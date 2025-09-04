抗戰勝利80周年｜烽火不滅仁心 東華三院抗日時期堅守救護同胞

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在這場波瀾壯闊的民族救亡圖存鬥爭中，作為香港歷史最悠久的慈善機構，東華三院在抗日時期的至暗時刻，以非凡的韌性和勇氣，為飽受戰火蹂躪的市民點亮了一盞不滅的燈。而東華三院文物館作為香港法定古蹟之一，亦珍藏着大量記錄這段歷史的檔案與文物，無聲訴說著當年的血淚與堅守。



早於1932年「一二八事變」期間，東華三院已展現其人道精神，協助照料自上海回鄉的難民，並發動籌款，共籌得四十餘萬元捐款匯往上海。隨後，在1937年盧溝橋事變後，東華三院更是積極投入救助工作，收容難民及發起籌賑，包括節食捐薪、沿門勸募及賣花等，成為當時香港華人社會支援同胞的重要力量。

1941年12月8日，日軍正式入侵香港，東華東院旋即被徵用為陸軍醫院，東華醫院與廣華醫院遂並肩承擔起市民的醫療需求。淪陷時期，社會秩序崩壞，糧食短缺、物價飛漲，生活艱苦不堪。東華三院在極度匱乏的環境下，仍盡最大努力維持部分醫療與慈善服務，甚至協助每日檢執屍體，運往大口環義山作叢葬，堅持守護同胞，與香港市民共渡3年零8個月的苦難歲月。

竭力堅守醫療及慈善服務

香港淪陷後，東華三院各項服務大受影響，辛巳年(1941)全體董事局成員留任以維持該院的運作，與市民共度時艱，並於1942年5月13日召開淪陷後首次會議，商討恢復部分街頭診症服務及調配資源，竭力確保服務不會停止。

以1945年5至7月為例，東華醫院與廣華醫院二院平均每月接收免費留醫病人12,416人、自理房病人2,127人、街症贈診施藥病人5,182人，在極度艱難下，東華三院仍堅持「救病拯危」的宗旨，實踐慈善與人道精神。

東華三院癸未年(1943)總理合照，他們在極端艱難時期仍致力維持機構的運作。(東華三院提供)

創新求變 維持病人健康

醫療是東華三院在戰火中擎起的首要旗幟。面對藥物奇缺、病人激增的困境，時任東華三院駐院中醫師潘詩憲等人於1940年編纂《備用藥方彙選》，精選81條藥方。藥方精簡，藥已研粉，病人即服免煎，大幅節省了醫師處方、藥房配藥時間及珍貴藥材，使有限資源能惠及更多求診者。西醫門診雖一度停辦，但在1942年6月15日，董事局力排萬難，恢復婦、兒科門診，只為不違背服務貧苦的宗旨。

1940年印《備用藥方彙選》。(東華三院提供)

住院服務更是生死攸關。日佔政府嚴限兩院收容人數僅300人，且白米實行配給，1943年每日約400名免費住院病人，僅獲配311人份額食米。東華三院絞盡腦汁提升病人營養：在白米中加入紅豆，每餐加米一両；獲贈牛骨後，每周配豆煮湯；嘗試提供豆漿水補充蛋白質。1944年5月，董事會決議正式在膳食中加入紅豆，盡量滿足病人飲食所需。

當1944年10月16日盟軍空襲紅磡造成至少900人傷亡的慘劇時，廣華醫院成為救傷前線，單日接收近300名傷者，其入院記錄與當年《華僑日報》的報導，成為這段悲壯歷史的鐵證。

《1944年10月16日廣華醫院總冊》。(東華三院提供)

1944年10月20日《華僑日報》

收容街頭貧病者 施粥贈棉衣

日佔初期，因饑寒交迫者眾，東華三院曾數次施粥及派贈棉衣。街頭垂死病患日增，直至1945年7月，東華三院才在日軍控制稍寬、經費稍緩下增設收容所。面對日佔政府的壓力，東華三院堅守慈善本心。1943年，日方要求向免費病人收費、拒收無業及肺病者。當時的董事局主席李忠甫在顧問聯席會議上力陳，強調「免費醫療乃數十年傳統，不可違背」；對查證無業及拒收肺病患者，東華三院同樣基於人道立場反對。

《1942年11月13日東華三院董事局會議紀錄》。(東華三院提供)

眾志成城 籌募經費以保運作

日佔時期香港經濟蕭條、百物騰貴，東華三院亦面臨財政枯竭、入不敷支的挑戰。為繼續提供服務，東華三院節流至極致：減省中藥部的酒、油、紙；以梳打粉代高價肥皂；用便宜煤球代炭煎藥；推動廢物利用，甚至變賣木板、舊床、麻包及庫存布料、國畫。東華三院又於1945年在全港發起募捐運動，包括賣旗籌款和舉行遊藝賣物會，幸得民眾積極響應，使該院合共籌得近60萬元，反應遠超預期，使兩院得以繼續提供服務。

《1945年6月17日東華三院董事局會議紀錄》。(東華三院提供)

紀錄抗日歷史 勾勒香港社會面貌

在抗日時期，東華三院致力保存當年的董事局會議紀錄、東華義莊文獻及醫院紀錄等，對了解當時院方工作狀況、民眾日常生活情況和日軍政策，以至死傷情況等均有重大幫助，讓市民從中探索當時的社會面貌，以及東華三院延綿不斷的慈善精神。

《善道同行——東華三院一百五十周年史略》

(資料及相片由東華三院提供)