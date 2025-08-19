華南城清盤｜欠債609億　營運改善收入3千萬人民幣　官指欠還債力

中國地產發展商華南城，年報揭至2004年底的總負債達609億元，今年初遭債權人花旗國際有限公司提出清盤呈請，高院法官陳靜芬早前已頒令華南城清盤，今（11日）再頒布判辭解釋理由。陳官指，根據記錄，華南城去年淨虧損達89億元，儘管今年首6個月租賃等收入已改善，但營運收入只有約3千萬元人民幣，明顯無力償還款項，亦無法提出合理的債務重組，認為再押後亦無補於事，故頒令華南城清盤。



呈請人為花旗國際有限公司，向華南城控股有限公司提出清盤呈請，花旗國際為華南城美元債券的受託人。

判辭提到，華南城為房地產發展商，以「華南城」品牌，在內地八個主要城市經營大型綜合物流及貿易中心。自2009年9月起在香港交易所的主板上市，股本（paid up capital）約為93億，最大的股東為SEZ Construction & Development Group Co. Ltd，共持有29.28%的股份。

首6月營運收入約3千萬人民幣

判辭透露，華南城明顯無力償還款項，亦承認出現財務危機。在2024年度，公司錄得89億的淨虧損，儘管公司透過經營或租賃等業務，收入按年改善，在本年首6個月的營運收入約為3千萬人民幣，但與淨虧損相比，這些收入似乎微不足道。

債務重組方案並無進展

陳官認為，華南城並無合理的債務重組可減輕公司的離岸債務，及恢復其償付能力。從公司提交的文件可見，他們多次撤回建議書，其後又被專責小組（AHG）以完全漠視要求，及商業參數為由拒納建議書，反映在過去三個月中，他們執行債務重組的方案，並無任何實際進展，甚至無法支付談判擬議重組的工作費（Work Fee）。

陳官續指，2025年7月15日，公司向專責小組提供進一步的債務重組建議書，但小組拒納，因為該建議書很大程度上，只是重複之前建議書中的內容，並無任何「有意義的改善」。

少數人反對呈請但未提出有效解釋

法官認為，因為公司無法提出令專責小組接納的方案，法庭再押後呈請亦無任何實際效用。儘管Fine Vision及另外兩人以個人名義提交了反對呈請，但他們只持有公司15.8%的離岸債券，亦沒有提出有效的理由解釋，為何在公司嚴重資不抵債，以及沒有可行債務重組建議的情況下，押後該公司的清盤呈請最符合債權人整體的最佳利益。

案件編號：HCCW54/2025