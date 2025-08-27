中銀香港「薪星級」出糧戶口　滿足新世代多元化理財需求

新世代於職場上喜歡身兼不同身份和工作，故近年不少年輕人都擔任Slasher（斜槓族）。在追求工作與生活的平衡，他們重視旅行、消費、理財，並積極創造被動收入。有見及此，中銀香港近日全面升級其出糧戶口品牌，隆重推出「薪星級」出糧戶口，以滿足新世代多元化、全方位的生活理財需求，無論是全職、兼職人士或斜槓族均可受惠。中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思與大家分享推出「薪星級」出糧戶口的品牌重塑理念。



深明新世代理財不再單靠儲蓄 中銀香港「薪星級」出糧戶口隆重登場

根據政府統計處最新數據，當前香港就業人口超過360萬，而年輕一代正逐漸成為推動本地勞動力增長的重要力量。中銀香港深明這股新動力的潛力，近年來積極拓展與初入職場人士的連繫，致力為他們提供更貼心、更具前瞻性的金融服務。

當談到「薪星級」品牌重塑的理念，中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思表示：「我們很高興見到，愈來愈多年輕客戶選擇中銀香港作為他們職場旅程的起步點。截至2025年第一季度，本行開立出糧戶口的年輕客戶按年上升接近一成，反映出市場對我們服務的信任與肯定。」

年輕一代對理財的態度已不再局限於儲蓄，而是更著重靈活性、回報率及生活質素的提升。據中銀香港數據顯示，單計2025年第一季度，年輕出糧戶口客戶使用流動支付產品的人數按年增加接近一成，突顯年輕一代對即時消費、旅遊體驗及數碼金融服務的偏好。此外，年輕客戶對股票及其他投資工具的興趣亦日漸濃厚，顯示他們不僅關注資金的保值，更積極尋求資產增值的機會；同時在財務管理上更傾向於以科技為媒介，追求便捷與個人化的理財方式。張穎思指出：「『薪星級』不單是戶口，更是一種生活方式的延伸。我們希望透過旅遊、消費、投資三大場景的專屬配套，讓客戶感受到薪金不只是收入，而是實現理想生活的起點。這次品牌升級，正是中銀香港回應新世代理財習慣的具體行動。」

中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思分享「薪星級」出糧戶口的品牌重塑理念。

拆解「薪星級」出糧戶口如何滿足年輕打工仔的三大需要

1. 旅遊需求

張穎思指出，年輕一代對旅行的熱愛與行動力驚人，總能想盡辦法讓假期更充實，從出糧後靈活安排「自製長假期」，到搶購紅眼航班，再到策劃週末快閃之旅，他們都樂在其中，力求在有限時間內創造更多難忘體驗。

她進一步分享，隨着數碼理財日益普及，手機銀行已成為出行前的必備工具。根據中銀香港數據，截至今年3月，約八成客戶選擇透過手機銀行兌換外幣，這亦充分反映了市場對快捷靈活的數碼兌換服務需求殷切。然而，不少人卻忽略了「提早兌換」的重要性，當外幣匯率處於低位時先行兌換，不僅能節省旅費，更能為旅程預留更多驚喜和可能。

透過中銀香港手機銀行，客戶可隨時隨地預先兌換多達 16 種貨幣。

張穎思特別提到，「薪星級」客戶可透過手機銀行全天候 24x7 預先兌換多達 16 種貨幣，隨時掌握最佳時機；同時，還可享高達HK$2,500的手機外幣兌換優惠。她表示：「我們希望每一位客戶都能在啟程之前，就已經感受到中銀香港為旅途帶來的信心與價值，讓每一次出行都更輕鬆、更精彩。」

2. 廣泛消費層面

年輕人的消費模式也從追求潮流，轉為重視實用性及個人體驗，消費需求亦不再局限於本地零售。對於本地及海外消費都有需求的「薪星級」客戶，使用中銀萬事達卡®扣賬卡消費完全無手續費，更有無上限高達1%現金回贈。海外消費更可直接從扣賬卡的12種主要貨幣賬戶扣賬，避免外遊攜帶大量現金的煩惱。

3. 理財及被動收入

彈性的工作模式可能帶來收入的不穩定性，所以新世代更早意識到「理財增值」和「創造被動收入」的重要性。「薪星級」出糧戶口的客戶擁有低投資門檻，專享買入港股、A股或美股$0佣金及$0保管費優惠，只需透過一個中銀香港手機銀行App，即可輕鬆進行投資分析，便捷操作財富管理。

手機輕鬆登記出糧戶口 可享HK$688手機出糧賞及有機會贏取總值HK$50萬現金獎賞

客戶只需透過手機銀行即可輕鬆登記出糧戶口，全新出糧戶更可享HK$688手機出糧賞及多重專屬優惠！由即日起至12月31日，中銀香港出糧客戶更可參加總值HK$50萬的 Happy「薪」Day 大抽獎，有機會贏取現金獎賞！

即使您有不同出糧目標，「薪星級」出糧戶口都可帶給您豐富的優惠及配套服務，加上迎新的轉會獎賞及大抽獎，絕對是新世代打工好幫手！

