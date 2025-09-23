養和癌症中心走在智慧醫療前線　高效癌症治療快速、精準診斷開始

癌症是本港的頭號殺手，根據香港癌症資料統計中心最新的數據顯示，每日平均約100人確診癌症，全年新增癌症個案近36,000宗。隨著醫學技術的進步，癌症治療變得更多元化，其中結合科學研究、醫療技術及病理檢測的「精準醫療」已成治癌的新趨勢。



癌症病人是否能夠及時獲得最適切的治療並步上康復之路往往取決於快速、準確的斷症，養和癌症中心早在癌症診斷階段已融入「精準診斷」概念，運用先進的影像儀器和抽針技術，並配合病理分析及基因檢測，準確了解腫瘤位置、大小、性質、基因變異以及擴散程度，讓醫生能進行全面的分析以制定具體治療方案，開展具針對性的個人化治療，大大提高康復率並減低治療副作用。

及早發現癌症，有助提高治療成效和患者存活率。養和綜合腫瘤科中心主任梁憲孫醫生表示，精準診斷分為三部份：正電子/電腦雙融掃描（PET/CT scan）、影像學引導抽針，以及病理分析。一般而言，若懷疑患癌，醫生會為其進行一系列癌症評估及檢查。梁醫生表示，會先了解病徵，再安排患者進行詳細的身體檢查、簡單驗血，以及進行X光檢查。若檢查結果初步顯示為癌症，醫生會進一步考慮利用PET/CT掃描為患者評估病情。

養和綜合腫瘤科中心主任梁憲孫醫生強調，精準診斷是訂定個人化癌症治療方案的關鍵，有助醫生及早為病人甄別最有效的療法，把握黃金治療時機。

PET/CT掃描結合了正電子掃描和電腦掃描技術，能透過辨別腫瘤的特質，精準地顯現出病灶並定位，有助醫生規劃治療方案。PET/CT掃描的臨床應用範圍非常廣闊，梁醫生指出，PET/CT掃描除了可以幫助醫生尋找「隱形」癌症或確認腫瘤位置、評估腫瘤性質和擴散程度之外，同時可以顯示治療前後細胞的活躍程度，繼而規劃往後的治療方案。抽取活組織並進行病理化驗是確診癌症至關重要的一環，梁醫生表示 :「粗針活檢即常聽到的『粗針抽』，抽取組織後須於顯微鏡下觀察細胞病變特徵並作出病理診斷。傳統的抽針方式未必能直達腫瘤位置抽取組織，容易造成誤判。如今配合超聲波或電腦掃描等影像導航，能對準病灶位置抽取組織，抽針的準繩度大大提高。」

正電子/電腦雙融掃描診斷腫瘤大小、癌症期數

養和同位素及正電子掃描部主管何志禮醫生解釋：「PET/CT掃描是現今醫學掃描裏最詳盡、最可以量化腫瘤嚴重程度的檢查。首先電腦掃描可以照射出人體器官或組織結構，而正電子掃描則可以反映細胞的新陳代謝能力和活躍程度。簡單來説，電腦掃描就如為我們提供一幅身體的地圖，而正電子掃描就以『亮燈』方式顯示身體哪個部位出現異常的新陳代謝，幫助我們捕捉癌細胞的具體位置和反映活躍程度。」

養和同位素及正電子掃描部主管何志禮醫生解釋，PET/CT掃描就如一幅「會亮燈的身體地圖」，不單能精準分析癌細胞位置及期數，更能透過對比治療前後的影像，助醫生掌握療效，適時調整治療策略。

何志禮醫生續指，PET/CT掃描能作全身掃描，有助醫生了解癌細胞有否擴散，從而判斷患者的癌症期數。另外，PET/CT掃描在癌症治療規劃方面同樣擔當重要角色。患者接受化療或電療後，醫生可以通過比對治療前後的掃描影像及細胞吸收率，提早判斷治療成效，「由於一般惡性癌細胞的新陳代謝特別活躍，若患者所接受的化療或電療有成效，其掃描結果會顯示癌細胞的活躍度下降。若活躍度沒有如預期中降低，醫生便知道需要改變治療策略。相反，若癌細胞活躍度明顯下降，即代表治療方案能有效控制癌細胞，可以繼續療程。這種模式能幫助醫生甄別最有效的療法，更善用癌症患者寶貴的治療時間，盡力挽救生命。」

