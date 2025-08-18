「毛孩醫生」現身挪亞方舟　為癌症病童家庭注入希望！

一群特別的「毛孩醫生」近日進駐香港挪亞方舟，以溫馴的陪伴和無私的愛，為近百位參加者包括癌症及長期病患兒童與其家人，帶來了一場獨一無二的生日派對。這場名為「生命的喝采」的年度盛會由香港挪亞方舟與Rainbow Foundation攜手舉辦，今年更是踏入第十一個年頭。是屆活動首次引入動物輔助治療元素，讓治療犬與孩子們親密互動，為他們帶來對抗病魔的勇氣與希望，譜寫出生命與愛的最美樂章！



動物互動療癒心靈 學懂珍惜生命

「生命的喝采」生日派對近日於香港挪亞方舟圓滿舉行，活動邀請到多位嘉賓蒞臨主禮，包括滬港社團總會副會長暨上海市政協委員徐志道、上海市政協委員李曉峰、滬港社團總會項目總監楊志剛、滬港社團總會經濟顧問汪斌、「全城更新」發起人馬王培琪、香港挪亞方舟副總經理松國慶、Rainbow Foundation發展總監吳叡芳、晉智慈善基金創辦人及行政總裁容安生、兒童癌病基金行政總裁張逸，以及香港紅十字會醫院學校代表。

自2014年起，香港挪亞方舟與Rainbow Foundation每年為兒童合辦別具意義的生日派對，今年更首度加入治療犬元素，為病童們帶來更大心靈支持。

當日，近百位來自兒童癌病基金及香港紅十字會醫院學校的癌症及長期病患兒童及其家人獲邀參與。在精心設計的「毛孩癒心時刻」環節中，孩子們與專業溫馴的治療犬進行了零距離互動，他們學習發出簡單指令，引導狗狗跨越障礙，甚至親手為牠們美容梳理。這些互動不僅有效舒緩了孩子們因治療帶來的壓力與焦慮，更在潛移默化中培養了他們的同理心與責任感。此外，在「野生守護者體驗」工作坊中，各參加者更可近距離接觸石龍子、守宮與刺蝟等珍稀小動物，從而提升生態保育意識，領悟珍惜與愛護生命的重要性。

各界攜手傳遞溫暖 「生命陪伴生命」注希望

今次生日派對的成功，有賴社會各界的攜手合作，共同為病童的健康福祉努力。其中晉智慈善基金派出專業的認證治療犬團隊；帝逸酒店、皇玥集團控股有限公司以及科文實業有限公司亦送出多份抽獎禮物及紀念品；香港浸會大學的「可持續發展青年大使」團隊則為活動設計了富有趣味的創意遊戲，同心協力為病童家庭帶來歡樂與力量。

自2022年創辦以來，晉智慈善基金已透過動物輔助治療服務過萬名有需要的兒童與青少年，基金創辦人兼行政總裁容安生分享道：「治療犬透過無條件的愛與陪伴，能讓病童感受到溫暖和支持，從而強化他們的身心靈健康，亦可喚醒大眾保持包容、耐心與信任。希望孩子們要時刻保持樂觀，相信自己擁有無限潛能，在追尋夢想的道路上活出精彩人生。」

晉智慈善基金創辦人兼行政總裁容安生在生日派對分享，勉勵病童時刻保持樂觀心情，並在追尋熱情和夢想中讓生命添上色彩。

另外，兒童癌病基金作為服務癌症及長期病患兒童的核心機構，對活動為病童帶來「非藥物治療的療癒力量」和心靈關懷表示衷心感謝。行政總裁張逸表示，基金自1989年成立以來，始終秉持「與癌童家庭並肩同行」的使命，「希望社會各界能加強跨界協作，以『生命陪伴生命』的方式，共同為處於困境中的家庭帶來更多希望。」

兒童癌病基金行政總裁張逸女士稱，毛孩為病童帶來「非藥物治療的療癒力量」，並呼籲公眾持續關注病童，攜手為社區與家庭注入力量。

挪亞方舟宣揚關愛和諧 惠澤89萬弱勢社群

馬灣公園是由新鴻基地產興建的非牟利社區發展項目，以作為集團推動環境、社會和企業管治（ESG）的樞紐之一，其中屬第一期的香港挪亞方舟與大自然公園，自2007年起陸續開幕至今已吸引約827萬遊客。公園多年來一直熱心推動旅遊、教育及公益活動，向社會大眾宣揚關愛與和諧，以及建立正面價值觀。

公園多年來除推動旅遊及教育，亦透過Rainbow Foundation 聯繫社會各界，策劃各類公益活動；成功與330間企業夥伴及本地1,800間慈善團體合作，舉辦了超過13,000個生命教育及公益活動，惠澤逾89萬弱勢人士，當中約半數是兒童和青少年，其餘包括長者、長期病患者及殘疾人士。

