懷未足月雙胞胎孕婦主動脈撕裂　威院中大跨專科團隊創奇蹟保三命

去年6月一名懷孖胎孕婦因胸口對上、近頸部位置劇痛，且呼吸不順被送到威爾斯親王醫院，經檢查後確診急性主動脈撕裂，需要立即做手術。由於個案極危急亦非常罕見，中大醫學院與威院立即組成跨專科團隊，於病人入院1.5小時後便已完成緊急會議，並制定以病人為中心的治療計劃和應急計劃。



病人入院後3小時便獲安排進入手術室及開始麻醉。最終病人在入院後8.5小時便完成整個手術，病人及孖胎三人性命均無礙。孕婦在六星期後更順利產下孖胎。由於個案極罕見，亦具參考價值，報告已刊登在國際心胸外科醫學期刊《The Annals of Thoracic Surgery》。中大醫學院外科學系心胸外科組教授兼威院心胸外科主任黃鴻亮形容：「呢個係香港精神嚟，喺未遇過嘅情況下諗到一啲新辦法幫到人、幫到自己。」



陳女士去年6月因胸口對上、近頸部位置劇痛，且呼吸不順被送到威爾斯親王醫院，經檢查後確診急性主動脈撕裂，需要立即做手術。（鄭子峰攝）

跨專科團隊部分成員。（鄭子峰攝）

跨專科團隊部分成員今日在記招向記者講解手術詳情。（鄭子峰攝）

今日出席記招的五位跨專科團隊成員：



妊娠期主動脈撕裂孕婦及胎兒術中死亡率可高達20%

急性主動脈撕裂是罕見且死亡率高的心血管急症。患者的主動脈內膜因為出現撕裂或受損，導致血液流到內膜和夾層之問，形成一個假腔，影響血液供應，嚴重可導致主動脈破裂及器官供血不全。

孕婦懷孕期間因血液容量增加，心血管承受的壓力隨之上升；若加上妊娠血壓高，可導致主動脈壁變得脆弱，繼而增加急性主動脈撕裂的風險。不過，妊娠期主動脈撕裂十分罕見，全球每100萬名孕婦當中僅有5.5個個案，惟孕婦及胎兒的術中死亡率可高達20%。

經歷奇蹟病人陳女士稱最初不知病情危急性：最關注能否保住胎兒

是次個案的36歲孕婦陳女士懷孖胎，在懷孕第25周期間，胸口對上、近頸部位置劇痛，且呼吸不順。由於自己及家族也沒有心臟病史，她一直以為不適與懷孕有關。她被緊急送院，經檢查後確診急性主動脈撕裂。

陳女士指，當時最關注的是能否保住嬰兒，加上不知道病情的危急性，所以只是聽從醫生建議。

香港上次出現類似個案已是20多年前 病人未能救活

由於個案極危急，亦非常罕見，中大醫學院與威院組成跨專科團隊，當中有人更是非當值時段。團隊於病人入院1.5小時後便已完成緊急會議，並制定以病人為中心的治療計劃和應急計劃。

中大醫學院外科學系心胸外科組教授兼威院心胸外科主任黃鴻亮回顧當時情況，指本港上次出現類似個案已是20多年前，當時未能救活病人，令他倍感壓力。而由於本案例在全球極為罕見，對於大多數醫護來說，可能是第一次遇到，沒有前人經驗或指引可參考。

呢個係香港精神嚟，喺未遇過嘅情況下諗到一啲新辦法幫到人、幫到自己。 中大醫學院外科學系心胸外科組教授兼威院心胸外科主任黃鴻亮

中大醫學院外科學系心胸外科組教授兼威院心胸外科主任黃鴻亮。（鄭子峰攝）

是次手術的一大挑戰在於胎兒太小。為孕婦施手術時，通常26周或以上會先取出胎兒；但陳女士只懷孕25周，所以團隊決定不將胎兒取出，以免胎兒不能存活。

入院至手術完成僅8.5小時

病人入院後3小時便獲安排進入手術室及開始麻醉。由於整個手術分秒必爭，團隊選擇利用混合生物心瓣及人造血管進行主動脈根部置換術，代替傳統的大血管分件縫合式，成功節省超過15分鐘的心臟停頓時間。

最終病人在入院後8.5小時便完成整個手術，病人及孖胎三人性命均無礙。孕婦在六星期後更順利產下孖胎，沒有任何後遺症。由於個案極罕見，亦具參考價值，報告已刊登在國際心胸外科醫學期刊《The Annals of Thoracic Surgery》。

黃鴻亮總結，極少手術是需要同時拯救三個生命，不論手術和麻醉的複雜性都是需要十分有經驗的跨專科團隊應付，同時亦要兼顧術後的加護措施，以確保孕婦的復原和隨後的生產。