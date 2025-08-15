借殼辦學｜蔡若蓮與學界召特別會議　強調違規會依法嚴懲害群之馬

教育局今日（15日）與學界代表召開特別會議，針對受養人子女來港升學的需求，了解學校收取插班生情況，並針對近期個別學校被指違規與第三方機構協作的事件，以學校名義開辦教育課程或作誤導性的宣傳，包括「借殼辦學」、「提供香港學籍」等情況。教育局局長蔡若蓮強調高度關注違規事件，並會依法嚴懲害群之馬。



教育局與學界代表今日（15號）召開特別會議，針對受養人子女來港升學的需求，了解學校收取插班生情況。（Facebook/蔡若蓮 Christine Choi）

蔡若蓮在社交平台發文指，教育局與學界代表今日（15號）召開特別會議，針對受養人子女來港升學的需求，了解學校收取插班生情況，並針對近期個別學校被指違規與第三方機構協作的事件，呼籲業界團結，守護專業誠信。

會議中，教育局闡述了與第三方機構協作及宣傳的規定，指「會與時並進，不斷完善制度，並提醒業界必須嚴格遵守相關法例」。她同時呼籲本地教育機構切勿鋌而走險、以身試法，若發現有任何違規情況，教育局定必嚴肅跟進。她又提醒家長及學生切勿誤信未經證實的資料或不合法的宣傳。

蔡若蓮表示，對於受養人子女的入學申請，學校應秉持專業，確保教學質素，保障學生學習及升學的福祉。（Facebook/蔡若蓮 Christine Choi）

她表示，香港現有充足的公營學額，以及辦學模式多元，家長可通過參考學校概覽，為子女選擇最合適的學校，學界亦應更主動介紹各自的辦學特色，讓家長選校時掌握更多資訊。

貼文中亦稱出席會議的業界代表均支持教育局的嚴厲打擊行動，表示會向會員學校或屬下機構轉達相關信息，嚴格遵守教育局法例規例，共同守護香港教育形象以及制度誠信。蔡若蓮表示，對於受養人子女的入學申請，學校應秉持專業，確保教學質素，保障學生學習及升學的福祉。