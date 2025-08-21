寵案任務│兔子的重生故事 你準備迎接一個毛茸茸的家庭成員了嗎？

警務處「動物守護．社區大使」計劃一直致力打擊殘酷對待動物行為。「寵案任務系列」一連三篇報導將由不同專家角度，剖析殘酷對待動物罪案背後的成因及相關動物福利事宜。



寵案任務系列之二

去年夏天，元朗一個酷熱的天台，成為了十多隻兔子的煉獄，事件揭示了社會對飼養兔子存在極大的誤解。由棄養問題到牠們真實的需要，每一個環節的無知，都可能導致悲劇發生。為防止同類事件再重演，今次寵案任務專訪了負責調查的警方代表、接收及拯救兔子的香港愛護動物協會（愛協）副總監連俊雄（Peter），以及香港兔友協會幹事董芳宜（Yvonne），為大家深入解構案件始末、兔子的真實習性，以及作為飼主應有的責任。

天台煉獄 酷熱下無瓦遮頭 垃圾堆中現兔屍

2024年6月，動保組織「兔廬」接獲市民求助，指元朗有懷疑棄兔個案。義工到場後，在一個大廈天台發現了駭人景象。元朗警區刑事調查隊的葉穎豪高級督察憶述：「當時天氣酷熱，氣溫高達攝氏三十多度 ，但天台上十多隻兔子卻被困在一個沒有頂蓋的鐵籠及一個堆滿梳化、木板的垃圾山中，完全沒有任何遮蔽物。」

兔子們只能在垃圾的縫隙中掙扎求存，現場衛生環境極為惡劣。救援團隊更在木板下更發現一具兔屍。最終，警方及愛協在現場共救出十隻兔子，牠們普遍身體狀況極差，不僅瘦弱脫水，毛髮更沾滿排泄物並嚴重打結，並出現中暑跡象 。

經警方調查後，大廈內的一名印尼籍女住戶承認，當初只飼養了兩隻兔，本想用作繁殖販賣，惟其後兔子越生越多，超出其照顧能力範圍，最終將牠們棄於天台自生自滅。該名婦人最終被控「殘酷對待動物」，判監兩個月，緩刑兩年。

愛協提供案件的照片可見天台環境十分惡劣：

+ 1

葉督察補充：「為加強打擊相關罪案，自2018年起，警務處已設立專責刑事調查隊負責處理殘酷對待動物的案件。」他坦言，由於這類案件大多沒有目擊證人，大大增加調查難度。因此，警方非常需要市民挺身而出，提供有用資料及報警求助，「大家遇上懷疑動物受虐的情況都可以立即報警求助，好像今次案件兔廬的義工，發現天台屬私人地方後，迅速報警處理的做法十分值得學習。因為由警方處理，警員有法定權力進入私人地方調查，可以更有效地搜集證據，這對日後的檢控工作尤其重要。同時，亦能保障報案人或義工的安全，避免他們因自行介入而與相關人士發生衝突。」

由恐懼到信任 愛協分享重生故事 仍有三兔待領養

最終，現場共救出十隻生還的兔子，當中健康狀況較差的六隻由愛協接收照顧，其餘四隻相對健康的則由漁護處接收。愛協副總監Peter分享，這些劫後餘生的孩子，最初對人類充滿恐懼，非常膽小 。愛協的職員和義工花了大量時間和耐性，通過靜靜地陪伴、輕輕地撫摸，才慢慢讓牠們卸下心防，重新建立對人的信任 。

更令人心痛的是，由於獲救前未有絕育，其中一隻母兔被接收後不久，便誕下三隻兔寶寶，可惜因母體本身營養不良及壓力過大，三隻寶寶最終不幸夭折。約一星期後，另一隻母兔亦誕下六隻寶寶，其中四隻成功存活 。因此，原本獲救的兔子，最終在愛協變成了十個等待幸福的小生命 。

雖然經歷接近一年的法律程序，幸好原主人最終同意放棄牠們的擁有權，加快了領養安排。截至目前，十隻兔子中已有七隻成功找到新家，展開新生。然而，仍有三隻兔子在等待一個永遠的家，包括一對感情極好、形影不離的兔寶寶家燕與寶珠。愛協希望能為這對兔子找到一個願意同時領養牠們的家庭，讓牠們能繼續互相作伴。

