彭博駐港6年記者被入境處拒批續簽　外國記者會：高度關注促解釋

再有外媒記者被拒絕續領香港工作簽證。香港外國記者會（FCC）昨晚（22日）發出聲明指，彭博駐港記者鍾碧琪（Rebecca Chong Wilkins）在港申請工作簽證續簽被拒，而港府當局未提供任何解釋，引起社會對香港新聞自由的擔憂，呼籲當局以透明方式處理外國記者簽證申請。《香港01》正向入境處查詢。



香港外國記者會質疑，再有外媒記者遭拒批續簽，促當局解釋。(資料圖片)

根據外國記者會聲明，鍾碧琪已在港為彭博工作6年，是該社亞洲政府及經濟組的高級記者。該會說，當局並無解釋今次拒批續簽的決定，再加深外界對香港新聞自由遭削弱的擔憂。翻查資料，鍾碧琪主要撰寫地緣政治、金融市場、國家安全等的分析文章，曾報道黎智英案及立場新聞案。

外國記者會指，雖然入境處在一般情況下不能評論個別個案，但若涉及國際記者的情況，為簽證申請人提供清楚解釋十分重要，已促請入境處解釋事件，並呼籲當局日後可更透明地處理外國記者工作簽證及續簽申請。

彭博駐港記者鍾碧琪（Rebecca Chong Wilkins）在港申請工作簽證續簽被拒，而港府當局未提供任何解釋。（彭博相片）

近年多名外媒記者的申請或續領工作簽證被拒、或被拒絕入境，包括曾採訪反修例運動的日籍獨立記者幾石倫子及小川善照、曾報道工會解散潮的《經濟學人》記者黄淑琳（Sue-lin Wong）、拍攝黎智英在囚照片的美聯社記者 Louise Delmotte等。