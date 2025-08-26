東華三院155周年主題復康巴士 穿梭全港 傳揚「行善無界限」精神

東華三院扎根香港155年，慈善服務遍佈香港每個角落。為慶賀這個重要里程碑，該院以「行善無界限」為主題，推出一系列別具意義的慶祝活動。其中，7輛以155周年為主題的復康巴士穿梭港九新界各區，為有需要人士提供無障礙的交通服務，方便他們出行；同時，融合東華三院6大核心服務的藝術裝置亦進駐多個東華三院地標，邀請全港市民共同見證這份跨世紀的慈善傳承！



復康巴士新裝上路 傳遞慈善正能量

對於行動不便的長者及復康人士而言，出行往往面臨交通與經濟的雙重壓力。東華三院多年來提供的復康巴接送服務，正是為他們解決出行困難。值155周年之際，東華三院特別裝飾7輛以155周年誌慶為主題的復康巴士，車身不僅印有「行善無界限」的誌慶口號，更配以色彩鮮明的155周年紀念圖案。這些巴士將持續服務各區，將「行善」訊息廣傳至各角落，展現東華三院逾一個半世紀以來無分界限、屢創可能的慈善精神。

東華三院主席何猷啟先生在啟動活動上表示﹕「東華三院155年來始終秉持『救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青』的使命，與香港共同成長。這批155年主題復康巴士不僅是交流工具，更是傳遞本院慈善精神的載體，冀藉此與市民分享本院155周年喜悅，同時鼓勵更多市民加入行善行列。」

東華三院主席何猷啟先生（左）及行政總監蘇祐安先生（右）展示155周年主題復康巴士設計。

為紀念這個別具意義的時刻，東華三院更精心製作了同款限量版復康巴士模型，還原實車細節，造型精緻逼真。

創意藝術裝置 邀市民「打卡」傳善

除了流動的復康巴士，東華三院亦將「行善無界限」的理念化為創意藝術裝置。裝置以慶典巡遊為靈感，結合醫療、教育、社會服務、籌募活動、文化保育及公共服務六大核心服務領域，打造一個個別出心裁的藝術裝置 。

一系列藝術裝置現已於多個東華三院服務單位展出，包括廣華醫院、東華三院東蒲、東華三院環保村、上環文武廟、油麻地天后廟及東華學院。該院誠邀市民在經過以上地點時，不妨停下腳步，與這些別出心裁的155周年裝置「打卡」留念，一同慶祝這個重要里程碑，並將行善的訊息傳播開去 。

東華三院在旗下多個服務單位擺放了創意藝術裝置，歡迎市民打卡留念。

慶祝活動精彩不斷 11月同樂日掀高潮

此外，東華三院155周年慶祝活動正陸續舉行，當中包括東華三院文物館55周年南音音樂會、文武二帝出巡及秋祭大典、東華三院中小學聯校慶祝東華三院155周年海濱音樂會、東華三院155周年中醫流動車啟用等；而重點項目— 東華三院「155周年社區同樂日」將於11月22及23日在東華三院東蒲隆重舉行，屆時設有各式各樣的遊戲攤位及精彩表演，讓公眾親身體驗東華三院的最新服務和發展成果，在歡樂的氣氛中加深大家對東華三院的認識。

更多東華三院155周年活動詳情﹕155anniversary.tungwah.org.hk

（資料及相片由東華三院提供）