家燕與寶珠正在等一個家，大家都可以到愛協的網站認識一下牠們呢！

家燕小檔案

寶珠小檔案

養兔迷思大拆解：愛吃紅蘿蔔？牠們其實是「食草獸」！

元朗的悲劇，源於飼主對兔子的無知。香港兔友協會幹事Yvonne就把坊間常見的養兔迷思逐一拆解，希望能糾正大眾的錯誤觀念。

香港兔友協會幹事Yvonne指不少人誤會兔子可愛溫馴，以為好像公仔一樣，但每隻兔子性格不同，有些好易發脾氣，有些又不愛抱，決定飼養前最好做義工了解一下兔子的性格，免得有太大落差，又成為棄養理由。

迷思一：兔子只吃紅蘿蔔，不用喝水？

正解： 大錯特錯！不少人受卡通片影響，誤以為紅蘿蔔是兔子的主食。事實上，兔子的主食應為高纖維的牧草（如提摩西草），這對維持牠們腸道健康和磨牙至關重要 。紅蘿蔔等蔬果糖份高，只可當作極少量零食 。此外，兔子與所有動物一樣，需要24小時提供乾淨的飲用水 。

兔子每天都需要進食大量的提摩西草，需要「牧草放題」，即使飼主外出，亦請確保家中有充足的牧草讓兔子進食。

• 迷思二：兔子很臭，可以養在室外？

正解： 兔子本身是非常愛乾淨的動物，身上的氣味甚至帶有淡淡草香 。所謂的「臭味」，通常源於飼主未有勤於清潔飼養環境，或給予不當食物所致。將兔子飼養於室外是極度危險的，牠們不但會受天氣影響而中暑或失溫，更有可能被流浪動物攻擊，因此建議將兔子養在室內 。

• 迷思三：養一隻太孤單，養兩隻作伴？

正解： 這是一個極其危險的迷思。Yvonne指出，兔子是地域性很強的動物，成年後會因爭地盤而大打出手。更嚴重的問題是，幼兔性別難以分辨，許多寵物店會錯誤地將一男一女的幼兔當作「同性」出售。當飼主以為養了兩隻「兄弟」或「姊妹」，兔子卻早於一個月大已可懷孕生育，結果往往是兔子數目失控暴增。許多不知所措的飼主，最終只能選擇棄養，造成更多悲劇。因此，如想飼養多於一隻兔子，必須確保有足夠空間分籠飼養，並建議為兔子絕育。

Yvonne指購買兔仔門檻低，但主人不知兔子的醫藥費可能要幾千至10幾萬不等，很多時候兔子一生病就會成為主人棄養理由。

• 迷思四：兔子總是溫馴可愛的「公仔」？

正解： 這也是一個普遍的刻板印象。事實上，兔子性格多樣，有的活潑，有的害羞，有的甚至具攻擊性 。牠們是高度敏感的動物，容易因噪音或陌生環境而感到壓力 。未絕育的兔子更有強烈的地盤意識，可能會用噴尿、咬籠子、甚至攻擊來宣示主權 。牠們天生愛咬東西，家中電線、家具都可能成為目標 。與兔子建立關係需要極大耐性，絕非買個「公仔」回家般簡單。

兔子需要充足的活動空間去運動、跳躍和伸展身體，不宜長期放於籠中。

性格唔係隻隻溫馴 愛協提醒：領養前必讀7大注意事項

兔子並非如想像中總是溫馴可愛的「公仔」，牠們是敏感、有個性、需要細心照料的生命。在決定領養前，愛協提醒準飼主必須深思熟慮以下七點：

1. 做足功課： 清楚了解兔子的習性、飲食和護理需求。牠們絕非「易養」的寵物 。

2. 壽命承諾： 兔子的壽命可長達10年以上，這是一個非常長遠的責任及承諾 。

3. 醫療開支：兔子獸醫費用相對高昂，主人必須有充足的心理和經濟準備 。

4. 飲食管理：兔子屬草食性動物，提供以牧草為主食的均衡飲食 。

5. 環境安全：確保家居環境安全，收好電線、化學品等，防止兔子誤吞或啃咬 。

6. 家人共識：飼養寵物是整個家庭的決定，必須獲得所有成員的同意和支持 。

7. 領養不棄養：這是最重要的原則。一旦決定飼養，就要承諾照顧牠們一生一世，不論生老病死，絕不離棄 。

給牠們一個家 領養不棄養 為生命作出承諾

元朗天台兔的重生故事，提醒我們每一個生命都值得被尊重。牠們的命運，正正掌握在飼主的一念之間。與其在寵物店購買，不如給予這些被遺棄或在收容所中等待的毛孩子一個機會。牠們或許有過不快的經歷，但只要你願意付出愛心和耐性，牠們定會以最真誠的信任回報你。若你有意為生命作出承諾，不妨考慮到愛協等動物福利機構，了解正在等待領養的動物，當中包括元朗案中那三隻仍在尋家的兔子。

（資料由大會提供）