影像導航抽針直達病灶 準繩度大大提升

除了影像，抽組織檢驗也是診斷癌症的重要方法。配合先進的醫學影像，現今的抽針方式能直達病灶抽取組織，大大提升成功抽取陽性組織的機率，同時減低患者痛楚及傷口感染風險。養和醫院放射科專科醫生黃劍平醫生指出，癌症診斷日趨精準、安全和快速，及早診斷能為患者爭取黃金治療時間。黃醫生表示：「抽針化驗是一個最簡單有效的方法以判斷患者是否患癌、分辨癌症種類和釐清病源，為腫瘤科醫生提供足夠資訊以作出治療規劃。」他笑言，在醫學影像技術尚未成熟的年代，醫生多要「靠摸、靠估」去抽針，考驗醫生「手感」和經驗之餘，還為患者增添了風險和壓力，現今有各類先進的影像儀器，能夠引導醫生準確地在腫瘤位置進行抽針，對患者來說是莫大的幫助。

養和醫院放射科專科醫生黃劍平醫生指有賴先進的影像導航技術，抽針活檢已告別「靠估」年代，能安全且精準地直達病灶，更準確了解腫瘤，爭取黃金治療時間。

新式抽針方式能直達病灶抽取組織，提升成功抽取陽性組織的機率，同時減低患者痛楚及傷口感染風險，過程更安全舒適。

養和為本港首間私院設最先進「第三代基因排序」技術

能夠為患者提供個人化的精準癌症診斷，病理學部的病理分析可謂功不可沒。養和醫院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞醫生解釋，病理學部的主要工作是斷症，透過在顯微鏡下分析前線醫生所抽取的組織樣本，為患者探尋病因。「病理科醫生取得腫瘤組織後，便會進行病理化驗，判斷是哪一種癌症，再分析癌細胞的形態和基因特徵，幫助醫生找尋適切的治療方向。」

養和醫院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞醫生闡述，醫院採用最先進的基因排序技術，能快速剖析腫瘤的基因特性，既助醫生制定精準治療，亦能提示家屬評估遺傳風險。

養和病理學部是全港首間擁有「第三代基因排序」（Third Generation Sequencing, TGS）技術的私家醫院，可以在單一測試中快速地檢測多個基因組，同時讀取較長的序列片段，並提供實時結果和達到更快的基因排序速度，有助更全面、迅速地瞭解患者罹患遺傳性癌症的基因因素，以達致及早診斷及介入。此外，多基因組合測試亦有助找出適用於標靶治療的腫瘤標記，有助醫生擬定更有效的治療策略。馬醫生表示，「TGS技術除了可以協助醫生制定治療策略、提升治療效果，檢測結果對患者的家屬亦有提示作用。以乳癌患者爲例，若發現患者帶有BRCA 1或2變異基因，其子女亦會有50%風險為變異基因攜帶者，他們亦應該進行BRCA基因檢測，盡早釐清患癌風險。」

此外，養和癌症中心現為全港唯一提供院內「全方位癌症基因組檢測」（Comprehensive Genomic Profiling, CGP）服務的私家醫療機構，由抽取組織、化驗到分析均能一應在養和內進行，在單次檢測中，便能得知超過 300個與癌症相關的基因有否出現突變，免卻將樣本送往海外進行化驗的程序，縮短檢測所需時間，有助醫生及時制定具針對性的治療策略，把握黃金治療時機，實現精準個人化治療。

精準及個人化的診斷方式除了可以辨別癌細胞的惡性程度和預計治療效果，還可以提供更全面的資訊助醫生制定具針對性的治療對策。梁醫生表示，若癌細胞未有擴散，患者可以考慮以外科手術將腫瘤徹底切除，或選擇放射治療，包括新型的同位素治療、質子治療以及定位放射治療等。但若癌細胞已經擴散，則更適合進行藥物治療，包括化療、標靶藥、單克隆抗體藥物，以及其他免疫治療方法以對抗癌細胞。

養和癌症中心配備世界頂尖的癌症治療儀器及技術，包括大灣區首部質子治療系統等，為病人度身訂造最快、準、效的個人化治療方案。

養和癌症中心現已齊備尖端的診斷及治療儀器，養和目前配備九台不同類型的放射治療儀器，包括大灣區首部質子治療系統，為全球放射治療設施最齊備的醫療中心之一，而嶄新的 「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0 系統亦於今年投入服務。養和癌症中心的多元化治療設施，讓醫生可按照病人的不同情況制定具針對性的高效治療方案，並提供全面及先進的治療選擇，除了可以增強療效，副作用減至最低之餘，治癒的機會亦大大提高。

養和的跨專科醫療團隊，包括臨床腫瘤科專科醫生、放射治療師、腫瘤科專科護士、註冊營養師、物理治療師、臨床心理學家等，由癌症病人經歷基因測試開始，到診斷、治療、復康階段，都會通力合作，全程支援病人的身心需要，陪伴病人走過抗癌路。

了解更多有關養和癌症管理服務的資訊，請瀏覽養和癌症中心網頁。

（資料由客戶提供）