學金成就眾多學子在各行各業發光發熱，以行動回應了最初的期許。



承載社會使命的先鋒

「滙豐獎學金最初始於『滙豐社會工作獎學金』，旨在支持當時資源緊絀的社會工作，以應對社會上迫切的民生問題。」 1975年得獎的滙豐學人、香港青年協會（青協）前總幹事王䓪鳴博士，更是其中一位傑出的代表。對於當年投身社會科學的初心，王博士依然記憶猶新： 「年少學習時已經有個心志，要一生服務社會、一心服務青年，回饋社會。七十年代的香港社會發展迅速，但當時的青年工作不一樣，主要以輔導爲主，引導他們尋找出路。」

「年少學習時已經有個心志，要一生服務社會。」王䓪鳴博士將42年青春奉獻給青年工作，她感謝滙豐獎學金在起點上的鼓勵與肯定。

王博士憶起將42年的青春奉獻給了青年工作以及她人生第一份工作 – 青協，她道出將青協從一個規模較小的社福機構發展成為香港最大的青年工作機構。她認為，「滙豐獎學金對我來說不僅是肯定與鼓勵，更堅定了自己從事青年工作、服務社會的決心。我十分認同滙豐銀行慈善基金支持年輕人發展的信念，同時亦非常感激當年滙豐的領袖，他們有遠見、有愛心，肯定社會工作的重要性，定意培育人才。」對王博士而言，青年工作的本質從來未變，始終是對年輕人的信任、支持和鼓勵，無論時代如何變遷，尊重青年是基本，作爲青年工作的只是與他們同行，捉住時代的脈搏，積極前行。

從社會服務、環球視野到創新科技，三位滙豐學人（左起：陳健欣先生、湯穎欣女士、李玉芝女士）的經歷，展現了獎學金如何與時俱進，培育多元人才貢獻香港。

王博士這份服務社會的精神，在後來的滙豐學人中同樣得到傳承。同樣在社福界深耕的聖雅各福群會總幹事李玉芝女士（Josephine），亦是80年代的社會工作獎學金得主。

她指出：「社會工作的最大意義在於陪伴有困難的人走過人生中的高低起伏。在基層家庭長大的我，中學時家中曾經歷困難時刻，感恩當時得到幫助，因此進大學時便選擇社會工作，希望畢業後可以回饋社會、幫助他人。」對於滙豐特別設立社會工作的獎學金，Josephine很感恩，亦鼓勵年青人擴闊視野、珍惜機會、不斷向前。

拓展國際視野，啟發創新思維

這份回饋社會的初心，隨著時代演進獎學金開始鼓勵學子將目光投向海外，吸收國際經驗，再以創新思維回饋香港。滙豐香港區首席營運總監湯穎欣女士（Marina）就是其中的代表。

她在美國芝加哥大學的交流經歷，讓她學會敢於不斷嘗試新事物，積極面對，讓思維變得更開闊。這份精神也伴隨她進入滙豐，至今20多年來，「我曾經在七個不同的國家和地區工作過，持續嘗試新領域，這都得益於當年獎學金開啟的第一扇門。」她寄語新一代的滙豐學人也能保有這份勇於嘗試的精神，不斷創新。

承擔社會責任，開創心靈健康領域

Marina勇於嘗試的精神，在新一代的滙豐學人身上，則展現為結合社會需求與個人專業的創業實踐。他們將這份回饋社會的精神，融入了更現代的創新領域之中。

樹洞香港TreeholeHK創辦人陳健欣先生（Peter），作為海外獎學金得主，在牛津交流期間接觸到「靜觀」，並將其帶回香港，創辦了樹洞，致力於推動都市人的心靈健康。他認為，「隨著社會結構的改變，人們面臨的問題也從物質層面轉向精神層面，因此關注都市人的心靈健康變得尤其重要。」

Peter的經歷與Marina和Josephine的觀點不謀而合，「即使社會日趨富裕，每個時代仍有其獨特的社會需求。」他以自己創立的樹洞香港為例，點明了科技與社會服務結合的可能性，「鼓勵更多人勇於嘗試，將所學應用於社會服務。」

薪火相傳：不忘初心，服務社群

他們一致認為，作為滙豐學人，「不應僅僅視獎學金為個人榮譽，更要銘記前人設立獎學金的初衷——培育人才，回饋社會。」

王䓪鳴博士強調，「滙豐銀行慈善基金的初衷是培育年輕人成為未來領袖」，「滙豐獎學金正是為未來社會貢獻做準備。」 她希望「新一屆的滙豐學人能謹記這份初心，服務社群。」

Marina則以滙豐獎學金60年來不斷與時俱進，從社會工作到海外交流，再到科技與創新領域的拓展，來鼓勵年輕人勇於創新，向不同的領域發展。她相信，「只要香港人找到自己真正喜歡的事業，並堅守勇氣，就能不斷前行。」

「多向外闖，開闊視野，不斷向前。」Josephine也鼓勵年輕人，她希望「後輩能夠珍惜前人所創造的機會，並繼續努力，為下一代留下一個更好的社會。」

滙豐獎學金的六十年，見證了香港社會的變遷，也培育了無數優秀的人才。這些「滙豐學人」以自己的行動詮釋著「服務社群」的宗旨，將獎學金的精神代代相傳，共同為香港的繁榮與進步貢獻力量。

（資料由客戶提供）