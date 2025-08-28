華僑銀行為客戶盡顯心思　夥拍《香港01》辦本地高等教育交流日

華僑銀行香港（OCBC）日前夥拍《香港01》舉辦本地頂尖大學教育交流團，由以高端客戶層定位的OCBC宏富理財榮譽贊助的「OCBC灣區精英出海日 –佈局升學藍圖」，成功邀得數十位國內私人銀行客戶及其子女訪港，深入探索香港作為全球其中一個主要升學及事業發展樞紐的獨特優勢。



交流團行程非常豐富，盡顯心思，客戶先後參觀OCBC位於中環的總行，獲貴賓式接待於十八樓的宴會廳享用豐富午宴，並親身探訪香港兩所知名大學，另外亦聽取一系列講座，透過與專家講者及學霸畢業生進行深度交流，全方位了解香港高等教育體系、金融理財工具、AI時代走勢以至職業發展的前景等，冀望所獲得的知識可以讓客戶及其子女終生受用。

華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊（圖中），連同銀行管理層及HK01代表，於總行宴會廳與客戶共進午宴。

AI時代 軟實力與跨界學習成致勝關鍵

在人工智能（AI）浪潮席捲全球的當下，未來職場究竟需要怎樣的人才？為此，OCBC宏富理財特別邀請香港中文大學商學院副教授、數據及人工智能素養協會創會主席湛家揚博士 DBA, MBA, BSc, FHKIM就「智慧數據與人才培養 - 築夢:從書院到未來」為題進行貼心分享。

湛博士建議年輕一代應採取「雙學位」的跨學科學習模式以捕捉AI時代的潛在發展機遇。

湛博士指出，AI的發展並非要取代人類，而是會徹底改變工作的模式。他引用Nvidia創辦人黃仁勳的名言強調：「你不會因為AI而失去工作，但你會因為使用AI的人而失去工作。」他分析道，雖然部分重複性高的工種將面臨被淘汰的風險，但同時也將催生大量與數據科學、AI應用相關的新職位。

面對這樣的變革，湛博士建議學生不應僅專注於編程等硬技能，「當大部分的功能都可以使用AI去完成的時候，人類看重什麼呢？就是人類的軟技能。」他鼓勵年輕一代採取「雙學位」的跨學科學習模式，例如主修金融，同時輔修法律或醫療等專業知識，再結合AI技術，方能在未來職場中脫穎而出，把握黃金發展機遇。

OCBC代表江兆麟（圖左）向湛博士致送宏富理財限量版鍍金魚尾獅擺設，以表謝意。

善用金融理財工具 為子女鋪展穩健未來

OCBC宏富理財明白教育投資是每個家庭的頭等大事，尤其為子女佈局一個長遠的升學藍圖，及早開始理財規劃可助子女在教育及事業發展路上一直護航。在分享會中，華僑銀行宏富理財離岸業務中心主管江兆麟先生從理財規劃的角度，分享了如何有效運用金融工具的成功創業例子。他以大疆創辦人汪滔和潮玩品牌POP MART創辦人王寧為例，生動說明了香港這個國際大都會，為年輕人提供廣闊且充滿機遇的發展平台。

江兆麟認為比起傳統的儲蓄方式和股票投資，家長可善用儲蓄保險以納入教育基金，同享保障及潛在資產增值。

江兆麟提醒：「傳統的銀行存款方式在通脹壓力下難以對抗通脹、實現資產增值，而股票投資雖有潛力但風險亦較高。我建議家長們應及早規劃，並考慮將保險納入子女的教育基金方案中。」他續表示，一份合適的儲蓄保險不僅能提供人壽保障，更能作為一筆備用穩定資金持續增值，以支持孩子在開展頂尖教育、發展創業甚至置業等人生重要環節的需求。

有獎問答遊戲嘉賓反應熱烈，江兆麟向得獎客戶致送宏富理財x新加坡60週年限量版水晶魚尾獅擺設。

參觀本地頂尖大學促深度交流 助學生拓寬視野

交流團更細意讓客戶直觀感受香港的學術氛圍，安排參觀香港大學及香港中文大學。而國內學霸畢業生盛昀的第一身分享甚得客戶喜歡，包括詳細介紹就讀期間的點滴，如海外交流、實習機會、完善的粵語課程和住宿保障等等，整日的活動在熱烈和喜悦的氣氛中圓滿結束。

華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊表示活動的成功關鍵，為透徹了解客戶的所想所需，跨越銀行服務打造全面且非凡的客戶體驗，以此交流團為例，不但助客戶對港升學構建清晰的藍圖，亦對銀行提供的個人化財富管理方案及金融工具的運用有更深刻的理解，為客戶及子女的未來規劃注入了信心與動力。

華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊（圖左二）表示OCBC的「新加坡—香港雙樞紐」助投資放遠海外。

她續稱，OCBC擁有「新加坡—香港雙樞紐」的優勢，透過亞太區兩大國際金融中心的銀行網絡連通，「區域宏富理財」致力為客戶提供專屬高端服務，如海外醫療保健、教育和置業方案等，往後將繼續促進客戶體驗及交流活動，目標助客戶投資放遠海外、宏富亞洲。

